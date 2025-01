Fiat 600, Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger tylko z Polski. Nowy SUV co 50 sekund

Nowy Fiat 600 w wersji La Prima, w pomarańczowym lakierze Sole i na 18-calowych kołach to 13-milionowy samochód wyprodukowany w Tychach. To historyczny wynik fabryki wypracowany w latach 1971-2025. Czyli w ponad pół wieku – od czasów działalności spółki FSM, następnie kontynuowanej przez Fiat Auto Poland i FCA Poland, a obecnie koncern Stellantis. Dziś przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych. W praktyce co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód.

– 13-milionowy samochód, wyprodukowany w naszym zakładzie, to świadectwo profesjonalizmu zespołu, którym mam przywilej kierować, i jego pasji do motoryzacji przekazywanej sobie przez kolejne pokolenia – powiedział Tomasz Gębka, dyrektor zakładu samochodów Stellantis w Tychach. – Każda z produkowanych obecnie przez nas marek – Jeep, Alfa Romeo i Fiat zapisała ważną kartę w historii motoryzacji. Natomiast to, co czyni ten produkcyjny jubileusz niezwykłym w szczególny sposób, to wyjątkowe miejsce jakie Fiat ma we wspomnieniach bardzo wielu polskich rodzin – podkreślił. Na co dziś ze strony włoskiej marki mogą liczyć kierowcy?

Nowy Fiat 600 Hybrid to 4,2-metrowy SUV i tak wygląda

Fiat 600 Hybrid, czyli z włoskiego Seicento, jest produkowany w towarzystwie rodzeństwa. Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger i Abrath 600e – to auta stworzone na platformie eCMP opracowanej dla modeli B-SUV. Mimo wspólnej architektury różnią się jak ogień i woda. Alfa jest niesamowicie stylowa. Jeep to zawadiaka z kwadratową szczęką. Fiat postawił na krągłości – prawie 4,2-metrowe i 5-drzwiowe nadwozie 600-ki stylistycznie czerpie z Fiata 500e. Płaski przód z dużym logo i reflektory LED o charakterystycznej grafice to cechy znanej i lubianej familii z Turynu.

Fiat 600 zapewnia wygodne wnętrze. Jaka pojemność bagażnika?

Podobnie wnętrze – okrągły daszek nad zegarami, a w honorowym miejscu kokpitu 10,25-calowy ekran dotykowy nowego systemu informacyjno-rozrywkowego UConnect. Niżej przyciski do sterowania klimatyzacją, czy innymi funkcjami. Między przednimi fotelami jest konsola z trzema schowkami, ładowarką indukcyjną i portami USB – całość przykrywa składana w harmonijkę magnetyczna roletka.

Fiat 600 pod tylną klapą skrywa bagażnik o pojemności 360 litrów. Praktyczność regularnie ukształtowanego kufra podnosi podwójna podłoga.

Fiat 600 z silnikiem 1.2 Turbo czy elektryczny?

Fiat 600 jest dostępny jako 156-konny samochód elektryczny z zasięgiem 400 km. Alternatywa to bardziej przystępna cenowo odmiana benzynowa z silnikiem 1.2 Turbo o mocy 100 KM i 6-biegowym automatem. Więcej frajdy z jazdy zapewni włoski SUV wyposażony w 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd o mocy systemowej 136 KM godzi dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem.

Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy 1.2 Turbo/100 KM (205 Nm) połączony z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 432 Wh. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego.

Fiat 600 1.2 Hybrid - jakie zużycie paliwa i przyspieszenie?

Nowość Fiata sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Przyspieszenie od zera do 100 km potrwa niecałe 11 sekund. Szału nie ma, ale za to producent obiecuje oszczędne zużycie benzyny - na poziomie 4,8 l/100 km. Silnik elektryczny umożliwia też jazdę w trybie EV. Wówczas samochód pokona nawet 1 km, ale pod warunkiem delikatnego traktowania gazu np. podczas manewrowania lub przy prędkości poniżej 30 km/h). Ceny?

Ile kosztuje nowy Fiat 600 Hybrid z silnikiem 1.2 Turbo?

Najtańszy Fiat 600 Hybrid 100 KM kosztuje od 108 000 zł (136-konny model - od 115 000 zł). Samochód w standardzie oferuje m.in. system multimedialny z ekranem dotykowym 10,25 cali kompatybilny bezprzewodowo z aplikacjami Android Auto i Apple Car Play, reflektory przednie oraz tylne światła w technologii LED, tylne czujniki parkowania, klimatyzację manualną oraz kierownicę pokrytą skóra ekologiczną.

Fiat 600 Hybrid 100 KM w luksusowej wersji La Prima to wydatek ok. 128 000 zł (136 KM od 135 000 zł). Takie auto dodatkowo oferuje m.in. aluminiowe felgi 18 cali, tapicerkę z ekologicznej skóry, fotel kierowcy z masażem, bezprzewodową ładowarkę czy otwieraną ruchem stopy klapę bagażnika.

SUV-y do produkcji tylko w Tychach to wielka inwestycja. Cztery nowe modele i chiński Leapmotor T03

We wdrożenie platformy nowych modeli B-SUV w fabryce w Tychach zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro. Na początku zapowiedziano trzy nowe modele. Jako pierwszy pojawił się Jeep Avenger. Po baby-Jeepie dołączył Fiat 600 (i Abarth 600e). Alfa Romeo Junior weszła jako trzecia. Uzupełnieniem tej gamy modelowej jest elektryczny przedstawiciel segmentu A – chiński Leapmotor T03, montowany w systemie SKD.

Ile osób pracuje w fabryce w Tychach?

Fabryka w Tychach wybudowana w latach 1972-1975 zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Zakład realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne. Obecnie fabryka zatrudnia 2600osób. W 2024 roku z jej taśm zjechało 224 017 samochodów.