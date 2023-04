Reklama

Toyota, Skoda i Kia to obecnie pierwsza trójka najpopularniejszych marek w Polsce po pierwszym kwartale 2023 roku. Lexus i Tesla zanotował największy wzrost liczby rejestracji samochodów. Najpoważniejszy spadek zalicza Ford. Jakie modele aut Polacy wybierają najczęściej? Liczby najlepiej oddają sytuację…

Łącznie w marcu 2023 roku zarejestrowano w Polsce ponad 55,3 tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t – wynika z raportu instytutu Samar. To niemal 10 tys. więcej niż w porównaniu z 2022. W pierwszym kwartale wydziały komunikacji wydały już tablice rejestracyjne do niemal 139 tys. nowych aut (wzrost o niemal 17 tys. szt. r/r).

Reklama

Toyota liderem i zwrot akcji na polskim rynku

Skąd taki zwrot akcji i dobre wyniki po wielu kiepskich miesiącach? – Zdecydowanie poprawiła się dostępność samochodów. Okres oczekiwania na nowe auto znacznie się skrócił – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar. – Producenci zintensyfikowali też swoje działania promocyjne. Osoby fizyczne kupujące auta na potrzeby własne wciąż mogły korzystać z ofert wyprzedażowych. Na rynku ponownie pojawiły się oferty rabatowe, a także możliwość poprawienia specyfikacji auta o dodatkowe wyposażenie akcesoryjne – wskazał.

Reklama

Ekspert zauważył również, że cześć marek oferowała produkty finansowe na zakup aut ze stoku na atrakcyjnych warunkach (np. kredyty 50/50). W ofercie dostępne były także atrakcyjne warunki ubezpieczeń dla nowo zakupionych aut, co w dobie obserwowanych podwyżek kwot ubezpieczenia odgrywa istotną rolę. – Warto również wspomnieć o działaniach niektórych firm w zakresie poprawy lojalności klientów. Dodatkowe rabaty dla osób kupujących kolejny samochód danej marki to może nic nowego, ale na pewno powrót do dobrych tradycji – podkreślił Drzewiecki.

Toyota Yaris nowym liderem w Polsce, hattrick japońskiej marki

Toyota zakończyła pierwszy kwartał 2023 roku jako lider polskiego rynku. Japońska marka z rekordowym wynikiem ponad 26 tys. rejestracji aut osobowych trzyma w garści już ponad 21 proc. rynku. W Top 10 najpopularniejszych aut jest aż sześć modeli Toyoty, a całe podium należy do tej firmy.

Toyota Yaris z wynikiem 5365 rejestracji została liderem pierwszego kwartału 2023. Aż o ponad 55proc. rok do roku wzrosło wzięcie tego auta. Na drugim miejscu stanął Yaris Cross (5210 egz.). Podium zamyka Corolla (4998 egz.), czyli królowa rynku w 2022 roku.

Skoda z wynikiem 12,7 tys. rejestracji zajmuje 2. lokatę. Czeska marka przez trzy miesiące 2023 roku wydała o ponad 46 proc. więcej aut niż w 2022 roku. Udział w rynku przekracza 10 proc. Najpopularniejszy model to Octavia.

Kia w pierwszym kwartale 2023 roku wydała kierowcom 9051 samochodów (o 7,5 proc. mniej niż przed rokiem). Udział koreańskiej marki w polskim rynku wynosi 7,4 proc. Hitem jest Kia Sportage.

Top10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce

Japoński nokaut w Polsce. Toyota wypracowała w pierwszym kwartale 2023 roku ponad dwukrotnie lepszy wynik niż Skoda, która zajęła drugie miejsce.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w marcu 2023 Marka Liczba rejestracji w I kwartale 2023 1 Toyota 9426 szt. Toyota 26 139 szt. 2 Skoda 5281 Skoda 12 682 3 Volkswagen 3536 Kia 9051 4 Kia 3500 Volkswagen 7870 5 Audi 2405 Hyundai 6049 6 BMW 2275 Audi 6046 7 Hyundai 2052 BMW 5552 8 Opel 1924 Dacia 5369 9 Dacia 1908 Mercedes 4291 10 Mercedes 1772 Renault 4012

Toyota, Skoda, Kia, takie samochody Polacy kupują najczęściej

Volkswagen wypracował 4. pozycję. Od początku roku Polacy zarejestrowali niemal 7,9 tys. aut niemieckiej marki, to ponad 17 proc. więcej niż w 2022 roku. Do Top10 nie załapał się jednak żaden model producenta z Wolfsburga.

Hyundai jest na 5. pozycji. W pierwszym kwartale 2023 r. zarejestrowano ponad 6 tys. aut tej marki. Bestsellerem koreańskiego producenta jest SUV Tucson.

Lexus i Tesla z rekordowym wzrostem w Polsce

Jedenaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Gwiazdy to Lexus i Tesla – obie marki poszybowały o ponad 170 proc.! Największy spadek zanotował Ford - o 28 proc.

