Jaki mandat za złe parkowanie?

Ulice zastawione zaparkowanymi samochodami i auta stojące w każdej możliwej luce. Kto regularnie jeździ po dużych miastach ten doskonale zna parkingową rzeczywistość! Nieprawidłowe parkowanie to powszechne wykroczenie i zdarza się, że policja przymyka na nie oko. Powód jest prosty - na drogach ważnych zadań jest znacznie więcej, a nieprawidłowy postój rzadziej zagraża bezpieczeństwu jazdy niż np. zbyt szybka jazda czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych.

W porównaniu do mandatów za przekroczenie prędkości czy wymuszenie pierwszeństwa, kary za złe parkowanie nie wydają się też być specjalnie dotkliwe - w większości przypadków i w zależności od sytuacji oraz konkretnego przepisu, taryfikator przewiduje grzywny grzywny w zakresie 100-300 zł. Nieprawidłowy postój to jednak nie wszystko - istnieją przypadki, gdy kwota może być znacznie wyższa, np. za jeden z popularnych manewrów powiązanych z nieprawidłowym parkowaniem, kierowcy mogą zapłacić aż 1500 zł. Tu mundurowi nie będą mieli już litości.

Tak wysoka kara grozi tym, którzy łamią przepisy zakazujące jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych. W rzeczywistości wielu kierujących nie stosuje się do zapisów Prawa o ruchu drogowym i ignoruje obowiązujące zakazy. Artykuł 26. jasno określa obowiązki kierowców względem pieszych, a poruszanie się pojazdem po chodniku może skutkować mandatem. Ale jak wygląda to w kontekście parkowania?

Taryfikator mandatów. Oto kary za złe parkowanie

Na pierwszy rzut oka mówimy o dwóch zupełnie różnych wykroczeniach - jak parkowanie ma się do jazdy wzdłuż po chodniku? Najczęściej na sumieniu mają ją kierowcy, którzy nieprzepisowo parkują na części drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Określane jako parkowanie "w drugiej linii" lub dojazd pod same drzwi budynku to typowe sytuacje, w których oprócz mandatu za postój w niewłaściwym miejscu, kierowca może zostać ukarany drugim, wyższym mandatem za poruszanie się po chodniku. Manewr, za który grozi kara w wysokości 1500 zł bardzo często wykonywany jest również przez kurierów, dostawców i innych kierowców, którzy w pracy poruszają się po mieście samochodem. Ułatwienie sobie pracy może jednak skutkować srogą karą, a policja coraz częściej zwraca na to uwagę.

Konkretne przepisy są zawarte w Art. 26. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mają one na celu ochronę pieszych, bo choć problem może wydawać się błahy, każdego roku dochodzi do setek potrąceń pieszych… na chodnikach. Choć w większości przypadków zdarzenia te nie skutkują odniesieniem poważnych obrażeń, zdarzają się też wypadki śmiertelne, np. wtedy, gdy kierujący pojazdem podczas cofania nie zauważy, że najeżdża na pieszego.

Pozornie nieszkodliwy manewr sprawia, że ofiarami w takich zdarzeniach padają zazwyczaj osoby starsze bądź dzieci, a więc uczestnicy ruchu, którzy z uwagi na wiek, wzrost lub sprawność fizyczną nie mogą tak łatwo uniknąć kolizji. Jazda po chodniku wiąże się ze szczególnym niebezpieczeństwem również jesienią i zimą - krótki dzień i szybko zapadający zmrok dodatkowo ograniczają widoczność.

1500 zł mandatu za jazdę po chodniku

Kara za jazdę po chodniku grozi kierowcom nawet wtedy, gdy nie zostaną przyłapani na gorącym uczynku. Pokazuje to przykład 42-letniego dostawcy z Łodzi, który został wezwany na komendę w związku z nagraniem wysłanym na skrzynkę mailową Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Funkcjonariusze prowadzący postępowanie w tej sprawie zapoznali się z materiałem, na którym widać było, jak kierujący dostawczym Nissanem dwukrotnie porusza się po chodniku, który jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszych.

Mundurowi ustalili, kto jest właścicielem pojazdu i podczas przesłuchania przedstawił nagranie. Za to przewinienie, kierowca został ukarany mandatami karnymi w łącznej kwocie 3000 złotych. Nagranie z ulicy Pabianickiej pokazało bowiem, że 42-latek jechał po chodniku dwa razy - o godzinie 11:15 oraz pół godziny później, o 11:45. Kierowca nie widział w swoich manewrach nic złego, ale przyjął mandaty. Gdyby odmówił, a sprawa trafiłaby na wokandę, grzywna mogłaby wynieść nawet 30 000 zł. Sąd mógłby oprócz tego zdecydować także o zatrzymaniu prawa jazdy.

Parkowanie - taryfikator mandatów 2025

Surowo karana jazda po chodniku póki co jest wyjątkiem. Mandaty za wykroczenia związane z parkowaniem są w większości znacznie niższe. Oto lista:

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - mandat 100-300 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - mandat 100 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - mandat 150-300 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku - mandat 100 zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - mandat 100 zł

Niestosowanie się do znaku B-35 "zakaz postoju" - mandat 100 zł

Niestosowanie się do znaku B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni…" - mandat 100 zł

Niestosowanie się do znaku P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - mandat 800 zł

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - mandat 100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - mandat 100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - mandat 100 zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - mandat 100 zł

Kierowcy zapłacą więcej? Zmiany w taryfikatorze 2025

Mandaty mogą wkrótce wzrosnąć, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad waloryzacją wysokości grzywien nakładanych za wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem.

Należy uznać za słuszną argumentację państwa posłów w zakresie potrzeby dokonania stosownej korekty rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w obszarze zatrzymania i postoju. - napisał w odpowiedzi na pismo adresowane do MSWiA Sekretarz Stanu w MSWiA, Czesław Mroczek. Parlamentarzyści Paulina Matysiak, Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski podkreślają, że taryfikator mandatów w części dotyczącej wykroczeń związanych z postojem pojazdów nie był nowelizowany od ponad 20 lat i w tej kwestii potrzebne są pilne zmiany. Określona maksymalna kwota grzywny musi być adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i jego rzeczywistego oddziaływania na porządek lub bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak również proporcjonalna do wysokości grzywien przewidzianych za inne naruszenia - dodaje Mroczek. Kiedy wyższe mandaty za nieprawidłowe parkowanie wejdą w życie? Przedstawiciel MSWiA nie zdradził o jakim terminie mowa.

Gdzie nie można parkować? Oto przepisy

Jakie jeszcze kary za nieprawidłowy postój przewiduje taryfikator? W przepisach wyszczególniony jest cały wachlarz przewinień! Zgodnie z Art. 49. zabrania się postoju:

w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,

przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,

w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami,

w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Ponadto, kierowcy muszą mieć na uwadze występujący na wielu drogach znak B-35 „zakaz postoju”. Warto przypomnieć przy tym różnicę między postojem, a zatrzymaniem. "Parkowanie" to potoczna nazwa na ten pierwszy. Zatrzymanie (którego zabrania znak B-36 "zakaz zatrzymywania się") to unieruchomienie samochodu niewynikające z warunków jazdy, trwające mniej niż jedną minutę.