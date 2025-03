4,99 zł za litr paliwa - 13 marca rusza wielka promocja

Powraca ulubiona promocja kierowców. Tym razem już w czwartek 13 marca ceny spadną poniżej 5 zł za litr na dwóch stacjach Avia w miejscowości Turek przy ul. Komunalnej 2. Jakie są warunki?

Reklama

Akcja promocyjna potrwa od godziny 16:00 do 18:00. Przez dwie godziny kierowcy będą mogli zatankować benzynę 95 lub olej napędowy w cenie 4,99 zł za litr. Żeby skorzystać ze zniżki należy zarejestrować się w aplikacji Avia GO.

Jakie są warunki promocji na stacji Avia? Będą korki?

Maksymalnie w promocyjnej cenie można zatankować 50 litrów paliwa. To oznacza, że za 50 litrów benzyny lub diesla kierowca zapłaci 250 zł. Ta sama operacja przy zakupie 95-ki po średniej rynkowej cenie 5,99 zł/litr to już 299,5 zł. Promocja nie obejmuje transakcji z wykorzystaniem kart flotowych. Co ciekawe, niedawna akcja promocyjna sieci Avia zorganizowana w Małkini Górnej spowodowała ogromny korek.

Masz auto z LPG? Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Od 13 marca zmiany cen paliw w Polsce

Reklama

Na rynku ogólnopolskim mimo złowieszczych zapowiedzi podwyżek nastąpił zwrot akcji. W czwartek 13 marca tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG zaskoczy kierowców.

Benzyna 95 tanieje o 8 grosze i kosztuje 5,99 zł/l. Olej napędowy potaniał o 6 groszy do 6,17 zł. Gaz LPG to wydatek na poziomie 3,17 zł/l, czyli o 2 grosze mniej.

Benzyna 95 od 27 lutego ma kosztować 5,99 zł/l

Olej napędowy - to tankowanie za 6,17 zł/l

Gaz LPG - 3,17 zł/l

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej?

Najtańsze paliwo sprzedają stacje w województwie śląskim i wielkopolskim. Za litr benzyny 95 płaci się tam przeciętnie 5,94 zł, a za diesla - 6,14 zł.

Tankowanie LPG jest najtańsze w województwie łódzkim, warmińsko-mazurskim i śląskim. Średnia cena litra to 3,09 zł.