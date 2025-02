Toyota Aygo X 2025 już na rynku. Japończycy robią biznes w klasie aut spisanej na straty

Toyota Aygo X pokazuje, że przemiana z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a ma sens. W Polsce ten najmniejszy i najtańszy model japońskiej marki od debiutu w 2022 roku jest liderem segmentu A; to też jeden z najtańszych samochodów na rynku. Pozostali zazdroszczą pomysłu na sukces w klasie, którą spisali już na straty. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji…

Najmniejsza Toyota z niemal 48-procentowym udziałem dominuje w segmencie A. W 2024 roku zarejestrowano w Polsce 4408 egzemplarzy tego modelu. Teraz Japończycy wprowadzają nową odsłonę swojego hitu na 2025 rok i jednocześnie mocno tną ceny. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Aygo X 2025 czy Yaris? Prawie 24 cm to bezpieczna różnica

Karoseria najmniejszej Toyoty jest oparta na platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Inżynierowie skrócili jednak tylną część konstrukcji. W liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X ma 3,7 m długości, czyli jest o 23,5 cm dłuższe od poprzednika. Rozstaw osi to 2430 mm – o 90 mm więcej wobec starego Aygo. Wszerz przybyło 12,5 cm do 1,74 m. Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między pierwszą a drugą generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 24 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.

Korzyści płynące z rozmiarów Aygo X od razu są zauważalne w pierwszym rzędzie. Zaskakuje obszerność foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabraknie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm.

Nowa Toyota Aygo X - pojemność bagażnika większa o 63 l

Z tyłu panują warunki jak w poprzednim Aygo – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić. Za to bagażnik awansował do największych w segmencie – jego długość wzrosła o 12,5 cm, a pojemność aż o 63 l do 231 l. Po złożeniu dzielonej na pół tylnej kanapy możliwości transportowe sięgają 829 l.

No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje. Mimo większego rozstawu osi i kół zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.

Toyota Aygo X 2025 z silnikiem z Polski. Zużycie 4,6 l benzyny na 100 km

Toyota w przypadku napędu bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd Toyota Aygo X 2025 wciąż skrywa pod maską trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 VVT-i o mocy 72 KM. Jednostka jest produkowana w Wałbrzychu.

Alternatywnie do pięciobiegowej skrzyni manualnej producent oferuje bezstopniową przekładnię Multidrive S. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd "S" w nazwie pochodzące od angielskiego small. Multidrive S symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy. Zużycie benzyny? Nie trzeba specjalnego wysiłku by uzyskać średni wynik na poziomie 4,6 l/100 km. Co ciekawe, ten rodzaj przekładni jest chętnie wybierają kupujący Aygo X w wyższych wersjach wyposażenia. Decyduje się na nią 65 proc. kierowców.

Toyota Aygo X 2025 kosztuje od 66 900 zł. To najtańszy model japońskiej marki

Toyota Aygo X 2025 w bazowej wersji Comfort kosztuje obecnie od 66 900 zł, czyli o 5 tys. zł mniej wobec regularnego cennika. Odmiana z automatem jest z kolei o 5 tys. droższa. Wyposażenie to m.in.:

System multimedialny Toyota Touch 3 z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym i integracją Android Auto/Apple Car Play;

Kierownica obszyta skórą;

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi;

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy;

Chromowana gałka dźwigni zmiany biegów;

Dodatkowe elementy ograniczające hałas w kabinie pasażerskiej;

Automatyczny ogranicznik prędkości;

Zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5;

Klimatyzacja manualna;

Elektrycznie sterowane przednie szyby oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka;

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy.

Toyota Aygo X Style – jakie wyposażenie i cena w 2025 roku?

Toyota Aygo X Style kosztuje od 73 900 zł. Wyposażenie auta w tej wersji obejmuje standard Comfort plus:

17-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17;

z oponami 175/65 R17; Światła przeciwmgielne;

Przyciemniane szyby tylne;

Dach i tylna część nadwozia w kolorze fortepianowej czerni;

Tylny dyfuzor w kolorze nadwozia;

Elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze nadwozia;

Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia: Pakiet Tech, Pakiet Vision.

Toyota Aygo X Executive 2025 teraz kosztuje o 2000 zł mniej

Aygo X Executive 2025 to wydatek od 83 900 zł, czyli o 2 tys. zł mniej wobec regularnego cennika. Wyposażenie obejmuje elementy odmiany Style i dokłada:

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/60 R18;

z oponami 175/60 R18; System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym 10,5-calowym ekranem dotykowym;

Automatyczną klimatyzację;

Światła główne w technologii LED;

Przednie i tylne czujniki parkowania;

Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera;

Wycieraczki z czujnikiem deszczu;

Tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej ze wzorami ozdobnymi w kolorze nadwozia;

Dostępne opcjonalne pakiety wyposażenia: Pakiet Smart, Pakiet Premium Audio JBL, Pakiet Skyview Air.

Toyota Aygo X JBL 2025 jest wyposażona po sufit

Toyota Aygo X JBL 2025 to wariant stworzony na bazie odmiany Executive. Samochód kosztuje od 87 900 zł i jest bogatszy m.in. o 25-milimetrowe tweetery zamontowane w słupkach A. Z tyłu jest 200-milimetrowy subwoofer. Pod siedzeniem pasażera umieszczono sześciokanałowy wzmacniacz o mocy 300 W, który został dostrojony do jak najlepszego odtwarzania muzyki, zwłaszcza rockowej i popowej. Nagłośnienie JBL sparowano z systemem multimedialnym Toyota Smart Connect, który umożliwia bezprzewodową łączność ze smartfonami poprzez Apple CarPlay i Android Auto. Poza tym wyposażenie obejmuje: