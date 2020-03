Toyota poinformowała o wstrzymaniu działalność większości europejskich fabryk w związku z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Dotyczy to zarówno zakładów produkujących samochody, jak i silniki oraz przekładnie. Fabryki wstrzymają produkcję do odwołania.

Przymusowym przestojem od środy 18 marca objęto zakłady w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Również od dziś gaśnie produkcja w Wielkiej Brytani (w Burnaston i Deeside).

Od 19 marca wstrzyma działalność fabryka w Kolinie (Czechy), a od 21 marca taśmy zatrzymają się także w Turcji (Sakarya). Produkcja we Francji już została zawieszona.

– Procesy produkcyjne ważne dla społeczeństwa, takie jak zapewnienie ciągłości dostaw części zamiennych do samochodów naszych klientów, będą kontynuowane ze względu na to, że jest to kwestia bezpieczeństwa publicznego. Nadal prowadzone będą również działania i projekty kluczowe dla płynnego wznowienia produkcji oraz dla przyszłych działań fabryk, jednak liczba uczestniczących w nich pracowników zostanie ograniczona do minimum. Dotyczy to przede wszystkim projektowania nowych samochodów – poinformowali przedstawiciele japońskiej marki.

Do tej pory w polskich fabrykach Toyoty wystartowały dwa z czterech zapowiedzianych wcześniej projektów związanych z hybrydową technologią. Jesienią 2018 r. w Wałbrzychu uruchomiono produkcję elektrycznych przekładni hybrydowych 1.8 (278 mln zł inwestycji). Na początku września 2019 r. w Jelczu-Laskowicach nakładem 370 mln zł wystartowała produkcja najnowszej generacji silnika benzynowego 2.0 Dynamic Force, zaprojektowanego w ramach globalnej platformy Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture) i współpracującego z napędami hybrydowymi. Z planu japońskiej firmy wynika, że w kwietniu 2020 roku kosztem 400 mln zł w Jelczu-Laskowicach ruszy produkcja pierwszej z dwóch planowanych linii silnika TNGA o pojemności 1,5 l. Na wiosnę 2021 r. w fabryce w Wałbrzychu przewidziano uruchomienie pierwszej z dwóch linii produkcyjnych współpracującej z nim elektrycznej przekładni hybrydowej, w tym produkcji silników elektrycznych, stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej (inwestycja na 300 mln zł).