W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wykonawca tunelu włoska firma Astaldi wdrożyła specjalne procedury mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Włoscy pracownicy, którzy stanowią większość ekipy budowlanej, nie mogą wyjeżdżać do swoich domów. Ponadto na placu budowy, przestrzenie wspólne oraz sanitariaty wyposażono w płyny do dezynfekcji rąk, wprowadzono zakaz realizacji podróży służbowych z użyciem transportu zbiorowego. Dla bezpieczeństwa rekomendowano ograniczenia podróży oraz uczestniczenia w dużych skupiskach ludzi. Wszelkie podejrzane zdarzenia mają być raportowanie do centrali firmy.

Reklama

Obecne w prawej, wydrążonej już na wylot nitce tunelu wykonywane są kolejne segmenty obudowy stałej, zarówno spągu, na którym powstanie droga, jak i kaloty czyli boków i sufitu. Są to prace zbrojarskie i betonowanie. Wydrążono 1709 metrów nitki lewej. Tutaj prowadzone są prace przy obudowie tymczasowej, ale także i stałej. W niszach hydrantowych i sygnalizacyjno-alarmowych już wydrążonych, także prowadzone są prace zbrojarskie i betonowanie obudowy. Wydrążono już przejazd awaryjny pomiędzy dwoma nitkami tunelu pod górą Lubień Mały.

W każdej z nitek tunelu znajduje się 12 nisz hydrantowych oraz 12 nisz sygnalizacyjno-alarmowych. Wykonane zostanie 10 przejść ewakuacyjnych natomiast w centralnej części tunelu, w rejonie zatok postojowych zlokalizowany jest 1 przejazd awaryjny. Przejazd ten umożliwi ewakuację pojazdów z jednej nitki do drugiej w przypadku zaistnienie takiej potrzeby.

Odcinek tunelowy nowej Zakopianki ma być gotowy w 2021 r. Koszt jego budowy wyniesie prawie miliard złotych.