Ustawią 128 urządzeń kontrolnych. Mandaty jak w banku

Ponad 1,15 mln wykroczeń w 2024 roku ujawniły fotoradary, zestawy odcinkowego pomiaru prędkości i kamery systemu RedLight, które wyłapują przejazd na czerwonym świetle. Dużo? W 2025 roku te statystyki poszybują za sprawą urządzeń, które Główny Inspektorat Transportu Drogowego ustawi przy drogach i nad skrzyżowaniami.

– Lista obejmuje 43 nowe systemy OPP, 70 nowych fotoradarów, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 rejestratorów wjazdu na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. Rozbudowa rusza z kopyta…

28 nowych kamer RedLight już działa. Uwaga we Wrocławiu i Rudzie Śląskiej

Nowe systemy RedLight właśnie przełączono w tryb rejestracji w dwóch lokalizacjach. Co ważne, inaczej niż w przypadku fotoradarów czy odcinkowego pomiaru prędkości, przed tymi żółtymi kamerami nie ostrzegają żadne znaki.

Pierwszy zestaw 16 kamer już pracuje we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Na Ostatnim Groszu i Bystrzycka. Żółte kamery w tym miejscu przez rok pozostawały bezczynne, ponieważ odcięto im zasilanie. Teraz pojawiło się nowe źródło prądu i zanosi się na solidne żniwa wśród kierowców. Wystarczy przypomnieć, że w pierwszym roku działania zestaw RedLight na tym skrzyżowaniu ujawnił rekordowe 12,5 tys. wykroczeń. Szykuje się powtórka z "rozrywki"?

Drugi nowy system RedLight przełączono w tryb rejestracji na skrzyżowaniu ulic 1 maja i Kokota w Rudzie Śląskiej. W tej lokalizacji kierowców kontroluje 12 kamer. Za wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle grozi mandat 500 zł i 15 punktów karnych.

15 punktów i 2000 zł za niecierpliwość. Znaki nie ostrzegają przed kontrolą

Do włączenia dwóch nowych lokalizacji system RedLight pilnował kierowców na 47 skrzyżowaniach. Te kamery w 2024 roku zarejestrowały ponad 60,5 tys. przejazdów na czerwonym świetle. Najwięcej kierowców wpadło w Łodzi (skrzyżowanie ul. Rokicińska i ul. Puszkina) – kamery ujawniły 6833 wykroczenia. Oto najbardziej zapracowane systemy RedLight:

Łódź, ul. Rokicińska, A. Puszkina - 6833 wykroczenia;

Kraków, Aleja Pokoju, ul. Nowohucka - 5041 wykroczeń;

Kraków, ul. Tischnera, Brożka, Zakopiańska, Wadowicka - 3641 wykroczeń;

Łódź, ul. Obywatelska, Al. Jana Pawła II - 3229 wykroczeń;

Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II, Grunwaldzka - 2641 wykroczeń.

Kierowcy powinni pamiętać, że wśród lokalizacji nadzorowanych przez RedLight są cztery przejazdy kolejowo-drogowe, na których żółte kamery obserwują zachowanie kierowców wobec sygnalizacji świetlnej zamontowanej przed zaporami. Także przed tymi urządzeniami nie ostrzegają żadne znaki. Jeśli ktoś nie poczeka kilku sekund do całkowitego podniesienia szlabanu (zapora skierowana w niebo od kątem 90 stopni) i przedwcześnie wjedzie na torowisko, to w myśl taryfikatora słono zapłaci za niecierpliwość. Zdarza się również, że kierowcy przejeżdżają przez tory nawet gdy pulsujące czerwone światło sygnalizatora zabrania wjazdu, ale szlaban jeszcze nie zaczął się zamykać. W obu sytuacjach wyłapią to nowe kamery, a sprawca dostanie mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) oraz 15 punktów karnych.

Zły kąt? Już 12,3 tys. kierowców dostało po 2000 zł kary

Systemy RedLight na czterech przejazdach kolejowo-drogowych w 2024 roku złapały 12 277 kierowców. Najbardziej zapracowany zespół kamer działa w Warszawie (ul. Cyrulików) - od początku roku mandat 2000 zł i 15 punktów karnych dostało tam 4069 osób.