W dniach 1 i 2 listopada największe zmiany w organizacji ruchu w stolicy będą obowiązywały w rejonie cmentarzy. "Niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy identyfikatorów H (dla prowadzących działalność handlową), T (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i M (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich" - przypomina w środę ratusz.

Jak dodaje, wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi, a ruchem będzie kierowała Policja.

"1 i 2 listopada, jezdnia ul. Królewskiej – na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Marszałkowskiej – będzie zamknięta dla samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania. Wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się na ul. Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania z Królewską. Stąd będą wyruszały na swoje trasy autobusy specjalnych linie C" - zaznacza ratusz.

1 listopada autobusy i tramwaje linii cmentarnych będą jeździły między godz. 7 a 19, a 2 listopada między 9 a 17. Tylko linie C11, C12 i C90, jeżdżące do Cmentarza Powązkowskiego będą działały o dwie godziny dłużej.

Linie cmentarne na największe warszawskie nekropolie: Cmentarz Wojskowy (d. Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, 180 (C70, 409 – do skrzyżowania ul. Powązkowskiej i Krasińskiego), Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, 180, 409 oraz C1, 1, 22, 27 do ul. Okopowej, Cmentarz Żydowski: C1, 1, 22, 27, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, Cmentarz Bródnowski: od ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C25, C27, C69 (160, 169, 500, 517 – do skrzyżowania ul. Handlowej i Kołowej); od ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25; od ul. Chodeckiej: C56, 112, 114, 126, 145, 156, 169, 240, 500, Cmentarz Północny: Brama Główna (ul. Wóycickiego): C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, 181; Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, 250, 409; Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, 110, 250, 409, Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C42, C88, 10, 33, 110, 116 (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712 do skrzyżowania ul. Wólczyńskiej i Conrada).

Na pozostałe cmentarze: w Rembertowie: 115, 183, 514, w Marysinie Wawerskim: 115, 173, w Zerzniu: 142, 702, w Radości: 161, 213, w Aleksandrowie: 115, 142, na Tarchominie: C07, 126, 133, 211, przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517, przy ul. Fasolowej: 187, 189, 517, Wolski: C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743, Prawosławny: C1, C6, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 155, 167, 197, Czerniakowski: 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189, przy ul. Wałbrzyskiej: C17, 189, 193, Wilanowski: C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519, w Powsinie: 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742, - w Pyrach: C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739, w Gołąbkach: 177, 194, Południowy (Antoninów): C37, C47, 727 (w oznaczonych kursach), 737 (w autobusach linii 727 i 737 opłaty jak w I strefie biletowej).