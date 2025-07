Jakie samochody dofinansowuje PFRON? 1 sierpnia rusza nowy nabór wniosków

53 mln zł – taką kwotę na dopłaty do samochodów przeznaczył PFRON w 2. w tym roku turze programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność (w skrócie SAM). Nabór wniosków rusza już 1 sierpnia od godz. 10:00 i potrwa do 31 sierpnia 2025 r. do godz. 23:59.

Program PFRON pozwala starać się o dofinansowanie zakupu samochodów nowych i używanych przystosowanych do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością lub przygotowanych do przewożenia niepełnosprawnych jako pasażerów. Auto musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Wysokość wsparcia zależy od ceny pojazdu oraz jego przeznaczenia.

Samochód dla osoby niepełnosprawnej. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kto może skorzystać ze wsparcia? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje, że ma to być osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Do tego musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i oświadczyć, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do samochodu z PFRON?

Najpierw należy złożyć elektroniczny wniosek o dofinansowanie w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia. Nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych tur naboru. Konieczne jest również załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii. Zaświadczenie takie powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. PFRON na rozpatrzenie zgłoszenia ma 45 dni od daty zakończenia naboru.

– Następnie dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków PFRON jest umowa dofinansowania zawarta na okres 15 miesięcy pomiędzy wnioskodawcą i PFRON – powiedziała dziennik.pl Matylda Piątkowska, rzecznik prasowy PFRON. – W ramach umowy wnioskodawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zakupem dostosowanego samochodu. Na uzasadniony wniosek beneficjenta oddziały PFRON mogą podjąć decyzję o wydłużeniu terminu obowiązywania umowy ponad 15 miesięcy – wskazała.

Dają nawet 120 000 zł dopłaty. Samochód z PFRON 85 proc. taniej

Kwota dofinansowania samochodu w programie jest kumulatywna i zależy od wartości pojazdu. – Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Wysokość dofinansowania stopniowo maleje – ma charakter degresywny – i uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego – wyjaśnia przedstawicielka PFRON.

To oznacza, że wnioskując o dofinasowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, można uzyskać nawet 80 proc. dopłaty przy cenie auta do 150 000 zł. Prosty rachunek i widomo, że "do kieszeni wróci" nawet 120 tys. zł. W myśl przepisów istnieją cztery progi wysokość dofinansowania dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością. Odpowiednio:

do 150 000 zł – 80 proc. ceny samochodu

nadwyżka od 150 000 zł do 250 000 zł – 50 proc.

nadwyżka od 250 000 zł do 300 000 zł – 30 proc.

nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł – 0 proc.

W przypadku wniosku o dofinasowanie samochodu dostosowanego do przewożenia osoby z niepełnosprawnością, można liczyć na 85 proc. dopłaty przy cenie samochodu do 130 000 zł. PFRON sfinansuje do 110 500 zł. Także tu obowiązują cztery progi cenowe. Wysokość dofinansowania auta dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością wynosi:

do 130 000 zł – 85 proc. ceny samochodu

nadwyżka od 130 000 do 200 000 zł – 50 proc.

nadwyżka od 200 000 zł do 230 000 zł – 30 proc.

nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł – 0 proc.

Jak dostać dopłatę do samochodu z PFRON? Punktacja wniosku

Kryteria punktowe:

osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;

osoby niepełnosprawne w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;

osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;

we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;

1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. Wówczas muszą one złożyć oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co minimum na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym). Podobne oświadczenie składają także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jeśli więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, wówczas wnioski identycznie punktowane szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia. Wsparcie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej i do wyczerpania pieniędzy w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Jaki samochód z PFRON dla osoby niepełnosprawnej?

Przykładem samochodu dostosowanego do zakupu z dopłatą z programu PFRON jest nowa Toyota Proace City Verso z zabudową przygotowaną do przewozu osób z niepełnosprawnością. Taka modyfikacja występuje w 7-miejscowej wersji nadwozia Long z tylną klapą (5,33 m długości). Co ważne, auto spełnia wymagania instytucji publicznych i jest zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnością.

Nowa Toyota Proace City Verso za 48 400 zł z dopłatą z PFRON

Kompaktowa Toyota Proace City Verso z zabudową Gruau ma obniżoną podłogę tylnej części samochodu. Dzięki temu w części transportowej dało się uzyskać więcej miejsca – teraz przedział ma 1410 mm wysokości, a to przekłada się na większy komfort pasażera.

Osoba poruszająca się na wózku jest wprowadzana do wnętrza auta po składanej rampie dostępnej w dwóch wariantach. Jednoczęściowa, standardowa wersja ma 1,5 m długości i 736 mm szerokość, a kąt najazdu wynosi 13 stopni. Opcjonalna dwuczęściowa platforma jest dłuższa (+75 mm) i szersza (+35 mm) – w tym przypadku kąt natarcia jest mniejszy i wynosi 12 stopni. Solidne zawiasy ułatwiają rozkładanie rampy i gwarantują stabilność. Nowa zabudowa Gruau wymagała przeprojektowania tylnego zderzaka, którego środkowa część jest przymocowana do unoszonych tylnych drzwi.

Zabudowa Gruau występuje w czterech wariantach: Business Gruau, Business Gruau+, Family Gruau i Family Gruau+. Warianty różnią się liczbą akcesoriów ułatwiających korzystanie z auta osobom z niepełnosprawnościami oraz ich towarzyszom podróży.

Toyota Proace City Verso z zabudową Business Gruau w standardzie oferuje dodatkowy uchwyt na słupku B po lewej stronie auta, jednoczęściową rampę najazdową i zestaw naprawczy do opon. Odmiana Business Gruau+ to dodatkowo rozkładane podparcie pleców i głowy pasażera na wózku oraz dwuczęściowa poszerzona rampa najazdowa. Fotel samochodowy w trzecim rzędzie po prawej stronie jest rozkładany, stąd można z niego korzystać, gdy nie jest przewożona osoba na wózku.

Spis elementów zabudowy w wersji Family Gruau obejmuje: uchwyt na słupku B, jednoczęściową rampę najazdową, zestaw naprawczy do opon, manualnie składany stopień boczny przy prawych drzwiach przesuwnych i rozkładane siedzenia dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie. Z kolei Proace City Verso w odmianie Family Gruau+ ma dodatkowy uchwyt na słupku B ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, zestaw naprawczy do opon, manualnie składany stopień boczny przy prawych drzwiach bocznych, dodatkowe rozkładane siedzenie dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej stronie, a także rozkładane podparcie pleców i głowy dla pasażera na wózku oraz elektryczną wciągarkę dla wózka o maksymalnym udźwigu 250 kg.

Nowa Toyota z silnikiem 1.2 Turbo/110 KM. Gwarancja na 1 mln km

Toyota Proace City Verso w najtańszej wersji Business jest oferowana z silnikiem benzynowym 1.2 D-4T o mocy 110 KM i 6-biegową skrzynią manualną. Po uwzględnieniu maksymalnego dofinasowania PFRON (85 proc. wartości auta) taki samochód w kosztuje od niecałych 48 400 zł. Niezależnie od poziomu skomplikowania każda przebudowa z oferty Toyoty jest objęta 3-letnią gwarancją producenta (lub do 1 000 000 km).