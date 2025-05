Bestune wchodzi do Polski. 15 000 zł zniżki i auta sprzedają się w ciemno

Ma 19 lat i pochodzi z Chin. Bestune (czyt. Bestjun) to młoda marka założona w 2006 roku. Należy do jednego z czołowych graczy motoryzacyjnych FAW (First Automobile Works). Koncern posiada fabryki, centra badawczo-rozwojowe i testowe w 18 lokalizacjach na terenie Państwa Środka, w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, a jedno z centrów R&D mieści się w Monachium. FAW zatrudnia ponad 120 tysięcy pracowników, a w 2024 roku wyprodukował łącznie ponad 3,2 mln pojazdów z logo FAW i spółek joint-venture.

Marka Bestune oficjalnie zadebiutowała w Polsce podczas Poznań Motor Show. Efekt? Zamówienia posypały się w ciemno. Rabaty sięgające 15 000 zł przyniosły pożądany efekt.

100 samochodów sprzedali w 4 dni

– Pierwsza umowa została podpisana jeszcze podczas dnia prasowego, a w niedzielę 27 kwietnia, zespół sprzedaży świętował podpisanie setnej umowy zamówienia na stoisku Bestune – powiedział dziennik.pl Paweł Kuskowski z Asian Automotive Distribution Center, oficjalnego dystrybutora marki Bestune w Polsce. – Ponad połowę sprzedaży stanowiły modele z silnikami 2.0 o mocy przeszło 200 KM potwierdzając tezę, że polscy klienci oprócz bogatego wyposażenia są zainteresowani mocniejszymi niż dotychczas oferowanymi przez konkurencję jednostkami napędowymi – wyjaśnił.

Tak wygląda Bestune B70 i cenowo jest poza konkurencją

Hitem okazał się model Bestune B70, czyli niemal 5-metrowy lifback dostępny z sinikiem benzynowym 1.5 Turbo o mocy 160 KM i 2.0 Turbo/218 KM. Rozstaw osi 2,8 m jest niemal identyczny jak w Skodzie Superb, a to przekłada się na solidnie przestronną w kabinę. Kierowca ma do dyspozycji 7-calowy zestaw zegarów oraz 12,3 calową stację multimedialną. Bagażnik zapewni 522 l pojemności.

Bestune B70 kosztuje od 119 900 zł – to samochód w wersji Exclusive z podstawową jednostką 1.5 i dwusprzęgłową skrzynią 7-biegową przekładnią DCT. Auto jest wyposażone w tapicerkę ze skóry ekologicznej, cyfrowe zegary, tempomat adaptacyjny, kamerę 360 stopni, podgrzewane siedzenia przednie, szklany panoramiczny dach czy elektrycznie regulowany fotel kierowcy. Taki model powinien zużywać 6,4 l benzyny na 100 km.

Silnik 1.5 czy 2.0? Dwie wersje wyposażenia

B70 z 2-litrowym silnikiem kosztuje od 139 900 zł. Taki samochód jest wyposażony w 6-biegową skrzynię automatyczną japońskiej firmy Aisin i od 0 do 100 km/h ma przyspieszyć w 7 sekund. Standard to m.in. elektrycznie sterowana klapa bagażnika, ładowarka indukcyjna, podświetlanie ambientowe czy 19-calowe alufelgi.

Bestune B70 kontra Toyota Camry i Skoda Superb

Właśnie model Bestune B70 cieszył się największą popularnością. Łącznie zamówiono 44 sztuki, w tym aż 12 aut kupił klient flotowy. Skąd takie wzięcie? Cena czyni cuda. Chińska limuzyna jest o 32 100 zł tańsza od Skody Superb (od 152 000 zł; 1.5 TSI z 7DSG) i kosztuje o 53 400 zł mniej niż Toyota Camry (od 173 300 zł; 2.5 Hybrid Dynamic Force 230 KM).

Bestune T90 - duży SUV w małej cenie. Ile kosztuje?

Bestune T90 to SUV segmentu D o długości 4,7 m i silnikiem 1.5T/160 lub 2.0T/245KM. Ten model zamówiło 36 osób. W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest pionowy 12,6-calowy ekran stacji multimedialnej. Do tego jest 8-calowy zestaw zegarów i wyświetlacz przezierny HUD (na szybie). Prawie 2,8 m rozstawu osi pozwoliło stworzyć wygodne wnętrze z bagażnikiem o pojemności 560 l. Do tego są rozsiane po kabinie 23 schowki. Skórzana tapicerka i otwierany szklany dach o powierzchni 1,2 m2 to frykasy, o które coraz trudniej u konkurencji.

Podstawowa wersja T90 Business z silnikiem 1.5 kosztuje od 129 900 zł. Wyposażenie obejmuje tapicerkę ze skóry ekologicznej, szklany panoramiczny dach, elektrycznie regulowany fotel kierowcy czy wirtualne zegary. Lepszym wyborem jest jednostka 2.0 Turbo/245 KM w duecie z 8-biegowm automatem japońskiej firmy Aisin. T90 z tym silnikiem w 7,6 sekundy przyspiesza do 100 km/h, a zużycie benzyny jest niemal na tym samym poziomie (7,2 l/100 km), co w słabszej wersji. Oba modele mają 60-litrowy zbiornik paliwa.

Bestune T77 1.5 Turbo kontra Dacia Bigster

Kompaktowy Bestune T77 Pro wybrało 20 osób. Chiński SUV z długością 4,5 m staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Dacia Bigster (4,57 m) czy Volkswagen Tiguan (4,55 m). Pod maską T77 Pro pracuje benzynowy silnik 1.5 Turbo o mocy 160 KM (258 Nm). Napęd na przednie koła przenosi dwusprzęgłowa 7-biegowa skrzynia DSG. Producent zapewnia o średnim zużyciu benzyny na poziomie 7 l/100 km.

Bestune T77 Pro - tak wygląda wnętrze. Ile kosztuje nowy SUV?

Duży rozstaw osi (2,7 m) przełożył się na rodzinnie przestronne wnętrze. Kierowca ma do dyspozycji dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy. Bagażnik o pojemności 342 l nie powala. Konkurencja pomieści więcej. Cena? Bestune T77 Pro kosztuje od 109 900 zł.

Nowa marka otworzy 50 punktów dilerskich. Jaka gwarancja na samochody?

Samochody Bestune są oferowane z 5-letnią gwarancją fabryczną z limitem 150 000 kilometrów. Pierwsze auta trafią na drogi w trzecim kwartale 2025 roku. Do końca roku planowane jest otwarcie 33 autoryzowanych salonów dilerskich. Docelowo sieć sprzedaży obejmie około 50 punktów.