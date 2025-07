Toyota świętuje sukces i podwaja Ekobonus. Hybrydy rządzą na rynku

Toyota rozdaje karty na polskim rynku. Od stycznia do końca czerwca zarejestrowano niemal 51 000 samochodów osobowych i dostawczych tej japońskiej marki. Lwią cześć wyniku wypracowała Corolla. Zestawienie Top10 obejmuje aż cztery auta tego producenta. Do tego hybrydy stanowią ponad 80 proc. sprzedaży Toyoty w Polsce.

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd najnowsze cenniki uwzględniają podwójny Ekobonus, który zwiększa premię z 1,5 proc. do 3 proc. dla modeli hybrydowych z silnikami benzynowymi do 2 litrów pojemności. W efekcie rabaty sięgają ponad 20 tys. zł. Co to oznacza dla kierowców?

Nowa Toyota Yaris Cross to najtańszy SUV japońskiej marki w Polsce

Toyota Yaris Cross to najpopularniejszy w Polsce B-SUV – trzyma w garści niemal 20 proc. segmentu. Po ostatniej modernizacji samochód zyskał lepsze wyciszenie. Specjaliści posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach luksusowych – szyba czołowa i przednie boczne są teraz grubsze. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. Przedział silnika jest lepiej izolowany od kabiny – w desce rozdzielczej pojawiło się 3-warstwowe wygłuszenie zamiast pojedynczej warstwy, dodatkową porcję filcu dodano też w górnej części. Efekt? To zupełnie nowy komfort akustyczny, nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie jest znacznie ciszej.

Za kierownicą najwięcej frajdy z jazdy zapewni hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Jak jeździ Toyota Yaris Cross z hybrydą 1.5 o mocy 130 KM?

Yaris Cross Hybrid 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10,7 s, czyli o pół sekundy szybciej. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s (lepiej o 0,4 s). W praktyce samochód "zbiera się" wyraźnie sprawniej od modelu ze starszą, 116-konną hybrydą. Poza tym, w tego rodzaju aucie bardziej liczy się częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie zużycie paliwa. 130-konny SUV Toyoty potrzebuje 4,5 l benzyny na 100 km, to zużycie na poziomie starszej i słabszej hybrydy.

Co ciekawe, Brytyjczycy sprawdzili różne hybrydy pod kątem zużycia paliwa, ale w tzw. realnych warunkach (real mpg). Próby przeprowadzono na hamowni, jednak różnią się one od oficjalnych cykli tym, że nieco lepiej imitują rzeczywistość. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry dla klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała zarówno miejskie i podmiejskie drogi, jak i autostrady, aby jak najlepiej odzwierciedlić codzienne użytkowanie pojazdu przez przeciętnego kierowcę. Wyniki?

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid spala 2,73 l benzyny na 100 km

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid – 4,7 l/100 km. Miejski SUV nie tylko został uznany za najlepszy samochód w zestawieniu, ale również uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Yaris Cross zaskoczył również średnim zużyciem paliwa w mieście – 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid - hatchback uzyskał 4,72 l/100 km. Podium zamknęła Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid – 5,04 l/100 km.

Miejsce Marka/model Deklarowane zużycie (WLTP) Realne średnie spalanie 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km 2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km 3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km 4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km 5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km

Ile kosztuje Toyota Yaris Cross?

Toyota Yaris Cross z 1,5-litrową hybrydą o mocy 116 KM dostępna jest w wersjach Active, Comfort i Style. 130-konna hybrydę można zamówić w odmianie Style, Executive, GR Sport oraz Premiere Edition.

Toyota Yaris Cross w wersji Active z uwzględnieniem podwójnego Ekobonusu kosztuje od 104 600 zł. To 6300 zł taniej niż na metce. Wyposażenie obejmuje:

16-calowe felgi stalowe z oponami 205/65 R16;

Światła główne w technologii projektorowej;

System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym;

Łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto,

Automatyczną klimatyzację,

Kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

Inteligentny tempomat adaptacyjny;

System wspomagający pokonywanie podjazdów;

Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 GR Sport tylko z napędem na przednie koła

Najtańszy samochód z hybrydą 130 KM to wydatek od 112 400 zł. Yaris Cross Hybrid 130 w zadziornej stylistycznie wersji GR Sport kosztuje od 138 500 zł (o 9400 zł taniej) i jest dostępny wyłącznie z napędem na przód.Japońskiego SUV w tym wariancie wyróżniają:

18-calowe felgi aluminiowe GR Sport z oponami 215/50 R18;

Ostrzej narysowane zderzaki i tylny z dyfuzor;

Srebrna osłona chłodnicy;

Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi przeszyciami;

Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i ściegiem z czerwonej nici.

