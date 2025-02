Kierowca BMW miał dziwne hobby. Pokazywał środkowy palec do zdjęcia

Policjanci z Poznania od grudnia 2024 roku zajmowali sprawą kierowcy BMW, który notorycznie łamał ograniczenia prędkości. Sprawę zgłosili inspektorzy GITD, którym nie udało się ustalić jego tożsamości. Rozmieszczone w Polsce fotoradary zarejestrowały 10 przypadków przekroczenia prędkości przez tego mężczyznę. W większości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Zebrał 119 punktów karnych.

– Oprócz lekceważącego podejścia do obowiązujących przepisów w naszym kraju, każdorazowo osoba za kierownicą BMW wykonywała obraźliwy gest, pokazując środkowy palec w momencie robienia zdjęcia przez fotoradar – mówi podkom. Łukasz Paterski z KMP w Poznaniu.

Kierowca z Ukrainy zebrał 119 punktów karnych

Ruszyły poszukiwania i policjanci namierzyli delikwenta w miejscu zamieszkania. Sprawcą okazał się 19-letni obywatel Ukrainy. Na komisariacie przyznał się do wszystkich czynów.

– Okazało się także, że to nie jest pierwsze łamanie prawa przez obcokrajowca. W ubiegłym roku karany był już mandatami za dwa przekroczenia prędkości oraz kradzież sklepową w Polsce – wyjaśnia Paterski. – Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie młodego mężczyzny do sądu. Stracił także prawo jazdy. Ponadto z uwagi na notoryczne nieprzestrzeganie polskiego prawa, mundurowi rozpoczęli procedurę weryfikującą, czy wobec mężczyzny można sporządzić wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju – wskazał.

Kierowca z Ukrainy będzie deportowany. Rygor natychmiastowego wykonania

W ocenie funkcjonariuszy jego zachowanie stworzyło realne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej mężczyznę do powrotu do Ukrainy.

– Komendant PSG w Poznaniu-Ławicy po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, nadając jej rygor natychmiastowego wykonania. Ze względu na zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego orzeczono również 8-letni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen. Postanowieniem sądu, cudzoziemca osadzono do czasu wykonania decyzji w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli. Za popełnione wykroczenia grozi mu również kara grzywny do 30 tys. zł – skwitował Paterski.