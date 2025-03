Przez długi czas za niemal synonim samochodu rodzinnego uchodziło kombi. Większy bagażnik pozwalał na zapakowanie wszystkiego, co było potrzebne choćby na dłuższe wakacje, bez problemu połykał też na przykład dwa wózki dziecięce. W niektórych modelach montowano w podłodze bagażnika dwa dodatkowe, wysuwane siedzenia dla małych pasażerów. A większość reklam kombi przedstawiała szczęśliwe rodziny i mnóstwo różnych rzeczy, które w samochodzie bez kłopotu upychano. Z biegiem lat rosnąca popularność SUV-ów zapewniła im pozycję najlepszego samochodu dla rodziny, detronizując kombi. Nic dziwnego – SUV-y mają wyższe nadwozia, są przestronniejsze, a ich bagażniki często są większe. W całkiem sporej liczbie modeli w podłodze bagażnika mieszczą się dwa normalne fotele, na których spokojnie pojadą nie tylko dzieci, ale i dorośli. Wyższe zawieszenie natomiast pozwala wygodniej umieścić dzieci w fotelikach, czy łatwiej umieścić wózki w bagażniku. Klienci szukający samochodów typowo rodzinnych zyskali więc spory wybór.

Bezpieczne modele rodzinne

Samochód rodzinny musi być jednak nie tylko wygodny i przestronny, ale przede wszystkim bezpieczny. Trudno znaleźć markę bardziej kojarzącą się z bezpieczeństwem niż Volvo. Szwedzi od dziesięcioleci są światowym liderem w tej dziedzinie i nie ma w tym stwierdzeniu ani trochę marketingowej przesady. Specjalizują się właśnie w samochodach rodzinnych, czyli kombi i SUV-ach. Dzisiaj w ofercie są dwa modele kombi oraz dwa SUV-y, które idealnie spełniają wszystkie kryteria samochodu dla rodziny – nawet tej większej.

Na początek – Volvo V60, czyli kombi średniej klasy. Segmentu, w którym Volvo produkuje kultowe modele od wielu lat. Duett, Amazon, 240, 850 – to w zasadzie protoplaści dzisiejszego V60. Samochodu, jak na klasę średnią, raczej dużego – 4,78 metra długości to więcej niż przeciętna w segmencie. Poza pięcioma osobami V60 może zabrać 520 litrów bagażu, wartość ta rośnie do 1430 litrów po złożeniu oparcia tylnej kanapy. Oparcie można składać w proporcji 60:40, a środkową część (gdy przewożone są dwie osoby) zamienić w wygodny podłokietnik. Co ważne w samochodzie rodzinnym, dwa skrajne miejsca mają mocowania Isofix, ułatwiające montaż fotelików dla dzieci. Ważnym dla wielu nabywców aspektem jest ekologia – tutaj Volvo V60 sprawdzi się doskonale, oferując zelektryfikowane jednostki napędowe. Podstawowy silnik B4 to miękkohybrydowa, dwulitrowa jednostka benzynowa o mocy 197 KM i momencie obrotowym 300 Nm. Układ miękkiej hybrydy (MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicle) składa się z instalacji 48V i silnika elektrycznego o mocy 14 KM, który zastępuje rozrusznik i alternator, wspomagając silnik spalinowy przy ruszaniu i przyspieszaniu, zapewniając jednocześnie perfekcyjne działanie systemu Start-Stop. Układy MHEV to pierwszy stopień elektryfikacji, zapewniają spore oszczędności w zużyciu paliwa (dla Volvo V60 B4 średnie spalanie to tylko 6,2 litra na 100 km) i obniżają emisję dwutlenku węgla. Jeszcze większe oszczędności zapewnia wariant hybrydy typu plug-in (PHEV). To najbardziej zaawansowany układ hybrydowy, w którym silnik elektryczny może już pełnić rolę napędu bez konieczności włączania jednostki spalinowej. Dzięki dużej baterii o pojemności 19 kWh Volvo V60 plug-in może przejechać 100 km wyłącznie na prądzie. W trybie hybrydowym samochód działa jak zwyczajna pełna hybryda, czyli zawsze rusza z silnika elektrycznego, który potrafi też przejąć napęd także przy jeździe z wyższymi prędkościami. Hybrydy plug-in są więc doskonałym rozwiązaniem dla osób, które dysponują możliwością doładowania baterii w domu bądź w pracy – przy niewielkich przebiegach w mieście można wtedy poruszać się prawie wyłącznie bezemisyjnie, czyli na prądzie. Jako PHEV Volvo V60 dostępne jest w dwóch wariantach: słabszym T6 o mocy 350 KM i mocniejszym T8 oferującym aż 455 KM i potężny moment obrotowy 709 Nm.

