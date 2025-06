Zwrot akcji na stacjach paliw. Benzyna 95 drożeje od 5 czerwca

Początek czerwca przyniósł zmiany w cennikach na stacjach paliw. Zła wiadomość jest taka, że kierowcy samochodów z silnikiem benzynowym zapłacą drożej za tankowanie. Dobra informacja – zmiana cen gazu LPG powinna ucieszyć. Ale po kolei…

Po długiej serii spadków podrożała benzyna 95. Podwyżka wynosi 2 grosze i zdaniem analityków e-petrol.pl ruch w górę średniej ogólnopolskiej ceny "95-ki" zaskakuje. Obecnie jej litr kosztuje przeciętnie 5,71 zł.

Masz samochód z LPG? Ta zmiana ucieszy kierowców

Cena oleju napędowego pozostaje stabilna. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za litr ON płacą średnio 5,69 zł/l.

Użytkownicy samochodów z instalacją LPG doczekali się większej zmiany w cennikach. Autogaz potaniał o 5 groszy. Za litr tego paliwa płaci się dziś średnio 2,84 zł.

Nowe ceny paliw od 5 czerwca 2025

Benzyna 95 drożeje o 2 grosze i kosztuje 5,71 zł/l

Olej napędowy kosztuje 5,69 zł/l

Gaz LPG potaniał o 5 groszy do ceny 2,84 zł/l

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej?

Obecnie tankowanie jest najtańsze w województwie śląskim – tam litr benzyny 95 kosztuje 5,58 zł. Na Warmii i Mazurach za olej napędowy płaci się 5,57 zł. Z kolei gaz LPG jest najtańszy w woj. Świętokrzyskim – kierowcy płacą po 2,69 zł/l.

Najdroższa benzyna na Mazowszu, za diesla najwięcej zapłacisz na Podlasiu

Daleko do śmiechu mają za to kierowcy na Mazowszu – tu benzyna 95 jest najdroższa i kosztuje przeciętnie 5,88 zł/l. Diesel najwyższą cenę ma na Podlasiu – litr ON kosztuje 5,84 z. Województwo zachodniopomorskie z ceną 2,98 zł za litr autogazu jest najdroższym regionem dla użytkowników samochodów z instalacją LPG.