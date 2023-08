1/18 Na wystawie "1000 lat chwały oręża polskiego" muzeum zaprezentuje blisko 3 tys. najcenniejszych zabytków z liczącej ponad 300 tys. kolekcji. Jedną z największych atrakcji będzie najstarszy czołg Wojska Polskiego – Renault FT. "Czołg trafił do Muzeum Wojska Polskiego w lutym 2013 roku. Przyjechał do naszego kraju z Afganistanu, gdzie znaleźli do polscy żołnierze. Stał na postumencie przed koszarami w Kabulu. W 2012 roku rząd w Kabulu podarował go Polsce" – powiedział kustosz MWP Jakub Wojewoda.