Bardziej wymagającym klientom Volvo oferuje też kombi klasy wyższej, czyli model V90. To już potężny, prawie pięciometrowy samochód (dokładnie 4,95 metra). Dostępny jest wyłącznie jako hybryda plug-in, w obu opisanych wyżej wariantach, czyli T6 i T8. Oba modele kombi mają też – jak każde Volvo – bogate wyposażenie w systemy bezpieczeństwa. System rozpoznawania znaków drogowych, adaptacyjny tempomat, system antykolizyjny Oncoming Lane Mitigation, asystent zmiany pasa, czy wreszcie (w wyższych wersjach wyposażenia) kompleksowy system Pilot Assist to układy bezpieczeństwa czynnego. Dodajmy do tego bezpieczeństwo bierne, a więc poduszki i kurtyny powietrzne, typowy dla Volvo układ ochrony przed uderzeniem bocznym (SIPS), czy też fotele współprojektowane przez ortopedów zmniejszające ryzyko urazów kręgosłupa szyjnego.

Najbezpieczniejsze SUVy od Volvo

Ale kombi, choć nadal lubiane, nie dorównują już popularnością SUV-om. Tutaj Volvo też ma spore doświadczenie i dwa modele, które doskonale sprawdzą się w roli samochodów rodzinnych. Przede wszystkim model XC60, który od 16 lat jest królem sprzedaży w segmencie średnich SUV-ów premium. Około 6200 egzemplarzy w roku 2024 to liczba stanowiąca prawie połowę całej sprzedaży Volvo w Polsce, notabene też rekordowej (15 tys. samochodów). Jako Mild Hybrid XC60 oferowane jest w mocniejszym wariancie B5 – tutaj dwulitrowy silnik benzynowy ma aż 250 KM i 360 Nm momentu obrotowego, zawsze ma też napęd wszystkich kół AWD (napęd kół tylnych dołącza się na śliskiej nawierzchni pozwalając na zachowanie trakcji). Jeśli ktoś preferuje napęd typu plug-in, znajdzie oba warianty – słabszy T6 i mocniejszy T8. Volvo XC60 jest zawsze bogato wyposażone, ma też sporo dodatków, z których warto zainwestować w system audio Bowers & Wilkins, najlepszy na rynku.

Wszystkie wymienione wyżej samochody są pięcioosobowe, Volvo ma jednak w ofercie także SUV-a z siedmioma miejscami. To model XC90, który ostatnio przeszedł lifting. Poza nowym, charakterystycznym i łatwo rozpoznawalnym przodem, poliftowe XC90 ma na przykład na nowo zaprojektowany ekran centralny o przekątnej 11,2 cala, z ułatwioną obsługą i wbudowanymi funkcjami Google. To także największy SUV szwedzkiej marki, z ogromnym bagażnikiem o pojemności 680 litrów. Po złożeniu siedzeń drugiego i trzeciego rzędu przestrzeń bagażowa wynosi aż 1874 litry, co zamienia luksusowego SUV-a w małą ciężarówkę. Fotele środkowe są przesuwane, co ułatwia wsiadanie na miejsca w ostatnim rzędzie. XC90 ma też sporo ułatwień dla kierowcy, jak wyświetlacz Head-Up Display czy kamery dookólne 360˚. Napędy są takie same jak w XC60, można więc wybierać pomiędzy mocną miękką hybrydą lub dwoma wariantami hybryd plug-in.

Legendarne bezpieczeństwo Volvo

Od klasycznych dziś modeli sprzed pół wieku po najnowocześniejsze rozwiązania techniczne – tradycja Volvo zobowiązuje. Jakość segmentu premium, legendarne bezpieczeństwo i wygoda codziennego użytkowania sprawiają, że poszukujący najlepszego samochodu dla rodziny chętnie sięgają po ofertę szwedzkiej marki.