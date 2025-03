Lexus LBX sprzedaje się na pniu. W Polsce to nowy hit

Lexus LBX nowym hitem japońskiej marki. Od debiutu sprzedało się w Europie już ponad 24 000 sztuk tego auta. W Polsce LBX zdominował segment B-SUV premium i należy do niego przeszło 70 proc. udziału w runku. Skąd takie wzięcie?

LBX jako najmniejszy i najtańszy model producenta mocno obniża próg wejścia do świata aut z wyższej półki. Pod względem stylistycznym podąża śladem największego RX-a. Na 18-calowych obręczach i z sylwetką szeroko przyczajoną na asfaltem sprawia wrażenie solidnego towarzysza podróży.

Lexus LBX jest inny niż Yaris Cross. Różni się nie tylko wyglądem

Technicznym bliźniakiem LBX-a jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby Lexusa inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, dlatego nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze.

Jak wygląda wnętrze i wyposażenie?

Wejścia do LBX-a pilnuje nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w RX, NX czy elektrycznym RZ. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi odskoczą. Wnętrze sportowo nastawionej wersji Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę po obcowaniu z mniej wymuskaną, tańszą odmianą Relax. Nic nie skrzypi i nie trzeszczy nawet podczas jazdy na nierównościach. Ciężko doszukać się pójścia na skróty kosztem lexusowej solidności wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

Nowa ergonomia miejsca kierowcy

LBX potrafi zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny wyświetlacz. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran stacji multimedialnej Lexus Link Connect. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. Sam interfejs multimediów rewelacyjnie współpracuje z bezprzewodowym Apple CarPlay.

Lexus pozostawił też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu. Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta. O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Przy okazji kabinie nie można odmówić praktyczności - udogodnienia, jak schowki, 2 porty USB-C, uchwyty i miejsca na napoje są tam, gdzie trzeba i mają odpowiednie rozmiary.

Lexus LBX z napędem na przednią oś to większa pojemność bagażnika

Lexus LBX pod elektrycznie sterowaną klapą oferuje bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon czy narzędzia. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów.

Lexus LBX to hybryda z silnikiem 1.5. Jaka moc napędu?

LBX pod maską skrywa hybrydę złożoną z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary (w porównaniu do tego z Yarisa Cross), ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw. Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Jak 1,5-litrowa hybryda radzi sobie na drodze?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi sekcja elektryczna hybrydy – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w napędzie Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wynik zużycia benzyny może imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje spalanie na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Jak jeździ i ile spala Lexus LBX?

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na przyspieszenie od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wciska w fotel, ale LBX dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę daje się lubić. Poza tym najmniejszy Lexus dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności.

Lexus LBX to najtańszy SUV japońskiej marki. Ile kosztuje?

Lexus LBX w bazowej odmianie to wydatek od 139 900 zł. Taki model oferuje m.in. elektroniczne klamki, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym wyświetlaczem i nawigacją w chmurze, przednie reflektory Full LED L-Shape oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3.

Lexus LBX Elegant z pakietem Tech to najpopularniejsza wersja. Tanieje o 24 000 zł

Jednak najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 34 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód jest wyposażony w 18-calowe alufelgi, 12,3-calowy wirtualny kokpit, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, podgrzewanie kierownicy, system nanoe X w klimatyzacji, inteligentny kluczyk czy ładowarkę indukcyjna telefonów. Takiego LBX można mieć w jednym z dziewięciu kolorów. Polacy najczęściej decydują się na lakier Sonic Copper (27 proc. zamówień). 16 proc. postawiło na grafitowe nadwozie, a 16 proc. na białe. Najpopularniejsza jest czarna tapicerka ze skóry ekologicznej (37 proc. zamówień), następnie piaskowa (35 proc.) i brązowa (28 proc.). Teraz Lexus LBX Elegant+Tech jest tańszy o 24 000 zł i kosztuje od 160 900 zł.

Lexus LBX Emotion z pakietem Tech jest tańszy o 24 000 zł

Lexus LBX w wersji Emotion wyróżnia się 18-calowymi felgami, fotelami typu Sporty czy tapicerką ze skóry syntetycznej. Wybierając pakiet Tech, można auto wzbogacić m.in. o 12,3-calowy wirtualny kokpit, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika oraz system nanoe X. Lexus LBX Emotion Tech z dwukolorowym nadwoziem kosztuje od 164 900 zł (o 24 000 zł mniej niż na metce).

Ile kosztuje Lexus LBX w wersji Relax?

Wersja Relax obejmie 18-calowe alufelgi i wnętrze wykończone półanilinową skórą w kolorze Saddle Tan lub Black z przeszyciami Tatami. W tej specyfikacji LBX to wydatek 168 900 zł - o 25 000 zł taniej wobec regularnego cennika.

Lexus LBX Cool kosztuje od 172 900 zł. Warto?

Najbogatsza odmiana Cool stanowi 18 proc. sprzedaży. W tym aż 60 proc. aut ma także dodatkowe pakiety Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape) i Advanced, który obejmuje m.in. 13-głośnikowy system premium audio Mark Levinson, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, kierownicę z dotykowymi panelami i system kamer z panoramicznym widokiem dookoła samochodu, 18-calowe felgi aluminiowe z polerowanym wykończeniem, tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede oraz dwukolorowe nadwozie. Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (46 proc. zamówień). Dalej jest kolor czerwony (17 proc.) oraz żółty (7 proc.). Lexus LBX w wersji Cool kosztuje teraz od 172 900 zł, taniej o 25 000 zł.

Lexus LBX FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP (cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna*7 kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6

Lexus LBX FWD AWD NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY Nadwozie Długość m 4190 4190 Szerokość m 1825 1825 Wysokość m 1560 1560 Rozstaw osi m 2580 2580 Rozstaw kół Przód m 1570 1570 Tył m 1570 1570 Przestrzeń biodrowa Przód m 1306,3 1306,3 Tył m 1075,6 1075,6 Wnętrze Długość m 1820 1820 Szerokość m 1445 1445 Wysokość m 1195 1195 Odległość między rzędami Od przodu do tyłu m 814,7 814,7 Liczba miejsc osoby 5 5 Zwis Przód m 870 870 Tył m 740 740 Współczynnik oporu powietrza 0,34 0,34 Prześwit minimalny m 220 220 Najniżej umiejscowiony element Przednie zawieszenie Przednie zawieszenie Kąt natarcia stopnie 16,1 16,1 Kąt zjazdu stopnie 14,5 14,5 Masa własna Przód Min.- Maks. kg 775 - 795 775 - 795 Tył Min. - Maks. kg 505 - 555 590 - 620 Łącznie Min. - Maks. kg 1280 - 1350 1365 - 1415 Masa całkowita Przód kg 905 905 Tył kg 850 915 Łącznie kg 1755 1820 Bagażnik Pojemność (VDA) Fotele rozłożone l 402 317 Maksymalna l 992-994 - Uciąg Z hamulcem kg 750 750 Bez hamulca kg 650 650 Zbiornik paliwa l 36 36