Nowa Skoda Elroq 85x debiutuje na polskim rynku

Skoda Elroq 85x w metalizowanym błękicie Race z krótką maską, opadającym dachem kabiny, głębiej profilowanymi fotelami i na 21-calowych felgach Supernova wygląda pierwszorzędnie. Czeska marka właśnie powiększa w Polsce gamę tego auta o odmianę z napędem 4x4. Czym chce do siebie przekonać?

Elroq to pierwsza seryjna Skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Stąd zamiast pionowo ustawionego grilla pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar i kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta. Wyżej tuż pod krawędzią maski biegnie animowany pas świetlny, a nad tym zamiast znanego logo ze strzałą pierwszy raz mamy napis SKODA.

Tak wygląda nowy SUV Skody w stylu Modern Solid

SUV Skody na świat patrzy przez lampy, które przewidziano w dwóch wersjach. Seryjnie montowany wariant wykorzystuje ciągły moduł światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy na górze oraz jednostkę z modułami LED dla świateł mijania i drogowych na dole. Najbardziej zaawansowana odmiana to już matrycowe reflektory LED Matrix – tu cztery moduły tworzą pasek światła dziennego u góry. Niżej pracują dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych. Łącznie to 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Nowa Skoda Elroq zaskakuje jakością wnętrza

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Sportowa skórzana kierownica ma trzy ramiona oraz łopatki do zmiany poziomu rekuperacji. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało, a po dopłacie potrafią masować czy podpierać krzyż (także pasażera; pakiet Advanced – 18 600 zł lub pakiet Maxx – 23 700 zł).

Ten skrót powinien być w każdym aucie

Kokpit nowej Skody polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi - taki skrót powinien być w każdym aucie, to ułatwia wyłączenie drażniącego pikania niektórych funkcji. Ukryty pod daszkiem 5,3-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).

Wyświetlacz head-up z rzeczywistością rozszerzoną pomaga kierowcy

Zaskakującym rozwiązaniem w tej klasie aut jest wyświetlacz head-upz rzeczywistością rozszerzoną (dostępny w pakiecie Advanced – 18 600 zł). Najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed maską – niebieskie animowane strzałki pomagają w porę skręcić, a kreska poniżej pokazuje, że aktywny tempomat zauważył samochód jadący z przodu. Z kolei pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu. W praktyce rozwiązanie pomaga wybornie.

Masz 186 cm wzrostu? Skoda Elroq przestronna jak Skoda Octavia

Elroq dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta – tu przestrzeń od siedziska do sufitu to aż 1056 mm. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę (od siedziska do dachu jest 990 mm). W obu rzędach podróżuje się wygodnie, Elroq może być godną alternatywą dla Octavii.

90 litrów różnicy. Elroq zapewnia bagażnik większy niż Volkswagen Golf

Elroq jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie największy w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 470 l do 1580 l (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. Dodatkowo Elroq wjeżdża z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście jest m.in. siatka na przewód ładowania mocowana pod regulowaną półką bagażnika. W kufrze wygospodarowano dwie pokaźne wnęki po bokach.

Nowa Skoda Elroq 85x to dwa silniki i napęd 4x4. Jeździ lepiej niż Octavia RS

Skoda Elroq 85x skrywa największy akumulator o pojemności 82 kWh (brutto). Samochód jest wyposażony w dwa silniki o łącznej mocy 286 KM. Rozpędza się maksymalnie do 180 km/h i zapewnia 539 km zasięgu (w mieście nawet 647km). Na papierze wszystko wygląda dobrze, ale jak jest na drodze?

286-konny Elroq 85x chętnie nabiera prędkości. Zryw od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 6,6 sekundy. To o 0,2 s lepiej niż Octavia RS. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Komputer po 100-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 500 km wydaje się realny. Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika).

Skoda Elroq 85 Sportline seryjnie z obniżonym zawieszeniem

Elroq 85x na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się zwinnie i stabilnie. To ogromna zasługa seryjnego zawieszenia DCC, które oferuje trzy ustawienia: Normal, Comfort i Sport, a tryb Custom umożliwia wybór spośród piętnastu różnych konfiguracji podwozia. Auto imponuje również pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na niecałych 10 m, niemal jak kiedyś malutka Skoda Citygo i lepiej niż Fabia (10,4 m).

Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowej Skody. Przy mocy do 175 kW akumulator 82 kWh można naładować prądem stałym od 10 do 80 proc. w ciągu 28 minut. To naprawdę dobry wynik. Elroq 4x4 obsługuje również ładowanie z mocą do 11 kW na stacjach z prądem zmiennym.

Nowa Skoda Elroq kosztuje od 149 000 zł. 55 000 samochodów sprzedali w ciemno

Elroq to jeden z oręży europejskiego przemysłu w walce z agresywną ekspansją chińskim producentów. Stąd zdaniem Skody nowy SUV jest najbardziej przystępnym cenowo autem w swojej klasie. Już to może tłumaczyć szał na ten model – czeska marka zebrała już ponad 55 000 zamówień, z czego większość w ciemno. Stąd fabryka w Mlada Boleslav zwiększyła produkcję Elroqa do 600 sztuk dziennie. I to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku.

