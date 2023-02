0/8 To będzie proste. W jednym z polskich samochodów nie było stacyjki. Była natomiast linka, która uruchamiała rozrusznik. Kiedy się zerwała, dobrze było mieć ze sobą kij, by uruchomić auto za jego pomocą. To był:

Polonez, ale tylko w wersji 1,5 GLE Polski Fiat 125p Polski Fiat 126p