Policja w raporcie podsumowującym 2018 rok wylicza, że na polskich drogach w 31 674 wypadkach zginęło 2862 osób. W porównaniu do 2017 roku zdarzeń było mniej, ale wzrosła liczba zabitych. Zdecydowana większość, bo ponad 71 proc. wypadków (22 560) miało miejsce w obszarze zabudowanym, zginęły w nich 1252 osoby (44 proc.), a 25 698 zostało rannych (67 proc.). Poza obszarem zabudowanym policja odnotowała 9114 zdarzeń (29 proc.), zginęło w nich 1610 osób (56 proc.), a obrażenia ciała odniosło 11 661 ludzi.

– Mimo, że większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, prawie w co szóstym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co osiemnastym – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często też w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba – wyjaśnia.