W Polsce najtańsza Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 000 zł. Jak cena czeskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze! Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

Ile kosztuje nowa Skoda Elroq 85x? Wyposażenie, pakiety i cena

Debiutująca Skoda Elroq 85x kosztuje od 204 950 zł. W przypadku zakupu z pomocą programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 164 950 zł. Wyposażenie nowej wersji to m.in.:

Wystrój wnętrza Design Selection Loft

Podgrzewana skórzana kierownica wielofunkcyjna

Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu

Oświetlenie Ambiente paneli drzwi

Przednie fotele z manualną regulacją na wysokość i manualną regulacją odcinka lędźwiowego

Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone, z podłokietnikiem

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy, podświetlenie wejścia

Czujnik zmierzchu i deszczu

Regulacja zasięgu reflektorów

Światła do jazdy dziennej, funkcja Coming Home and Leaving Home

Reflektory główne LED

Tylne światła LED

Sunset + dźwiękochłonne szyby boczne z przodu

Wycieraczka tylnej szyby "Aero"

Listwy wzdłuż okien w stylistyce Unique Dark Chrome

Relingi dachowe w stylistyce Unique Dark Chrome

Pakiet tłumiący dźwięki z zewnątrz

19-calowe felgi aluminiowe Proteus

Kessy Full – bezkluczykowy system obsług i samochodu

zawieszenie adaptacyjne DCC + Drive mode select

Adaptive Cruise Control (ACC)

Systemy: Side Assist, eCall , Lane Assist + Emergency Assist + Traffic Jam Assist

Turn Assist - asystent skrętu

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Crew Protect Assist - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu

Driver Alert - system wykrywający zmęczenie kierowcy

Alarm

Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi

Czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu

Climatronic - 2-strefowa klimatyzacja automatyczna

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane

Kamera cofania

Podłokietnik z przodu

Podgrzewane fotele przednie

Poduszki powietrzne z przodu z dezaktywacją poduszki pasażera z przodu

Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna poduszka powietrzna z przodu

ISA - inteligentny asystent prędkości

TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

System multimedialny z 13-calowym wyświetlaczem i nawigacją

Indukcyjna ładowarka smartfona

Funkcja SmartLink

8 głośników

Obsługa głosowa

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej

Gniazdo USB-C z tyłu

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej

Parasolka

Schowki w przestrzeni bagażowej

Przygotowanie pod hak holowniczy

Za dopłatą można mieć wystrój wnętrza Lodge w cenie 3050 zł, Suite z oświetleniem Ambiente za 10 500 zł lub L&K z jasną deską rozdzielczą i skórzanym wykończeniem, którą wyceniono na 11 800 zł. Z kolei Pakiet Plus (8950 zł) obejmuje reflektory Matrix LED, animowane tylne światła i elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika. Pakiet Advanced (18 600 zł) zawiera m.in. wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, nagłośnienie Canton oraz fotel kierowcy z masażem i pamięcią ustawień. Pakiet Maxx (23 700 zł) łączy elementy obu wcześniejszych i dodaje m.in. klimatyzację trójstrefową oraz system zdalnego parkowania. Dostępne są też pakiet Winter (2850 zł) i Transport (1400 zł).

Skoda Elroq to hit? Opinia

Skoda Elroq wprowadza na nowy poziom użytkowanie samochodu z napędem elektrycznym. Ten model jest na tyle uniwersalny, że może pełnić rolę jedynego auta w rodzinie. Do tego cena poniżej 150 tys. zł jest już do zaakceptowania także przez indywidualnych użytkowników. Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę rządowe dopłaty do EV. Wyposażenie najtańszej odmiany to m.in.:

Wystrój wnętrza Design Selection Studio

Skórzana kierownica wielofunkcyjna

Przednie fotele z manualną regulacją na wysokość i manualną regulacją odcinka lędźwiowego

Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone, bez podłokietnika

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy, podświetlenie wejścia

Czujnik zmierzchu i deszczu

Regulacja zasięgu reflektorów

Światła do jazdy dziennej, funkcja Coming Home and Leaving Home

Reflektory główne LED

Tylne światła LED

Wycieraczka tylnej szyby "Aero"

Listwy wzdłuż okien w kolorze czarnym

Relingi dachowe - czarne, matowe

Stalowe obręcze kół 8J x 19 cali

Systemy: eCall , Side Assist, Lane Assist, Turn Assist - asystent skrętu, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Crew Protect Assist - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu

Driver Alert - system wykrywający zmęczenie kierowcy

Alarm i czujniki parkowania tył

Klimatyzacja Climatronic, 1-strefowa

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane

Kamera cofania

Podłokietnik z przodu

Poduszki powietrzne z przodu z dezaktywacją poduszki pasażera z przodu

Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna poduszka powietrzna z przodu

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

ISA - Inteligentny asystent prędkości

TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

Infotainment z ekranem 13 cali

Przygotowanie do systemu nawigacji

Bluetooth

Funkcja SmartLink

8 głośników

Obsługa głosowa

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej

2xUSB-C z przodu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Skoda Elroq - cennik, wersje wyposażenia, osiągi