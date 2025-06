Polskie firmy transportowe cieszą się uznaniem w całej Europie. Wypracowują one około 6-7 procent naszego PKB. Konkurencyjne usługi w połączeniu ze znakomitą, centralną lokalizacją kraju na mapie kontynentu sprawiły, że samochody ciężarowe z polskimi tablicami rejestracyjnymi można spotkać w każdym zakątku Europy, od Portugalii po Estonię. Nie inaczej jest z pojazdami firmy Marathon International.

– Do ciągłego pokonywania kolejnych etapów rozwoju napędza nas wewnętrzna energia i ambicja – mówi Jakub Kosmaczewski, Vehicle Sales Specialist.

Te wartości przełożyły się na wysokie standardy sprzedaży i skuteczny rozwój firmy, a przy okazji dołożyły cegiełkę do sukcesu w prestiżowym konkursie. Marathon International z OTOMOTO współpracuje już od 5 lat.

Nie tylko transport międzynarodowy

Kategoria Maszyny ciężkie, w której zwyciężyła firma, ma szczególny charakter. Ten segment rynku dynamicznie się rozwija i jest kluczowy dla wielu innych branż. Maszyny to nie tylko międzynarodowa spedycja, ciągników siodłowych, przyczep oraz ciężarówek potrzebują przecież budownictwo, rolnictwo czy usługi. Jest to koło zamachowe gospodarki i… motoryzacyjny odpowiednik pszczoły. Tak, jak bez owadów zapylających kwiaty dni ludzkości byłyby policzone, tak i bez pomocy wspomnianych już pojazdów gospodarka zwyczajnie stanęłaby w miejscu.

Jak pokazują dane z raportu OTOMOTO Insights, kategoria ta jest nie tylko istotna, ale i szybko się rozwija. Maj 2025 roku przyniósł wzrost liczby kupujących w kategorii maszyn ciężkich aż o 10 p.p. r/r. Wskaźnik aktywnych użytkowników wynosi aż 89 proc., co oznacza wzrost o 6 p.p. r/r. Jak na dłoni widać, że popyt rośnie, rynek staje się coraz bardziej profesjonalny, a koniunktura jest stosunkowo odporna na globalne zawirowania. Taka sytuacja ma również inne konsekwencje – kupujący są bardziej świadomi, oczekują wysokiej jakości zdjęć, konkretnych danych technicznych i informacji pomagających podejmować sprawne decyzje. Dla sprzedawców oznacza to z kolei, że muszą oni prezentować swoje oferty w transparentny, uczciwy i możliwie atrakcyjny sposób.

Dopracowana oferta sprzedaży w internecie

Zwycięstwo Marathonu to wynik konsekwencji i dobrze przemyślanej strategii obecności w internecie. Oferty firmy wyróżniają się rzetelnymi opisami, kompletną dokumentacją techniczną i dopracowaną stroną wizualną.

– Ulubiona funkcja? Wyróżnienie ogłoszenia – i nam, i kupującym zależy na czasie, dlatego im szybciej znajdą nową ofertę, tym szybciej wszyscy wracają do biznesu – zdradza Jakub Kosmaczewski. Takie podejście trafnie odpowiada na potrzeby rynku maszyn ciężkich – gdzie czas, jakość i wiarygodność są na wagę złota.

– Dzięki OTOMOTO samochody ciężarowe nie stoją długo – mogą wrócić do pracy i zarabiać dla nowego właściciela – dodaje przedstawiciel firmy, która z usług platformy korzysta od kilku lat.

OTOMOTO jest dziś kluczowym kanałem sprzedaży pojazdów również w segmencie B2B. Platforma przeszła długą drogę, zaczynając 20 lat temu jako miejsce publikacji ogłoszeń, dziś stała się ekosystemem pełnym pełnoprawne narzędzi wspierających profesjonalną sprzedaż – umożliwiającym prezentację ofert, ich promocję oraz podnoszące poziom transparentności na rynku. Efektem jest wyrównanie asymetrii między sprzedającymi a kupującymi, czyli zmiana tendencji, które rynkowi towarzyszyły od wielu lat. Kto pamięta giełdy samochodowe, ten doskonale wie, o czym mowa.

Konkurs promujący najlepsze praktyki

TYTANI OTOMOTO to ogólnopolski konkurs organizowany przez wiodącą platformę sprzedażową. Finałowa gala podczas której wręczane są nagrody, jest prawdziwym branżowym świętem. To również okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji i podsumowania branżowych trendów, które kształtują dzisiejszy handel motoryzacyjny online.

Skala konkursu jest bezprecedensowa, w tegorocznej edycji finalistów wybierano spośród 300 tys. zgłoszeń podzielonych na siedem kategorii. Jak wyglądała walka o topowe lokaty? Premiowani byli autorzy kompletnych, profesjonalnych i dobrze zilustrowanych ogłoszeń, które zachęcały transparentnością i kreatywnością. Kandydaci do prestiżowego tytułu zwiększali szansę na zwycięstwo również za sprawą wykorzystania specjalnych funkcji przewidzianych dla profesjonalistów. To m.in. opcje promowania czy strona sprzedającego PRO. Warto dodać, że w specjalistycznej kategorii Maszyny Ciężkie wymagania stawiane ofertom są szczególnie wysokie. Dobre ogłoszenie musi bowiem obfitować w precyzyjne dane techniczne i wymaga starannej prezentacji. W świecie biznesu nie ma miejsca na nierzetelne podejście czy przypadek.

