Jak poinformował stołeczny ratusz, po otwarciu nowych stacji II linii metra z części ulicy zniknął buspas, a w jego miejsce - po obu stronach - pojawiły się postulowane przez mieszkańców nowe miejsca parkingowe, których jest więcej, niż przed przebudową.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że mimo epidemii koronawirusa, prace wykonano w terminie.

- To przykład tego, w jaki sposób można pogodzić racje wszystkich. Interesy z jednej strony kierowców, z drugiej strony – pieszych, również rowerzystów – zaznaczył. Jak wyliczył, teraz jest więcej zieleni, są nowe chodniki antysmogowe, nowa ścieżka rowerowa, zostały także uporządkowane miejsca do parkowania, których jest więcej. - Wszystko to w sposób jak najbardziej nowoczesny - powiedział.

- Udało się doprowadzić do inwestycji, z której wszyscy warszawiacy, zwłaszcza ci mieszkający tutaj, na Woli, mogą być zadowoleni - zaznaczył. - Ulica jest dużo bardziej zielona, bezpieczna i wygodna – mamy nowe oświetlenie czy przejścia z sygnalizacją świetlną – powiedział.

Miasto podkreśla, że po obu stronach ulicy ułożono nowe chodniki z betonowych płyt antysmogowych, wyposażone w udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ramp przy miejscach parkingowych oraz pochylni przy przystankach komunikacji miejskiej. Po północnej stronie powstała asfaltowa droga dla rowerów, która łączy się w spójną sieć z szeregiem innych tras m.in. w al. Prymasa Tysiąclecia i wzdłuż ciągu Leszno-Okopowa-Towarowa.

Przybyło także zieleni. - Najwięcej na odcinku objętym intensywnymi pracami związanymi z budową metra. Pojawiło się tam niemal 100 nowych drzew, z których blisko 30 zazieleniło pas dzielący ulicy Górczewskiej - zaznaczył ratusz. Dodał, że na dalszym odcinku przede wszystkim udało się zachować większość istniejącej zieleni, która rośnie bujnie głównie po północnej stronie ulicy. - Oprócz tego posadziliśmy ponad 20 nowych drzew oraz 11 tysięcy krzewów i bylin, które pokrywają teren ponad dwóch tysięcy m2 - przekazał.

Ponadto ulica zyskała nowe oświetlenie. - Zamiast starych słupów pojawiły się nowe latarnie z oświetleniem ledowym. Daje to lepsze światło i znaczne oszczędności energii - podał ratusz. Przebudowana została również sygnalizacja świetlna przy Płockiej i Syreny. - Nowe światła są wyposażone w automatyczną detekcję oraz zsynchronizowane z pozostałymi skrzyżowaniami, co powinno zapewnić płynność ruchu - wyjaśnił magistrat.

Podkreślił także, że istotne dla uspokojenia ruchu i bezpieczeństwa są również dodatkowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją przy ul. Tyszkiewicza. - Nowe przejście pomoże lepiej skomunikować ze sobą osiedla po północnej stronie Górczewskiej z rejonem Kolonii Wawelberga - wyjaśnił.

Miasto zaznaczyło, że przebudowę na odcinku Syreny – Sokołowska, czyli w bezpośrednim rejonie nowej stacji metra Młynów, wykonało Metro Warszawskie. Również tam powstały udogodnienia dla pieszych. - Na wysokości ul. Sokołowskiej piesi mogą przedostać się na drugą stronę ulicy, korzystając z nowych przejść podziemnych wyposażonych w windy. Z kolei na wysokości stacji PKP Młynów kolejarze dostosowali wiadukt kolejowej linii obwodowej do ruchu pieszego - poinformował ratusz. - Wysiadający z pociągów mogą przekroczyć Górczewską w tym miejscu, korzystając z wyposażonej w windy kładki wzdłuż torowiska - dodał.

Wyremontowana została także nawierzchnia jezdni na długim ciągu wschód-zachód. W zeszłym roku jako pierwsza remont przeszła ulica Leszno. W kwietniu tego roku ZDM oraz Metro Warszawskie zakończyły na podległych sobie odcinkach przebudowę ul. Górczewskiej od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Płockiej.

- Teraz oddajemy do dyspozycji kierowców ostatni odcinek, czyli od ul. Płockiej do ul. Młynarskiej - wyjaśniło miasto. - Na początku czerwca miejscy drogowcy wykonali dodatkowo weekendowe frezowanie ronda Józefa Szczepańskiego +Ziutka+ u zbiegu ul. Górczewskiej i al. Prymasa Tysiąclecia - dodało.