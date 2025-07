Od 14 lat firma korzysta z platformy OTOMOTO, która nie tylko udostępnia przestrzeń ogłoszeniową, ale stała się pełnoprawnym partnerem biznesowym, oferującym kompleksowe wsparcie pod postacią licznych funkcjonalności i zaawansowanych narzędzi dla profesjonalnych sprzedających pojazdy. I to działa – zarówno w liczbach, jak i w codziennych transakcjach.

Gospodarka przyspiesza – konsument wraca do zakupów

W kontekście ostatnich danych gospodarczych z rynku motoryzacyjnego – sprzedaż detaliczna rośnie, inflacja stabilizuje się, a zadłużenie gospodarstw domowych osiąga najwyższy poziom od dwóch lat – inwestycje w pojazdy przestają być zachowawcze. Konsumenci podejmują decyzje zakupowe szybciej i częściej, co potwierdza m.in. 7,6-procentowy wzrost sprzedaży detalicznej w maju 2025 r. Rynek motocyklowy odczuwa to szczególnie silnie. Dane z OTOMOTO Insights pokazują, że wskaźnik kupujących motocykle osiągnął w tym samym miesiącu aż 219% – ponad dwa razy więcej niż jeszcze w styczniu. To jeden z najwyższych sezonowych pików ostatnich lat.

Z garażu do sieci – jak rozwijał się SYLWMOTO

W tej dynamicznej rzeczywistości funkcjonuje SYLWMOTO – firma, która przekształciła swoją działalność z garażowego majsterkowania w wyspecjalizowany model hybrydowej sprzedaży – online i offline. Kluczowym ogniwem tej transformacji było OTOMOTO, które od lat rozwija pakiet rozwiązań przeznaczonych dla profesjonalnych sprzedających. Funkcje takie jak statystyki ogłoszeń, OTOMOTO Insights czy Barometr Zakupowy pozwalają właścicielom firm takich jak SYLWMOTO analizować trendy, reagować na zmiany i optymalizować swoją ofertę.

Dane, które napędzają decyzje

Sylwester Cichocki nie ukrywa, że jego ulubionym narzędziem są statystyki ogłoszeń . To właśnie dzięki nim zespół wie, które motocykle generują największe zainteresowanie. To umożliwia szybkie decyzje – czy podbić promocję, czy zmodyfikować cenę. Dodajmy do tego funkcjonalność Analizy Stocku i cały proces zarządzania ofertą zyskuje nowy poziom efektywności. A wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, w oparciu o aktualne dane rynkowe.

Z kolei narzędzia takie jak Strona Sprzedającego PRO pozwalają uporządkować komunikację z klientem, przedstawić pełną ofertę w jednym miejscu i zbudować ekspercki wizerunek sprzedawcy. Kupujący widzi firmę – z nazwiskiem właściciela, zespołem, danymi kontaktowymi i rynkowym know-how. Nie przegląda już pojedynczego ogłoszenia, ale całą filozofię sprzedaży.

Dla sektora motoryzacyjnego – szczególnie w kategorii jednośladów – taka cyfrowa infrastruktura to obecnie klucz do przetrwania i wzrostu. Rynek jest dynamiczny, sezonowy i często kapryśny. Tylko ci, którzy bazują na analizie danych, mogą działać przewidywalnie. I właśnie dlatego OTOMOTO rozbudowało ofertę o pakiet Ultra – z dodatkowymi opcjami promowania ofert, większą kontrolą nad finansowaniem i dostępem do zaawansowanej analityki. To zestaw narzędzi, który nie tylko wspiera decyzje operacyjne, ale także pozwala skalować sprzedaż.

Tytani OTOMOTO – selekcja kompetencji

W kontekście obchodów 20-lecia platformy OTOMOTO konkurs Tytani nie był tylko kampanią wizerunkową. Był narzędziem selekcji. Wyróżniał tych, którzy najlepiej radzą sobie z nowoczesną sprzedażą w internecie. Którzy nie tylko umieją wystawiać ogłoszenia, ale potrafią korzystać z cyfrowego potencjału. Historia SYLWMOTO pokazuje, jak wygląda praktyczna realizacja tej wizji. To nie storytelling – to konkretne liczby, wyniki i procesy.

Dziennik Motoryzacja od lat obserwuje, jak technologia zmienia branżę. Dziś nie wystarczy znać się na motocyklach. Trzeba znać się na danych. A dzięki narzędziom OTOMOTO takich jak Insights, Barometr, Analiza Stocku czy Strona PRO – sprzedawcy zyskują przewagę konkurencyjną. Cichocki to wykorzystuje. I dlatego został Tytanem.