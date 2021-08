Via Carpatia zyska nowe odcinku drogi ekspresowej S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów trasy w województwie lubelskim: Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski oraz Radzyń Podlaski – Kock. Dzięki tej inwestycji powstaną dwa odcinki dwujezdniowej drogi ekspresowej, od końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego do początku obwodnicy Kocka, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

– Ogłoszone przetargi na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Lubelszczyzny, ale także dla wszystkich kierowców podróżujących na trasie Lublin – Białystok – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Via Carpatia S19: nowy odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Plan przewiduje, że odcinek Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski będzie miał ok. 22 km długości. Na początkowym fragmencie trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę.

– Planowane są dwa węzły drogowe: Kąkolewnica - w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ. Powstaną ponadto mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne – wyliczyła GDDKiA.

Via Carpatia S19: nowy odcinek Radzyń Podlaski – Kock

Drugi odcinek S19 między Radzyniem Podlaskim a Kockiem będzie miał ok. 18 km długości. Ta trasa także powstanie w biegu drogi krajowej nr 19. A drogowcy wybudują m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Przewidziano także dwa węzły: Radzyń Podlaski Południe, który został zaplanowany na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), mosty oraz wiadukty.

– To kolejny i zarazem ostatni z zaplanowanych przetargów dla S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Lublina – podkreśliła GDDKiA

Przypominamy, że niedawno drogowcy ogłosili postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ok. 14-kilometrowego odcinka tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego (wraz z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego). A na początku sierpnia GDDKiA informowała o dwóch przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi S19 między Kockiem a Lubartowem. To łącznie blisko 24 km drogi ekspresowej.

Via Carpatia i S19 - 700 km drogi w Polsce

Droga ekspresowa S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

S19 - razem z drogą S61 - będzie częścią szlaku Via Carpatia, który w Polsce będzie miał 700 km. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.