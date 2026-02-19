Kluczowe informacje:

• Klienci biznesowi OTOMOTO mogą już korzystać z nowych narzędzi, w tym AI Asystenta Sprzedawcy, Managera Połączeń, funkcji automatycznych opisów i odpowiedzi czy Multi Konta.

• Kompatybilne i komplementarne – usługi OTOMOTO bazujące na sztucznej inteligencji są odpowiedzią na konkretne wyzwania w codziennej pracy handlowców.

• Pakiet będzie rozwijany o kolejne funkcjonalności, wzmacniające potencjał i konkurencyjność biznesu klienta.

Unikatowy i pierwszy do pomocy: AI Asystent Sprzedawcy OTOMOTO

Branża motoryzacyjna przyspiesza, a tempo zmian wymaga od profesjonalnych sprzedawców aut większej dostępności, zwinności i konkurencyjności. AI Asystent Sprzedawcy to nowa usługa OTOMOTO, która umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane i statystyki, zapewniając stałe wsparcie w codziennej pracy.

AI Asystent Sprzedawcy został zaprojektowany jako prywatny doradca i analityk dostępny 24/7, który w kilka sekund podsumowuje kluczowe informacje, odpowiada na pytania dotyczące konta, stocku, faktur, umożliwia szybkie przedłużanie ogłoszeń, a to nie wszystko. Kolejne funkcje pojawią się wkrótce. To rozwiązanie, które daje sprzedawcom realną korzyść – pozwala im szybciej reagować na potrzeby klientów i skupiać się na działaniach, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż, a to kluczowa przewaga w biznesie – tłumaczy Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group / OTOMOTO.

Szeroki zakres funkcjonalności umożliwia szybszą identyfikację najskuteczniej performujących ofert, priorytetyzowanie zadań i precyzyjniejsze działanie.

AI Asystent Sprzedawcy jest częścią szerszego ekosystemu narzędzi OTOMOTO opartych na sztucznej inteligencji. Poszczególne rozwiązania nie tylko odpowiadają na różne wyzwania profesjonalnych sprzedawców, ale także realizują wspólny cel: upraszczają procesy sprzedażowe i zwiększają ich efektywność w oparciu o dane. Dzięki temu dealerzy zyskują szereg korzyści w postaci szybszej sprzedaży, wyższych marż oraz zoptymalizowanych operacji – mówi Mohit Kumar, Head of Product Motors Professionals Europe w OLX Group, OTOMOTO.

Publikowanie ofert 36% szybciej

Częścią pakietu narzędzi OTOMOTO jest opcja automatycznego generowania opisów ogłoszeń. Aż 40% profesjonalnych sprzedawców na OTOMOTO publikuje więcej niż jedno ogłoszenie dziennie. Przy dużej skali biznesu to istotna oszczędność czasu. To także wygoda – powtarzalne zadania stają się łatwiejsze, a sprzedawcy wciąż mają pełną kontrolę nad treścią i stylem swoich ofert.

Zero przegapionych połączeń

Wszystkie próby kontaktu w jednym miejscu. Panel, który porządkuje statystyki związane z zainteresowaniem poszczególnymi ofertami i sprawne zarządzanie przychodzącymi połączeniami telefonicznymi. Ten obszar jest w OTOMOTO wspierany także przez funkcję Managera Połączeń. Ogranicza on ryzyko straconych okazji sprzedażowych. Sprzedawca od razu widzi, kto czeka na odpowiedź, i w prosty sposób może monitorować, do kogo należy zadzwonić.

12% wyższa responsywność

Sprawniejszy kontakt z klientem zapewnia Multi Konto, które porządkuje pracę zespołu. Właściciel konta biznesowego może zaprosić współpracowników i przypisywać im konkretne zadania, co usprawnia codzienną organizację pracy. Dane OTOMOTO pokazują, że 50 najbardziej zaawansowanych klientów biznesowych przypisało średnio 7 użytkowników do swojego konta. Jasny podział obowiązków przekłada się na lepsze wyniki, w tym nawet 12% wyższą responsywność na zapytania klientów. Podstawowe pytania obsługiwane są automatycznie, pozostawiając handlowcom przestrzeń do zaopiekowania pilniejszych kwestii.

Doskonałość operacyjna w nowoczesnym wydaniu

Pakiet rozwiązań OTOMOTO z AI Asystentem Sprzedawcy wprowadza nowy standard sprzedaży samochodów, w którym technologia wspiera zespoły handlowe w szybszym reagowaniu na potrzeby rynku. Skuteczniejsze zarządzanie kluczowymi procesami, decyzje oparte na liczbach i mierzalna oszczędność czasu i zasobów. Zintegrowany ekosystem będzie rozwijany o kolejne funkcjonalności, dostarczając sprzedawcom skutecznych narzędzi, które zwiększają efektywność i konkurencyjność biznesu.