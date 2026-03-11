Wzrost opłat za przejazd autostradą A2

W środę wzrosły stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Autostrada Wielkopolska SA. zapowiedziała podwyżki w poniedziałek. Użytkownicy samochodów osobowych za przejazd całym tym odcinkiem zapłacą 120 zł. Pierwsze o reakcji Ministerstwa Infrastruktury na podniesienie opłat poinformowało w środę RMF FM.

Resort infrastruktury: To nieuzasadniona podwyżka

„W ocenie MI kolejna podwyżka opłat na autostradzie A2 zarządzanej przez AW SA jest niezasadna. Minister Infrastruktury zwrócił się do GDDKiA o przeanalizowanie możliwości zerwania umowy z zarządzającą odcinkiem spółką” - poinformowała PAP rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

Poprzednia podwyżka opłat była kilka miesięcy temu

Poprzednia podwyżka cen za przejazd tym odcinkiem miała miejsce we wrześniu 2025 r. Obowiązująca od środy stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynosi: 20 zł dla motocykli, 40 zł dla pojazdów osobowych o dwóch osiach, 69 zł dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

Do tej pory było to: 19 zł dla motocykli, 37 zł dla pojazdów osobowych o dwóch osiach, 63 zł dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

Z kolei stawki dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, z przyczepami) wynoszą obecnie 105 zł, dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) 160 zł, natomiast dla pojazdów ponadnormatywnych 400 zł.

Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko – Nowy Tomyśl, na którym wysokość opłat jest regulowana decyzjami Ministerstwa Infrastruktury, pozostaje bez zmian.

Autostrada Wielkopolska tłumaczy, skąd wzrost opłat

Autostrada Wielkopolska przekazała w komunikacie, że przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żadnym zakresie finansowany ani dotowany ze środków publicznych. Utrzymanie i rozwój tej części autostrady są pokrywane wyłącznie z przychodów koncesjonariusza. Jak poinformowano w komunikacie, decyzja o podniesieniu stawek opłat została podjęta na podstawie analizy rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych.