Nowy fotoradar zarejestrował prawie 9 tys. wykroczeń

Niepozorna żółta puszka umieszczona przy al. Jerozolimskich w Warszawie to prawdziwy postrach na drodze. Przekonało się już o tym niemal 9000 kierowców, którzy zostali sfotografowani przez nowe urządzenie. Fotoradar TraffiStar SR390 został przeniesiony z al. Stanów Zjednoczonych, a w nowym miejscu ma pełne ręce roboty. Broń, która stanowi część systemu CANARD, ma niezwykłe możliwości i "zabójczą" skuteczność.

GITD ostrzega kierowców, że takich niespodzianek będzie więcej. Rozbudowa sieci fotoradarów przy polskich drogach sprawi, że wkrótce zakupionych zostanie kolejnych 70 urządzeń. Dziś, w całej sieci pracują 472 fotoradary, które od początku 2024 roku ujawniły ponad 600 000 naruszeń dozwolonej prędkości.

Mandaty sypią się lawinowo. Oto rekordowy fotoradar

Fotoradar TraffiStar SR390 to dzieło inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. Na ten moment, w Polsce znajdują się dwa takie radary. Wkrótce, do egzemplarzy w Bytomiu i Warszawie dołączy wiele nowych. Na ruchliwej trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Pruszkowa, fotoradar ma co robić. Dwupasmowa, dwujezdniowa trasa kusi kierowców do zbyt szybkiej jazdy. Ograniczenie wynosi tu 50 km/h, ale jeszcze do niedawna samochody poruszający się z przepisową prędkością stanowiły margines. Od miesiąca sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej - większość kierowców w porę dostrzega znak D-51 i hamuje, ale wielu "wpada" i chwilę później dostaje fleszem po oczach.

Skuteczności nowego radaru przy al. Jerozolimskich dowodzą statystyki, którymi chwali się GITD. Organ sprawujący pieczę nad systemem podał dane. Ilu kierowców wpadło przez miesiąc działalności?

Tylko w pierwszym miesiącu, czyli od 14 listopada do 14 grudnia, radar zarejestrował 8600 wykroczeń. Najwięcej, bo około 5 tysięcy, dotyczy przekroczenia prędkości o 11- 20 km/h. Blisko 3 tysiące wykroczeń mieści się w przedziale miedzy 21 a 30 km/h – wylicza Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Mandat za prędkość. Nowy radar pracuje na pełnych obrotach

Rzecznik GITD wspominał również o rekordowej wartości. Jeden z kierowców przyłapany przez nowe urządzenie pędził o 126 km/h za szybko. Fotoradar 1 grudnia zarejestrował Skodę, która poruszała się z prędkością 176 km/h.

Mimo sporej szybkości, zdjęcie przyjdzie wyraźne i ostre. Zamontowany stacjonarnie radar potrafi śledzić prędkość pojazdów na czterech pasach ruchu, a dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Producent nowego urządzenia deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych, zarówno w nocy i za dnia.

Co potrafią nowe radary?

– W ramach projektu rozbudowy CANARD, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, zakupionych zostanie kolejnych 70 nowych fotoradarów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dostawę oraz montaż urządzeń, w ramach którego za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Lifor Sp. z o.o., która zaoferowała urządzenie TraffiStar SR390. Co taka rozbudowa oznacza dla kierowców?

Możliwości radaru TraffiStar SR390 nie kończą się bynajmniej na prostym pomiarze prędkości. Ważąca 7,5 kg skrzynka zamocowana na niewysokim maszcie oferuje możliwość pomiaru prędkości na czterech pasach ruchu jednocześnie. Radar może być nawet stosowany jako fotoradar mobilny w nieoznakowanym radiowozie. Zastosowane technologie umożliwiają monitoring przejść dla pieszych, w tym kontrolę czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym, nadzór skrzyżowań i rejestracja kierowców łamiących zakazy zawracania czy skrętu, a także monitoring skrzyżowań z zieloną strzałką i wyłapywanie kierowców, którzy nie zatrzymują się przed skrętem.

Wszystko to odbywa się za pomocą wideodetekcji co w praktyce oznacza, że wystarczy zamontować takie urządzenie w dowolnym miejscu, bez konieczności budowy specjalnych konstrukcji, pętli indukcyjnych czy infrastruktury. Na ten moment, TraffiStar SR390 służy GITD tylko do pomiarów prędkości, ale kto wie, z jakich funkcji inspektorzy skorzystają w przyszłości…

70 nowych radarów przy polskich drogach

Będzie jeszcze czas, by rozważyć nowe możliwości, jakie zapewniają innowacyjne radary. Główny Inspektorat Transportu Drogowego na tapet wrzuca na razie rozbudowę systemu i ustawienie 70 najnowszych fotoradarów TraffiStar SR390 w poniższych lokalizacjach. Najwięcej nowych urządzeń stacjonarnych pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Oto spis miejsc:

Województwo Miejscowość Droga Pikietaż/adres lokalizacji Dolnośląskie Krępice 94 80+480 Dolnośląskie Zgorzelec 30 1+620 Dolnośląskie Świdnica 35 43+100 Dolnośląskie Łagów 30 2+514 Dolnośląskie Mazurowice 94 53+740 Dolnośląskie Gniewomirowice 94 20+950 Dolnośląskie Mirosławice 35 Dolnośląskie Strzelce 35 Dolnośląskie Gać 94 Dolnośląskie Wojcieszyce 3 Kujawsko-pomorskie Czarnowo 80 23+925 Kujawsko-pomorskie Tywola 15 295+920 Kujawsko-pomorskie Mokre 55 Lubelskie Liśnik Duży 74 193+587 Lubelskie Annopol 74 176+894 Lubuskie Bolemin 22 Lubuskie Słubice 31 Lubuskie Nowogród Bobrzański 27 40+000 Łódzkie Strzelce 60 32+300 Łódzkie Żurawieniec 60 26+300 Małopolskie Olkusz 94 299+200 Małopolskie Bilsko 75 50+350 Małopolskie Ładna 94 81+605 Mazowieckie Grabina 60 60+800 Mazowieckie Słupno 62 126+740 Mazowieckie Sierpc 10 392+400 Mazowieckie Goślice 60 80+870 Mazowieckie Błonie 92 447+670 Mazowieckie Mościbrody 63/61 Mazowieckie Zegrze 61 31+800 Mazowieckie Rębowo 50 Opolskie Grobniki 38 Opolskie Sieroniowice 88 5+100 Podkarpackie Potok 28 225+318 Podkarpackie Głogów Małopolski 9a 4+861 Podkarpackie Cmolas 9 159+350 Podkarpackie Woliczka 94 582+800 Podlaskie Drohiczyn 62 339+150 Pomorskie Chrząstowo 22 223+300 Pomorskie Węgorzynko 21 Pomorskie Zajączkowo Tczewskie 91 37+200 Pomorskie Jaromierz 22 227+600 Śląskie Tarnowskie Góry 11 DK11 skrzyżowanie z Radzionkowską Śląskie Racibórz 45 23+350 Świętokrzyskie Sandomierz 77/79 ul. Zawichojska Świętokrzyskie Osiek 79 219+600 Warmińsko-mazurskie Narty 58 Warmińsko-mazurskie Szczytno 57 Gizewiusza Warmińsko-mazurskie Szczytno 53 Warszawska Warmińsko-mazurskie Minty 57 2+730 Warmińsko-mazurskie Bartoszyce 51 Bohaterów Warszawy 96 Warmińsko-mazurskie Iława 16 Warmińsko-mazurskie Dobre Miasto 51 Wielkopolskie Budzyń 11 218+030 Wielkopolskie Chodzież 11 207+850 Wielkopolskie Rumianek 92 157+900 Wielkopolskie Czekuszewo 92 14+650 Wielkopolskie Kochłowy 11 435+820 Wielkopolskie Paprotnia 92 286+560 Wielkopolskie Cytrynowo 15 155+650 Wielkopolskie Kuklinów 36 109+850 Wielkopolskie Skulsk 25 214+450 Wielkopolskie Golina 15 82+075 Wielkopolskie Krotoszyn 15 54+060 Zachodniopomorskie Ostrowiec 22 171+760 Zachodniopomorskie Kołbaskowo 13 Zachodniopomorskie Gwda Mała 20

Mandat za przekroczenie prędkości

Kierowcy, których radar przyłapie na zbyt szybkiej jeździe, muszą liczyć się z dotkliwą karą pieniężną i punktami karnymi. Jakie stawki mandatów za przekroczenie prędkości obowiązują pod koniec 2024 roku? Oto taryfikator: