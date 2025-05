Nowe Alpine A390 wjeżdża na rynek w 70. urodziny francuskiej marki

Alpine A390GTS w słynnym niebieskim lakierze Alpine Vision i na szeroko rozstawionych 21-calowych kołach z centralną nakrętką wygląda jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. Ten 4,6-metrowy SUV w stylu coupe staje na szczycie gamy.

A390 kusi nie tylko zjawiskowym designem, czy możliwościami napędu. To jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie i popis inżynierów na 70. urodziny francuskiej marki. Ale po kolei...

Nowe Alpine A390 wygląda świetnie

Alpine A390 wjeżdża w miejsce chwalonego Alpine A110. Francuzi przy projekcie zmierzyli się z nie lada wyzwaniem – musieli sportowy temperament niewielkiego, dwumiejscowego coupe zaszczepić do w 5-miejscowego SUV-a. Pod względem stylistycznym odnieśli sukces – A390 już na pierwszy rzut oka robi wrażenie doborem atletycznych proporcji i troską o detale. Niespotykane w modelach Alpine wymiary mieszczą się w kompaktowych granicach: 4615 mm x 1885 mm x 1532 mm.

Znakiem szczególnym A390 jest chmura świetlistych trójkącików nazwana Cosmic Dust, kojarząca się z kometą przecinającą ziemską atmosferę. Chmura ożywa w sekwencji powitalnej, gdy kierowca zbliża się do samochodu. Równocześnie wyświetlane jest logo marki otoczone płatkami śniegu, skierowane w bok w stronę ziemi. Małe show, a cieszy. Twórcy mnóstwo pracy włożyli nie tylko w design, lecz także w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli na prąd ma duży wpływ na poprawę zasięgu. Zanim jednak zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Nowe Alpine A390 - wnętrze

Alpine A390 od progu wita cyfrowym światem. Kokpit jest wyposażony w podwójny ekran składający się z dwóch części w układzie litery "L": poziomego ekranu TFT o przekątnej 12,3 cala przed kierowcą oraz środkowego pionowego ekranu dotykowego o przekątnej 12 cali. Do tego jest wyświetlacz head-up 9,3 cala. Na szczęście są także przyciski do sterowania klimatyzacją.

Dwa kolorowe aluminiowe przełączniki służą do sterowania stopniem hamowania rekuperacyjnego (niebieskie pokrętło RCH = Recharge) do przełączania do trybu One Pedal i do trybu chwilowego zwiększania mocy (boost - maksymalne zwiększenie mocy do 10 sekund) używanego przy wyprzedzaniu oraz do obsługi funkcji Launch Control (czerwony przycisk OV = Overtake). Do obsługi systemu audio służy oddzielny przełącznik zespolony.

Kubełkowe, elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele mogą być pokryte tapicerką z Alcantary (mikrofibry) lub skórą Nappa. A390 oferuje bardzo obszerny bagażnik o pojemności 532 l.

Nowe Alpine A390 - napęd. Dwie wersje do wyboru. Osiągi jak w motocyklu

Wreszcie napęd. W podłodze Alpine A390 został zamknięty duży akumulator o pojemności 89 kWh, który można ładować prądem DC do 190 kW. Wystarczy niecałe 20 minut ładowania do wydłużenia zasięgu o kolejne 2 godziny jazdy po autostradzie i poniżej 25 minut na przejście od 15 proc. do 80 proc. naładowania. Pompa ciepła to standard.

A390 skrywa trzy silniki elektryczne, które realizują napęd 4x4. Dwa tylne są zamontowane na specjalnej aluminiowej ramie. Topowa wersja GTS o łącznej mocy 470 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 808 Nm przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,9 sekundy. To osiągi ze świata motocykli i przyspieszanie identyczne jak w spalinowym Alpine A110 R. Zasięg - do 520 km.

Z kolei spokojniejszy wariant GT zapewnia 400 KM mocy. To wystarczy by od zera do 100 km/h przyspieszyć w 4,8 sekundy. Zasięg 555 km.

Alpine A390 - dwie wersje wyposażeniowe do wyboru

Alpine A390 GT o mocy 400 KM jest ustawione na 20-calowych felgach z oponami Michelin Sport EV. Wyposażenie wnętrza obejmuje sportowe fotele sterowane elektrycznie i podgrzewane, podgrzewaną kierownicę obszytą skórą Nappa, centralny ekran z wyświetlaniem otoczenia samochodu w polu 360° i 13-głośnikowy system nagłośnienia Devialet.

Alpine A390 GTS jest wyposażona w aluminiowe, 21-calowe kute felgi i wyczynowe opony Michelin Pilot Sport 4S. Na pasażerów z przodu czekają kubełkowe fotele firmy Sabelt z funkcjami elektrycznego sterowana, podgrzewania i masowania, obszyte skórą Nappa. Dach został wyłożony mikrofibrą, 13-głośnikowy system audio Devialet jest oferowany w wersji premium Devialet XtremeSound Audio System, a system Alpine Telemetrics Expert jest instalowany w standardzie, podobnie jak pakiet Driving and Parking Pack (półautonomiczna jazda i automatyczne parkowanie).

Alpine – skąd wzięła się francuska marka należąca do Grupy Renault?

Do powstania tej francuskiej marki w 1955 roku przyczynił się Jean Redele, kierowca rajdowy, biznesmen i pionier w dziedzinie motoryzacji. Sportowa i produkcyjna przygoda Alpine rozpoczęła się od A106, wykorzystującego płytę podłogową i silnik z modelu Renault 4 CV. Auta Alpine słynęły z niskiej masy i doskonałych osiągów oraz płynnej linii. Przez dziesięciolecia Alpine reprezentowało również barwy Renault w sporcie. Rajdowy mistrz świata w 1973 r., zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo w 1973 i 1974 r., a także w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans w 1978 r. - Alpine ma na swoim koncie liczne i prestiżowe zwycięstwa.

Alpine A390 - dane techniczne, wymiary, osiągi, masa

WYMIARY

Długość: 4615 m

Szerokość: 1885 m

Wysokość: 1532 m

Rozstaw osi: 2708 m

Przedni zwis: 925 mm

Tylny zwis: 982 mm

Prześwit: 152 mm

Pojemność bagażnika: 532 l

MASA

Masa: od 2121 kg

ZESPOŁY NAPĘDOWE

Synchroniczny silnik elektryczny z uzwojonym wirnikiem z przodu i dwa silniki synchroniczne z magnesami trwałymi z tyłu

A390 GTS: 345 kW (470 KM / 808 Nm z czego 508 Nm na tylną oś)

A390 GT 295 kW (400 KM / 650 Nm)

AKUMULATOR TRAKCYJNY

Akumulator litowo-jonowy o pojemności użytecznej 89 kWh

Zasięg do 520–555 km WLTP (w zależności od typu ogumienia)

ŁADOWARKI

AC 11 kW dwukierunkowa, 22 kW dwukierunkowa dostępna w opcji

DC do 190 kW

OSIĄGI

GTS: 0–100 km/h: 3,9 sekundy, 0–1000 m 22,5 s, prędkość maksymalna: 220 km/h

GT 0–100 km/h: 4,8 sekundy, 0–1000 m 24,1 s, prędkość maksymalna: 200 km/h