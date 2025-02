Jak uruchomić samochód z kabli? Zima zaatakuje 13 lutego

Zima pokazuje pazury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. Termometry pokażą dwucyfrowe wartości. Synoptycy zapowiadają, że od 13 lutego pogoda ulegnie poważnej zmianie - prognozują opady śniegu i temperaturę w nocy do -13 stopni Celsjusza. Dlatego kierowców mogą zaskoczyć problemy z uruchomieniem auta na mrozie.

Piłowanie rozrusznika jest bez sensu - można uszkodzić akumulator, który w niskiej temperaturze ma zmniejszoną pojemność. Także sam rozrusznik może odmówić współpracy, ponieważ przełamując opory zgęstniałego oleju zużywa więcej prądu i jest bardziej obciążony. Co robić? Lepiej zapomnieć o metodach "na pych" lub "z linki" (uruchamianie rozpędzonego samochodu na 2. biegu). Szczególnie nowe auta znoszą to bardzo źle (obciążenia grożą uszkodzeniem dwumasowego koła zamachowego, ucierpi też katalizator, w skrajnych przypadkach pożarem nagromadzonej benzyny). Najlepiej jest "pożyczyć prąd" od innego samochodu, czyli odpalić auto przy pomocy kabli rozruchowych. Jak to zrobić?

Odpalanie samochodu z kabli. O tym musisz pamiętać

Samochód sprawny i auto niesprawne nie mogą stykać się ze sobą ze względu na ryzyko zwarcia. W wielu nowych autach akumulator nie znajduje się już w komorze silnika, jednak wyprowadzenia biegunów można szybko odnaleźć (specjalne punkty do podłączania kabli rozruchowych). W razie potrzeby pomocna okaże się instrukcja obsługi. Użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla przy uruchamianiu za pomocą kabli powinni korzystać z pomocy aut także z jednostką wysokoprężną. A to dlatego, że prąd rozruchowy silników benzynowych jest o wiele niższy niż diesla – odpalenie od takiego samochodu w większości przypadków może okazać się nieskuteczne. Różnice pomiędzy "dawcą", a "biorcą" powinny być jak najmniejsze, aby nie doszło do rozładowania akumulatora o mniejszej pojemności.

Jak odpalić samochód z kabli? Kolejność podłączania przewodów

Przy podłączaniu kable rozruchowe należy trzymać za izolowane, plastikowe uchwyty. Kabel czerwony zawsze podpinamy do bieguna dodatniego, a czarny do bieguna ujemnego. Przed podłączeniem wyłącz silnik dawcy prądu (w obu autach należy wyłączyć odbiorniki prądu: radio, ogrzewanie szyby itp.). Kolejność wygląda tak:

Czerwonym kablem najpierw połącz dodatnie zaciski – zacznij od bieguna dodatniego w sprawnym akumulatorze dawcy, a drugi koniec przypnij do niesprawnej baterii biorcy. Uważaj przy tym, aby uniknąć iskrzenia w okolicy akumulatora. Zapłon dawcy powinien być wyłączony – to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej.

najpierw połącz dodatnie zaciski – zacznij od bieguna dodatniego w sprawnym akumulatorze dawcy, a drugi koniec przypnij do niesprawnej baterii biorcy. Uważaj przy tym, aby uniknąć iskrzenia w okolicy akumulatora. Zapłon dawcy powinien być wyłączony – to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej. Teraz koniec czarnego kabla należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia niesprawnego pojazdu. Zwykle jest to uchwyt na bloku silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania.

należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia niesprawnego pojazdu. Zwykle jest to uchwyt na bloku silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania. Najpierw należy uruchomić silnik sprawnego pojazdu. Teraz trzeba poczekać 3-4 minuty. Następnie należy spróbować uruchomić silnik pojazdu, w którym wystąpił problem z akumulatorem (nie dłużej niż max. 15 sekund). Jeśli uda się uruchomić pojazd, w pierwszej kolejności należy włączyć w nim odbiornik elektryczny, taki jak np. światła czy ogrzewanie tylnej szyby. Pozwoli to uniknąć przepięcia przy odłączaniu kabli rozruchowych od biegunów.

Jak odłączyć kable po uruchomieniu samochodu? Unikaj iskrzenia

Kable odłącza się w odwrotnej kolejności. Zaczynamy od odpięcia czarnego przewodu od biorcy, potem dawcy, a następnie kabli z biegunów dodatnich. Należy unikać iskrzenia. Nie bez powodu czarny kabel jest podpinany dalej od akumulatora – szybko ładowana bateria gazuje, a ten gaz jest silnie wybuchowy. Co prawda ryzyko eksplozji jest niewielkie, ale jednak występuje.

Powerbank do samochodu zamiast kabli rozruchowych

Dobrą alternatywą dla tradycyjnych kabli jest powerbank do samochodu. Takie urządzenia rozruchowe to przenośne akumulatory litowo-jonowe ze zintegrowanymi kablami rozruchowymi. Przewody podłącza się tak samo, jak w przypadku kabli rozruchowych. Co istotne, powerbank samochodowy również szybko traci pojemność w temperaturach zimowych, dlatego też nie należy przechowywać go w aucie, gdy temperatura spada poniżej zera.

Jakie kable rozruchowe wybrać? Silnik benzynowy czy diesel?

Przekrój kabla rozruchowego powinien wynosić przynajmniej 16 mm2. W przypadku samochodów z silnikami o dużej pojemności, zalecany jest kabel o przekroju 25 mm2. Niesprawny pojazd należy zasilić energią z akumulatora o takim samym napięciu. W większości aut napięcie to wynosi 12 V. Zdarzają się jednak starsze modele, w których napięcie wynosi 6 V.

Odpalanie auta "na pych" na własną odpowiedzialność

Jeśli jednak ktoś się uprze i zaryzykuje "na pych", to musi być świadom, że ta metoda może zdać egzamin raczej w starszych autach. Musi też uwzględnić ryzyko zerwania paska napędu rozrządu (jeśli jest już wyeksploatowany). Dlatego dalsze instrukcje są do stosowania na własną odpowiedzialność...

Przekręć kluczyk do pozycji "zapłon" (mają się świecić kontrolki ładowania i ciśnienia oleju). Dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej (na luzie). Można wspólnie z inną osobą (chyba, że pomocników jest więcej) zacząć pchać auto i rozpędzić do kilku km/h. Gdy samochód już się toczy kierowca (wskakuje do środka, jeśli pcha), wciska sprzęgło, wrzuca 2. bieg i puszcza sprzęgło. Gdy silnik zaskoczy, dodaje gazu i ponownie wciska sprzęgło, aby go nie zgasić. WAŻNE: po ok. 10-20 minutach jazdy akumulator naładuje się na tyle, aby silnik można było uruchomić normalnie. Żeby uniknąć "powtórki z rozrywki" najlepiej baterię podładować prostownikiem.