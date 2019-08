Ruch pojazdów na A1 w kierunku Łodzi odbywa się natomiast bez korków.

Z uwagi na kolizję drogową zator aut ma miejsce na Obwodnicy Trójmiejskiej od okolicy Straszyna do zjazdu na lotnisko w Gdańsku-Rębiechowie. W miarę płynnie ruch odbywa się zaś na zjeździe z obwodnicy w Gdyni-Chyloni na drogę krajową nr 6, która prowadzi na Półwysep Helski.

Wzmożony ruch na drodze pod Tatry

W czwartek od rana na popularnej drodze pod Tatry czyli Zakopiance, panuje wzmożony ruch. Podróż z Krakowa do Zakopanego trwa około 1,5 godziny. Korkują się też ulice w mieście pod Giewontem.

Ruch samochodowy w Zakopanem jest bardzo duży. Z uwagi na budowę ronda, dotychczasowe skrzyżowanie Drogi do Olczy z Drogą na Bystre, ul Karłowicza i Drogą Oswalda Balzera w kierunku Morskiego Oka jest częściowo nieprzejezdne. Powoduje to duże korki we wschodniej części Zakopanego.

Trudne jest też poruszanie się samochodem po centrum miasta, gdzie trudno znaleźć miejsce parkingowe, dlatego lepiej jest poruszać się komunikacją miejską.