Toyota Yaris najpopularniejszym autem w Polsce

Toyota Yaris to najczęściej kupowany w Polsce samochód osobowy – w pierwszym kwartale zarejestrowano 5363 szt. (o 55 proc. więcej niż przed rokiem). Bliźniaczy Yaris Cross o włos od korony – ten model zarejestrowano w liczbie 5212 szt. (+188 proc. r/r). Trzecia uplasowała się Corolla (4990 egz.).

Czwarte i piąte miejsce to odpowiednio: Skoda Octavia (3226 szt., + 60 proc.) i Toyota C-HR (3216 szt.; +103 proc.). Cztery modele osobowe Toyoty zajmują pierwsze miejsca w swoich segmentach – są to Yaris, Yaris Cross, Corolla oraz Toyota C-HR, której na drugim miejscu towarzyszy Corolla Cross.

Top10 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce w 2023 roku

Oto TOP 10 klasyfikacji generalnej. Tabela obejmuje sprzedaż do firm i osób prywatnych.

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w marcu 2023 Marka i model Liczba rejestracji w I kwartale 2023 1 Toyota Yaris Cross 1859 szt. Toyota Yaris 5363 szt. 2 Toyota Yaris 1825 Toyota Yaris Cross 5212 3 Toyota Corolla 1808 Toyota Corolla 4990 4 Skoda Octavia 1682 Skoda Octavia 3226 5 Toyota C-HR 1387 Toyota C-HR 3216 6 Kia Sportage 1152 Dacia Duster 2669 7 Dacia Duster 1148 Kia Sportage 2617 8 Volkswagen T-Roc 858 Toyota Corolla Cross 2339 9 Toyota Corolla Cross 856 Toyota RAV4 2125 10 Hyundai Tucson 850 Hyundai Tucson 2116

Toyota Yaris Cross hitem, takie samochody Polacy kupują prywatnie

Toyota Yaris Cross (2521 szt.;+110,79 proc.) to najpopularniejszy samochód wśród kupujących auto na prywatne potrzeby. Na drugim miejscu Kowalski stawiał na Toyotę Yaris (1769 szt.). Toyota C-HR (1320 szt.; +100 proc.) była trzecim wyborem. Dalej była Dacia Duster (1308 szt.), a za nią Kia Sportage (1218 szt.).

Toyota Corolla ulubionym samochodem firmowym, najwięcej hybryd

Toyota Corolla (4453 szt.;) to najczęściej rejestrowany samochód firmowy - większość to hybrydy. Na drugim miejscu jest Toyota Yaris (3594 szt.; +100 proc.), na trzecim Skoda Octavia (2809 szt.).Toyota Yaris Cross (2691 szt.; 341 proc.) to czwarta lokata. Za nią uplasowała się Toyota C-HR (1896 szt.; +105 proc.).

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force, co to za samochód?

Toyota Yaris w Polsce jest dostępna z silnikiem 1.5/125 KM oraz jako hybryda. I właśnie ten drugi napęd jest wybierany najczęściej. Produkowany wyłącznie w Wałbrzychu napęd hybrydowy nowej 4. generacji, to zespół jest złożony z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 12 kg). System generuje 116 KM, czyli o 16 KM więcej niż poprzednie rozwiązanie.

Ile spala i jak jeździ Toyota Yaris z hybrydą z Polski?

Toyota Yaris 4. generacji tle starszej hybrydy w Yarisie jest wyraźnie bardziej dynamiczna – po prostu szybciej reaguje na gaz. Cały system działa gładko, osiągi są więcej niż zadowalające. Auto od zera do 100 km/h rozpędza się w 9,7 sekundy, to o 15 proc. lepiej niż poprzednik – ale powiedzmy sobie szczerze w fotel jeszcze nie wciska. Samochód po prostu przyspiesza płynniej, z wyraźną lekkością.

Najlepiej widać to przy wyprzedzaniu – Yaris zyskał na elastyczności, ma więcej iskry i entuzjazmu. Z 80 km/h do 120 km/h przyspiesza w 8,1 s, a to o 2 s lepiej wobec starszej wersji. Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. Zdaniem ludzi z Toyoty hybrydowy Yaris potrafi przez 80 proc. czasu jazdy poruszać się bezszelestnie na silniku elektrycznym (do tej pory było to 50 proc.). To gwarantuje zarówno niskie spalanie (nam toyotowska aplikacja MyT pokazała 3,7 l/100 km), zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, jak i efektowny start spod świateł (elektryczny silnik natychmiast sięga po maksymalny moment obrotowy) oraz ciszę w kabinie.

Buszowanie po mieście uprzyjemnia także automat e-CVT (przekładnia planetarna) – zniknęło denerwujące wycie, które było skazą poprzednika. W skrzyni biegów pojawił się też tryb B umożliwiający silniejsze hamowanie silnikiem (lepsza rekuperacja).

Toyota Yaris to nie tylko hybryda, cena i wyposażanie