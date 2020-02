Robert Stankiewicz ze spółki Autostrada Wielkopolska potwierdził, że zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona 2 marca o godz. 6.00.

Reklama

Przejazd pojazdów kategorii 1 (pojazdy o dwóch osiach i motocykle) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem będzie kosztować 22 zł brutto (obecnie jest to 20 zł). 33 zł wyniesie opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) - obecnie jest to 31 zł.

Z 47 zł do 50 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami). Z 73 zł do 77 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami).

Stawki opłat dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) wzrosną z 200 do 220 zł.

Poprzednia podwyżka opłat dla pojazdów ciężarowych wprowadzona została w styczniu 2019 roku. Podwyżka opłat dla kierowców aut osobowych nastąpiła w styczniu 2018 roku.