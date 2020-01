Strajk klimatyczny w Warszawie rozpocznie się o godz. 18 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy pałacu Staszica. Protestujący przejdą się ulicami Nowy Świat, Świętokrzyska, Marszałkowska, rondo Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, Krucza przed gmach na ulicy Wspólnej 6.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, podczas manifestacji mogą pojawić się utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Linie autobusowe E-2, 102, 105, 107, 111, 116, 127, 128, 131 158, 171, 175, 178, 180, 222, 501, 503, 507, 517, 518, 519, 520 , 521, 522 i 525 oraz tramwajowe 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 i 35 mogą czasowo kursować objazdami.

Utrudnienia na Bielanach będą trwały w niedzielę od 9 do 14. Bieg Chomiczówki obejmie trasę: Conrada (na wysokości skrzyżowania z Nerudy) – Bogusławskiego – Kwitnąca – Księżycowa – zawrotka przy pętli autobusowej – Księżycowa – Kwitnąca – Głowackiego – Żółwia – Mistrzowska – Sieciechowska – Brązownicza – Conrada (chodnik po stronie północnej) – Dąbrowskiej – Bajana – Renesansowa – Aspekt – droga wewnętrzna do TKKF Chomiczówka. Osoby startujące w Biegu o Puchar Bielan pobiegną trasą: Conrada (na wysokości skrzyżowania z Nerudy) – Bogusławskiego – Kwitnąca – Głowackiego – Żółwia – Mistrzowska – Brązownicza – Conrada (chodnik po stronie północnej) – Dąbrowskiej – Bajana – Renesansowa – Aspekt – droga wewnętrzna do TKKF Chomiczówka. Podczas zawodó linie: 114, 121 i 409 pojadą Wólczyńską i aleją Reymonta. Natomiast linia 116 będzie kursowała aleją Reymonta i ulicą Conrada. Dodatkowo między godz. 9 a 14 zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 203.