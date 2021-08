Via Carpatia zyska nowy odcinek drogi ekspresowej S19. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnego fragmentu trasy. Plan przewiduje budowę ok. 13,7 km drogi ekspresowej do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie na odcinku ok. 6,2 km dobudowana zostanie druga jezdnia.

– Rusza przetarg na kolejny odcinek międzynarodowej trasy Via Carpatia. Realizacja S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego przyspieszy jej powstanie – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. – Dzięki tej inwestycji powstanie wygodny i bezpieczny korytarz transportowy, który przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej – ocenił.

Nowy odcinek S19 wydłuży szlak Via Carpatia

Jak zapowiada resort w ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie i przejście dla zwierząt dużych i średnich, Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi dojazdowe i lokalne, a istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej S19. Przebudowane też będą łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ i Międzyrzec Podlaski Południe.

To już kolejny przetarg na realizację S19 w województwie lubelskim. Na początku sierpnia ogłoszone zostały postepowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S19 między Kockiem a Lubartowem o długości blisko 24 km. Umowa na realizację 23-kilometrowego odcinka S19 Lubartów – Lublin została zawarta w lutym 2021 r.

Via Carpatia i S19 - 700 km drogi w Polsce

Droga ekspresowa S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

S19 - razem z drogą S61 - będzie częścią szlaku Via Carpatia, który w Polsce będzie miał 700 km. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.