Lexus UX - wyprzedaż rocznika 2024

Miejski crossover wszedł na rynek w 2018 roku i z miejsca stał się przebojem w ofercie marki. Lexus UX to jeden z najpopularniejszych modeli japońskiej marki w Europie. Rywal modeli takich jak Audi Q3 czy BMW X2 doczekał się mniejszego brata, czyli Lexusa LBX, ale wciąż pozostaje w gamie jako uzupełnienie oferty.

Ubiegłoroczny lifting zaowocował garścią zmian - pod maskę trafiła hybryda 5. generacji, a kabina została lepiej wyciszona. Szereg technologicznych nowinek również sprawił, że UX nadal może rywalizować o wysoką lokatę w swoim segmencie. To jednak nie wszystko - w salonach Lexusa wciąż jeszcze można zamówić i odebrać model UX z 2024 roku produkcji. Oferta jest kusząca, bo obok solidnego rabatu, Lexus proponuje również atrakcyjne finansowanie i akcesoria w korzystnej cenie.

Lexus UX 300h z hybrydą 5. generacji - osiągi i spalanie

U dealerów czekają Lexusy UX z hybrydą piątej generacji pod maską. Model o oznaczeniu 300h oznacza, że układ napędowy stanowi wolnossący silnik benzynowy 2.0 sparowany z jednostką elektryczną. Lżejsza i mocniejsza 222-woltowa litowo-jonowa bateria o 60 ogniwach zastąpiła starszą baterię niklowo-wodorkową o 180 ogniwach i 216 woltach. Teraz 2-litrowa hybryda zapewnia 199 KM, czyli o 15 KM więcej wobec poprzednika.

Efekt widać nie tylko "na papierze". UX 300h przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,1 s. Podczas przyspieszania częściej i na dłużej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Fabryczne dane mówią o spalaniu równym 5,0 l/100 km.

Crossover Lexusa taniej o 39 000 zł

Czym jeszcze wyróżnia się Lexus UX dostępny w wyprzedażowej ofercie? Model po modernizacji, który dostępny jest obecnie w salonach został lepiej wyciszony. Nowe dźwiękochłonne tworzywa zastosowano w nadkolach, podwoziu, komorze silnika oraz poszyciu dachu. We wnętrzu pojawiły się również cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala – ich układ zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. 8-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej stanowi wyposażenie standardowe - jest obecny w objętej specjalną ofertą wersji Business.

Bogatsza odmiana F Sport Design proponuje już większy, 12,3-calowy ekran. Nowa kamera systemu Driver Monitor sprawdza czy kierowca jest skupiony na jeździe. Elektryczny przełącznik skrzyni biegów znany z modeli NX i RX zastąpił mechaniczny lewarek stosowany w wersji sprzed liftingu. Panel sterowania szybami zyskał eleganckie wykończenie. Wreszcie z poziomu aplikacji na smartfona można ustawić np. temperaturę, rozmrażanie szyb, ogrzewanie foteli i kierownicy. Nowością jest też tapicerka w kolorze Ammonite Sand oraz pakiet wnętrza bez skóry naturalnej z siedzeniami z tkaniny lub skóry syntetycznej.

Lexus UX 2024 - cena i wyposażenie

Kierowcy mogą wybierać spośród kilku wersji wyposażenia, a najmocniej przecenione zostały te najchętniej kupowane przez klientów. Crossover w odmianie Business z pakietem Tech kosztuje teraz 173 900 zł, czyli jego cena została obniżona aż o 38 000 zł. Bogate wyposażenie obejmuje 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownicę, przyciemniane szyby, reflektory Bi-LED, 12,3-calowy wirtualny kokpit, ładowarkę indukcyjną do smartfonów oraz systemy monitorowania martwego pola (BSM), ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTAB) i ostrzegania przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA).

Jeszcze większy rabat przewidziany jest dla Lexusa UX w wersji F Sport Design. Taki crossover wyróżnia się atrakcyjnym pakietem stylistycznym o sportowym charakterze z efektownymi 18-calowymi felgami, elektryczną pokrywą bagażnika, systemem multimedialnym Lexus Link Pro z 12,3-calowym ekranem i wbudowaną nawigacją, systemem audio z 10 głośnikami i elektryczną regulacją kolumny kierownicy. W ofercie specjalnej cena samochodu w tej specyfikacji została obniżona aż o 39 000 zł, a UX F SPORT Design kosztuje teraz 180 900 zł.

Nie tylko cena robi różnicę. Tak Lexus kusi klientów

Specjalna oferta w salonach obejmuje również finansowanie - klienci mogą skorzystać z promocyjnego Leasingu 104,9% + GAP*, w którym opłata wstępna jest w wysokości 45% ceny pojazdu, okres leasingu to 24 miesiące, wykup określono na 16%, a całkowita suma opłat wynosi 104,9%.

Dodatkowy upust uzyskają uczestnicy programu Lexus More. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby posiadające już samochody marek Toyota i Lexus, jak i dopiero planujące taki zakup. Ponadto przy zakupie Lexusa UX z 2024 roku produkcji obowiązują atrakcyjne ceny na akcesoria dodatkowe. Oryginalne 18-calowe koła zimowe z czujnikami ciśnienia oraz oponami renomowanych producentów objęto rabatem do 3000 zł, a listwy w kolorze fortepianowej czerni kosztują teraz 1900 zł.