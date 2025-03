Od 1 marca masowe kontrole kierowców

Policja od 1 marca w całej Polsce rusza z wielką akcją pod kryptonimem "Na Drodze – Patrz i Słuchaj". Mobilizacja drogówki potrwa do końca miesiąca, czyli 31 marca 2025. Kto powinien obawiać się mandatu i punktów karnych?

– Mało kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że droga zatrzymania przeciętnego auta osobowego z prędkości 50 km/h to ponad 30 m, a odwrócenie wzroku od pola widzenia na ekran telefonu trwa przeważnie więcej niż sekundę – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. –Celem naszych działań jest uświadomieniem uczestnikom ruchu jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz przestrzeganie podczas korzystania z drogi ostrożności, a w niektórych przypadkach szczególnej ostrożności. Mandat i punkty karne za nieprawidłowe korzystanie z telefonu są dotkliwe dla kierujących, ale najgorsze jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza przyczynienie się do wypadku, w którym ktoś ginie albo odnosi obrażenia, i to tylko dlatego, że kierowca patrzył w wyświetlacz telefonu – wyjaśnił.

Jaki mandat za korzystanie z telefonu w czasie jazdy? Co mówi prawo?

Policjant wskazał, że korzystanie z telefonu podczas jazdy nawet czterokrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Nie dziwi więc, że przepisy w tej sprawie są rygorystyczne. Art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że:

Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Słony mandat za nawigację. Kierowca dostał 3000 zł kary

Oznacza to, że policja za używanie telefonu niezgodnie z przepisamimoże ukarać kierowcę i dotyczy to nie tylko rozmowy czy pisania wiadomości, ale również niewłaściwego korzystania z nawigacji. Niedawno przekonał się o tym kierowca z Mazowsza, który podczas jazdy po warszawskiej obwodnicy korzystał z nawigacji trzymając urządzenie w dłoni. Policjanci wypisali 3000 zł mandatu ponieważ uznali, że jego zachowanie zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. To ekstremalny przypadek.

500 zł i 12 punktów. Policja zastosuje ostrzejsze prawo. Wystarczy, że zrobisz to dwa razy

Znowelizowany taryfikator przewiduje, że za nieprawidłowe korzystanie z telefonu w czasie jazdy kierowca może dostać mandat 500 zł oraz 12 punktów karnych. Takich konsekwencji od 1 marca powinni spodziewać się zmotoryzowani. Jeśli jednak ktoś ma już inne punkty karne na koncie, wówczas może ostro pożałować.

– W takiej sytuacji dwukrotne naruszenie tego przepisu oznacza przekroczenie limitu 24 punktów karnych dozwolonych dla doświadczonego kierowcy. Wówczas czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy – powiedział nam przedstawiciel KGP. Młody wiekiem i stażem kierowca straci prawko jeszcze szybciej, bo przy przekroczeniu 20 punktów karnych.

Korzystanie z telefonu za pomocą zestawu głośnomówiącego, słuchawkowego lub umieszczonego w specjalnym uchwycie jest dozwolone. Również jeśli ktoś chce bezpiecznie używać nawigacji w smartfonie, to powinien zadbać o odpowiedni uchwyt na urządzenie.

Ile masz punktów karnych? Od 1 marca pożałujesz. Pieszy także dostanie mandat

Policjanci do kontroli wykorzystają m.in. drony i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Jednocześnie warto pamiętać, że zakaz używania telefonu nie dotyczy wyłącznie zmotoryzowanych. Rowerzyści to także grupa kierujących pojazdem, a co za tym idzie - przepis zakazujący korzystania z telefonu trzymanego w ręku również ich obowiązuje.

Pieszych również dotyczą obostrzenia związane z korzystaniem z telefonu. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat 300 zł. Zgodnie art. 14 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym: