– Startujemy z ostatnią fazą realizacyjną budowy strategicznej drogi ekspresowej, nie tylko dla województwa lubelskiego, ale i dla podkarpackiego, podlaskiego, generalnie dla całej ściany wschodniej – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber w Modliborzycach, gdzie we wtorek symbolicznie rozpoczęto budowę.

– Droga ekspresowa S19 to droga życia, droga do rozwoju, bezpiecznej komunikacji, sprawnej i komfortowej komunikacji, przemieszczania się nie tylko na dalekich odległościach na kierunku północ-południe, ale też komfort i bezpieczeństwo przejazdu na terenie regionu – dodał Weber.

Weber przypomniał, że z inicjatywą budowy Via Carpatii wystąpił w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński. – Gdyby nie ta idea, nie ta inicjatywa Lecha Kaczyńskiego, zapewne budowę tej drogi odkładano by na kolejne dekady – zaznaczył.

Wiceminister zapowiedział, że polski fragment Via Carpatii, czyli drogi nr 19, 62 i 16 mają być gotowe na przełomie 2025 i 2026 r. – Bardzo konsekwentnie i stanowczo realizujemy tę inwestycję – podkreślił.

18-kilometrowy odcinek ekspresowej nr 19 od końca obwodnicy Kraśnika do początku obwodnicy Janowa Lubelskiego wybuduje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Umowa z wykonawcą w trybie projektuj i buduj została podpisana jesienią 2017 r., inwestycja ma być zakończona w 2021 r.

Ruszyły prace na pierwszym z sześciu odcinków S19 na terenie województwa lubelskiego / GDDKiA

Nowa droga ekspresowa będzie dwujezdniowa, o nawierzchni bitumicznej, z rezerwą terenu pod trzeci pas. Droga przebiegać będzie nowym śladem, powstaną dwa węzły drogowe Modliborzyce i Szastarka, dwa miejsca obsługi podróżnych, w miejscowości Felinów, po prawej i lewej stronie drogi ekspresowej. Zbudowanych zostanie 21 obiektów mostowych.

To pierwszy z 12 odcinków, na który podzielona została trasa Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem, którego budowę rozpoczęto. Dla czterech odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), kolejne dwie spodziewane są wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego procedowane są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla dwóch odcinków przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków S19 kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Po ukończeniu realizowanych obecnie odcinków blisko 160 km trasy pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód i Lublin Sławinek będzie można przejechać w około 90 minut. Kolejne 70 minut potrwa przejazd około 140 kilometrów S17 do węzła Zakręt pod Warszawą. W efekcie na trasie z Rzeszowa do Warszawy kierowcy zaoszczędzą co najmniej godzinę – zapowiada GDDKiA.

Via Carpatia ma na terenie Polski liczyć 701 km (wraz z odnogami prowadzącymi m.in. do polskich portów – 1621 km). Trasa w woj. warmińsko-mazurskim będzie liczyła 43 km, w podlaskim – 256 km, w mazowieckim – 32 km, w lubelskim 200 km i 180 km w woj. podkarpackim. Jej koszt szacowany jest na 28,3 mld zł, czyli 6,6 mld euro.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ten szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W projekt zaangażowana jest także Turcja. Odnoga Via Carpatii z regionu Sofii w Bułgarii ma skierować się przez Płowdiw w kierunku granicy bułgarsko-tureckiej, a następnie dotrzeć do Stambułu.