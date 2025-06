Nowy gracz na rynku części do aut koreańskich Kia i Hyundai

EnoParts to startup technologiczny z Seulu. Firma skupuje używane samochody w Korei, rozkłada je na podzespoły, a następnie naprawia w ramach własnej linii produkcyjnej. Tak zregenerowane części są wysyłane do polskiego magazynu, skąd trafiają do klientów indywidualnych i warsztatów samochodowych.

Odbiorcami koreańskich części samochodowych mają być zarówno kierowcy indywidualni, jak i warsztaty, które szukają tańszej i szybszej alternatywy dla europejskich części zamiennych. Partnerem EnoParts jest polska firma Fulfilio, która odpowiada nie tylko za logistykę, ale całościowe wsparcie wejścia azjatyckiej marki na rynek europejski.

Polska pierwsza na mapie. Następne są Czechy i Węgry

Przedstawiciele koreańskiej firmy zapowiadają, że wejście EnoParts do Polski to dopiero początek ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze w 2025 roku wkroczą do Czech i Węgier, a następnie planują wejść do Niemiec i Francji. Do końca 2027 roku startup zamierza osiągnąć przychody na poziomie 6 mln euro (ok. 25 mln zł).

W Polsce sprzedaż ruszy już w czerwcu 2025 r. na Allegro oraz platformach takich jak RRR.LT i B-Parts. We wrześniu firma planuje uruchomienie własnego sklepu internetowego, a także marketplace’u z częściami do koreańskich aut.

Części zamienne do samochodów Kia i Hyundai nawet 3 razy tańsze

– Zdecydowaliśmy się rozpocząć działalność w Polsce, ponieważ to największy rynek dla koreańskich samochodów w Unii Europejskiej. Ale nasza wizja jest szersza – mówi Gary Hwang, szef EnoParts. – Chcemy zbudować markę o zasięgu europejskim, która będzie synonimem niezawodnych części do aut koreańskich, ale nie tylko. Korea demontuje rocznie ponad 600 tys. pojazdów, co pozwala nam pozyskiwać wysokiej jakości części w bardzo konkurencyjnych cenach. W połączeniu z możliwościami logistycznymi Fulfilio, możemy szybko skalować nasz model biznesowy i zapewnić klientom w całej Europie dostęp do części nawet 3-krotnie tańszych niż ich odpowiedniki – dodaje Hwang.