Toyota Yaris Cross - cennik, wyposażenie, wersje

Nowa Toyota Yaris Cross Active Comfort Style Executive GR Sport 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 104 100 zł 110 400 122 100 - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT - 112 400 124 000 129 800 138 500 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT - - 133 700 139 500 -

Toyota Yaris to najtańsza hybryda japońskiej marki. Ile kosztuje?

Mniejsza Toyota Yaris hatchback może być tańsza nawet o 14 100 zł. W efekcie wersja Comfort z napędem 1.5 Hybrid 116 KM kosztuje od 89 800 zł. Standard obejmuje m.in.: 15-calowe alufelgi, system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym, automatyczną klimatyzację, szyby i lusterka z elektryczną regulacją czy pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Toyota C-HR tańsza aż o 20 200 zł. Rata jak za Yarisa

Nowa Toyota C-HR daje do wyboru aż trzy hybrydy. Bazowy układ 1.8 Hybrid/140 KM powinien zużywać 4,7 l/100 km. Odmiana 2.0 Hybrid (178 KM) występuje w wariancie z napędem na przednią oś lub 4x4 AWD-i. Najlepsze osiągi zapewni Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid z napędem o mocy aż 223 KM i zasięgiem do 66 km w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym WLTP. Ceny?

Najtańsza Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje teraz od 120 700 zł, czyli 20 200 zł taniej. To SUV z dwustrefową klimatyzacją, cyfrowymi zegarami oraz systemem multimedialnym z nawigacją online. Toyota C-HR w tym wariancie to także najlepiej wyceniona propozycja w Leasingu KINTO One. Miesięczna rata za taki samochód to 936 zł netto, czyli 60 zł więcej niż w przypadku Yarisa Cross w wersji Comfort.

Toyota Corolla Cross taniej o 13 800 zł

Toyota Corolla Cross z napędem 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Style kosztuje teraz od 147 200 zł. Taki rodzinny SUV jest wyposażony w 18-calowe felgi aluminiowe, ma inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, podgrzewane fotele przednie i przyciemniane szyby tylne. Do tego jest 12,3-calowy wyświetlacz zegarów i 10,5-calowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect z nawigacją.

Maksymalny rabat to nawet 13 800 zł i dotyczy topowej odmiany Executive 2.0 Hybrid z napędem na cztery koła AWD-i. Corolla Cross w takiej specyfikacji kosztuje od 181 100 zł, a wyposażenie obejmuje skórzaną tapicerkę, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Podwójny Ekobonus 3 pros przysługuje także w przypadku nowej Corolli Cross.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid z rabatem 13 300 zł. Kombi znika na pniu

Toyota Corolla to najpopularniejszy nowy samochód w Polsce. Kierowcy mają do wyboru dwie hybrydy 5. generacji. Podstawowa z silnikiem 1.8 zapewnia 140 KM i powinna średnio zużywać 4,4 l/100 km. Alternatywą jest wersja 2.0 Hybrid/178 KM, która łączy niskie zużycie paliwa (od 4,7 l/100 km) z dynamiką. Co wybrać? Teraz Japończycy postanowili obniżyć ceny o podwójny Ekobonus sięgający 3 proc. Auta są dostępne niemal od ręki.

Największy rabat przysługuje w przypadku najpopularniejszej wersji nadwoziowej TS Kombi. Najtańszy wariant 1.8 Hybrid Comfort kosztuje od 120 000 zł. Wyposażenie obejmuje: 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy zestaw zegarów, 10,5-calowy systemem multimedialnym Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze oraz automatyczną dwustrefową klimatyzację.

Najwyższy rabat – 13 300 zł – obowiązuje dla Corolli TS Kombi 2.0 Hybrid w wersji Executive. Auto z 18-calowymi felgami, skórzaną tapicerką, wyświetlaczem HUD na przedniej szybie, matrycowymi światłami LED oraz systemem premium audio JBL z ośmioma głośnikami to wydatek od 164 600 zł.

Ile kosztuje Toyota Corolla sedan 1.8 Hybrid?

Najtańsza Toyota Corolla Hatchback z napędem 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Comfort kosztuje od 116 100 zł. Najwięcej można zyskać decydując się na wariant Executive z układem 2.0 Hybrid/178 KM - samochód wymaga 157 800 zł, czyli 13 100 zł taniej wobec ceny na metce.

W przypadku Corolli Sedan 1.8 Hybrid rabaty sięgają 4400 zł, a samochód w bazowej wersji Active kosztuje 117 800 zł. W tej specyfikacji auto jest wyposażone w kamerę cofania, system multimedialnym Toyota Smart Connect z ekranem 8 cali oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.