Nowy samochód jeszcze na przełomie 2020 i 2021 roku? To może być bardzo dobry ruch biznesowy na najbliższe lata. Szczególnie, że firmy motoryzacyjne prześcigają się w promocjach podczas wyprzedaży rocznika. Jednak aut z każdym dniem ubywa - z oferty znikają co ciekawsze kąski. Dlatego jeśli ktoś jeszcze rozmyśla nad zmianą samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wzmocnieniem czy wymianą floty, to powinien rozważyć przyspieszenie decyzji. A jedną z najciekawszych propozycji jest akcja promocyjna SEAT-a. Hiszpański producent nie dość, że oferuje atrakcyjne stylistycznie i nowoczesne auta dostępne od ręki, to zapewnia również najkorzystniejsze na rynku finansowanie. Jak rabaty przekładają się na cenę przy zakupie? Zniżki sięgają nawet 12 tys. zł. Przykładowo na stronie internetowej SEAT-a reprezentacyjny SUV Ateca w wersji Style z dynamicznym silnikiem 1.5 TSI/150 KM i automatyczną skrzynią DSG obecnie kosztuje 106 900 zł, czyli ponad 11,5 tys. zł taniej niż w regularnym cenniku. Wyposażenie tego modelu obejmuje m.in. światła w technice LED, dwustrefową klimatyzację, wielofunkcyjną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów, tempomat plus całą armię asystentów kierowcy.

Z kolei decydując się na Leona nowej generacji – w zależności od wersji – można teraz zaoszczędzić ponad 10 tys. zł. Oferta samochodów dostępnych od ręki obejmuje zarówno hatchbacki, jak i kombi Sportstourer. Przeglądając ofertę trafiliśmy na ładnie skonfigurowanego Leona Full LED z optymalnym silnikiem 1.5 TSI/130 KM w duecie z 6-biegową skrzynią manualną. Ten egzemplarz został wyposażony w dwustrefową klimatyzację, alufelgi, komplet poduszek powietrznych i kurtyn, w tym poduszkę chroniącą kolana kierowcy, czujniki zmierzchu, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz światła LED. Za ile? Taka okazja może się nie powtórzyć, bo zamiast przeszło 90 tys. zł, dzięki wyprzedaży auto kosztuje 81 900 zł.

Podobnie atrakcyjne upusty SEAT przygotował na inne modele, które idealnie dopasują się do potrzeb każdego przedsiębiorcy. A jak sfinansować nowe cztery kółka i przy okazji nie przepłacić? Tu również hiszpańska marka staje na wysokości zadania. We współpracy z Volkswagen Financial Services (VWFS) w ramach programu SEAT for Business oferuje trzy możliwości. Nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat z wysoką wartością wykupu oraz klasyczny Leasing Moc Niskich Kosztów to dwa rozwiązania dedykowane dla mniejszych podmiotów i mikro firm, korzystających nawet z jednego auta. Przedsiębiorcy z parkiem liczącym co najmniej 15 samochodów powinni z kolei spojrzeć na korzystne rozwiązania nazwane przez hiszpańskiego producenta SEAT Full Service Leasing.

– SEAT podczas wyprzedaży rocznika 2020 oferuje znaczne rabaty na szeroką gamę samochodów, która odpowiada na różnorodne potrzeby przedsiębiorców, a Full Service Leasing to jedno z najbardziej konkurencyjnych obecnie rozwiązań finansowych dla firm – powiedział Maciej Zwiewka, Kierownik Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services. – Mocnymi punktami FSL są nie tylko atrakcyjne warunki, ale także elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Przedsiębiorca w szybki i łatwy sposób otrzymuje dynamiczne i niezawodne auta, a dzięki jednej stałej racie oraz jednej fakturze łatwiej mu kontrolować firmowy budżet – dodał ekspert VWFS.

Wybierając Full Service Leasing SEAT-a firma zapewnia sobie możliwość użytkowania floty samochodów bez dodatkowych i nieprzewidywalnych wydatków. Podczas całej umowy (trwającej od 2 do 5 lat) w stałej i niskiej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania pojazdów (tu klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdów w okresie umowy, a nie całą ich cenę) oraz dodatkowe usługi. Są to m.in.: - pełna opieka serwisowa ASO, czyli przeglądy okresowe, zakup materiałów eksploatacyjnych (poza paliwem) i części zamiennych, - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, - całodobowa opieka Assistance, z autem zastępczym, - wymiana i przechowywanie opon, - a także opcjonalnie karty paliwowe, które ułatwiają optymalizację rozliczeń tankowań.

Powyższe elementy programu można dobrać indywidualnie – Full Service Leasing jest ofertą, którą elastycznie daje się dostosowywać do potrzeb firmy.

– To co wyróżnia Full Service Leasing SEAT-a na tle rynku, to również możliwość pakietowego wieloletniego ubezpieczenia uwzględnionego w racie wynajmu – podkreślił Maciej Zwiewka. – Zakres odpowiedzialności jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia rocznego, a przedsiębiorca ma gwarancję stałej stawki w całym okresie umowy. – wyjaśnił Kierownik Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services.

W przypadku Full Service Leasingu hiszpańskiej marki wysokość faktury za finansowanie i zarządzanie flotą nie zmienia się przez cały kontrakt. Przedsiębiorcy nie grozi żadne ryzyko związane ze zmianami cen i stawek – bierze je na siebie SEAT. Do tego dochodzą raporty o eksploatacji pojazdów czy usługa door-to-door, w ramach której pracownicy firmy flotowej zajmują się transportem aut na przeglądy czy wymiany opon. Dzięki takiemu pakietowi usług, prowadzący biznes ma spokojną głowę i może w pełni skupić się na swojej własnej działalności. Niezwykle istotne jest też to, że po zakończeniu kontraktu auta można wymienić na nowe modele SEAT-a na podobnych zasadach, a dotychczasowe oddać w salonie dilerskim, nie martwiąc się o odsprzedaż czy utratę wartości samochodów.