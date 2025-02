Toyota tnie ceny hybryd 5. generacji

Toyota rusza z ostateczną akcją i radykalnie tnie ceny swoich samochodów z napędem hybrydowym 5. generacji. Jeszcze wyższe rabaty przysługują na trzy kompaktowe hity japońskiej marki. Na liście jest: Toyota C-HR, Corolla hatchback i TS Kombi oraz Corolla Cross. Ale po kolei…

Toyota C-HR to obecnie najpopularniejszy kompaktowy SUV w Polsce. To także drugi najchętniej wybierany nowy samochód od początku 2025 r. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku z wynikiem ponad 14,5 tys. sprzedanych egzemplarzy, zajął również 4. miejsce w ogólnej klasyfikacji nowych aut. Teraz najczęściej wybierana C-HR z napędem 1.8 Hybrid w wersjach Style i Executive o ponad 20 000 zł. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid spala 4,8 l na 100 km

Nowy C-HR z hybrydą 1.8 zapewnia 140 KM wobec 122 KM z napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli o 1,1 s szybciej. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód spala 4,8 l benzyny na 100 km.

Toyota C-HR tanieje o 20 500 zł. Ile kosztuje?

Toyota obniżyła ceny dwóch wersji wyposażeniowych. Stąd C-HR Style z 1.8-litrową hybrydą 5. generacji kosztuje obecnie 137 600 zł. Taki SUV w standardzie zapewnia m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym ekranem dotykowym, podgrzewane fotele przednie i kierownicę czy inteligentny kluczyk. Pakiet systemów bezpieczeństwa rozszerzono o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Lepiej wyposażona Toyota C-HR 1.8 Hybrid Executive tanieje o 20 500 zł do ceny na poziomie 148 400 zł. Samochód oferuje: 19-calowe felgi aluminiowe, czarny dach, wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka w kolorze Night Sky Black, a także przednie fotele sportowe, elektryczną regulację fotela kierowcy, elektrycznie unoszoną pokrywę bagażnika, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED z możliwością personalizacji oraz światła główne w technologii LED.

Toyota Corolla taniej o 8000 zł. Kombi czy hatchback w chińskiej cenie?

Toyota Corolla to nie tyko najpopularniejszy model japońskiej marki, ale także od 4 lat najchętniej kupowany nowy samochód w Polsce. Japończycy w wyprzedaży rocznika 2024 rabat zwiększyli do 8000 zł. Efekt?

Corolla hatchback z napędem 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Comfort po uwzględnieniu zniżki kosztuje teraz od 118 000 zł, czyli na poziomie cenników konkurencji z Chin. Samochód jest wyposażony w 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy wyświetlacz zegarów oraz systemem multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem.

Toyota Corolla hb w odmianie Style jest bogatsza o 17-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę z elementami skóry syntetycznej, przednie i tylne czujniki parkowania, przyciemniane tylne szyby, inteligentny kluczyk oraz stację do bezprzewodowego ładowania telefonu. Taki samochód kosztuje od 132 300 zł.

Toyota Corolla TS Kombi w wersji GR Sport wypada najkorzystniej

Rodzinna Toyota Corolla TS Kombi z 596-litrowym bagażnikiem oferuje aż pięć konfiguracji napędu i wersji wyposażenia w obniżonych cenach. Odmiana Comfort z napędem 1.8 Hybrid 140 KM kosztuje od 122 000 zł. Mocniejsza odmiana 2.0 Hybrid 196 KM to wydatek od 131 800 zł. Wariant Style ze 140-konną hybrydą wymaga 138 200 zł.

Toyota Corolla TS Kombi w wersji GR Sport wypada najkorzystniej. Auto kosztuje od 145 100 zł z układem 1.8 Hybrid oraz od 155 000 zł z mocniejszą hybrydą 2.0.

Toyota Corolli Cross Executive taniej o 14 000 zł. Co oferuje japoński SUV?

W magazynach jest jeszcze dostępna Toyota Corolli Cross z 2024 roku z układem 2.0 Hybrid i napędem na przód. Japoński SUV w wersji Executive tanieje o 14 000 zł i kosztuje od 168 200 zł. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. skórzaną tapicerkę, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni czy asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park.