- Trasa S19, czyli Via Carpatia, wpisuje się w sieć korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim. Co ważne integruje ona kraje naszego regionu. Przy okazji będzie świetnym impulsem rozwojowym dla wschodniej części Polski - powiedział Panek podczas prezentacji raportu "Autostrady do granic", przygotowanego przez zespół Multiconsult Polska.

W samym raporcie napisano, że budowa szlaku Via Carpatia nieprzypadkowo przebiega przez wschodnią część kraju, gdyż posiada ona olbrzymi potencjał gospodarczy.

Szlak Via Carpatia będzie przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce będzie się ciągnąć przez trzy wschodnie województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Analitycy z Multiconsult zwracają uwagę, że dzięki intensywnej budowie fragmentu S19 łączącego Rzeszów z Lublinem oraz bardzo dużemu frontowi robót na trasie S17, łączącej Warszawę z Lublinem, do 2022 roku możemy spodziewać się przełomowej zmiany dostępności tych terenów.

Czas dojazdu z Warszawy do stolicy Podkarpacia skróci się do około 2,5 godziny (aktualnie trasa zajmuje 4,5 godziny). Natomiast do Lublina dojedziemy tylko w 1,5 godziny.