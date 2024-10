Leapmotor to nowa marka dla ludu. Koncern Stellantis przyspiesza ekspansję

Stellantis jesienią 2023 roku za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Stąd Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu, sprzedaży oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat (poza Chinami).

Teraz Leapmotor jako nowa marka w koronie koncernu Stellantis przyspiesza ekspansję w Europie. Na rynku ma plasować się poniżej Citroena i Fiata. Podczas salonu samochodowego w Paryżu ujawniono plany oraz nowe modele. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Leapmotor B10 to nowy C-SUV za "przystępną cenę"

Nowy Leapmotor B10 w błękitnym lakierze ustawiony na 19-calowych kołach, z automatycznie wysuwanymi klamkami i kamerami po bokach to najnowsze dziecko inżynierów. To również pierwszy globalny model chińskiej marki.

– Leapmotor International może i jest startupem, ale jest to startup mający dwóch niezwykle silnych rodziców – powiedział w Paryżu Tianshu Xin, dyrektor generalny Leapmotor International. – Jeden zapewnia innowacje i konkurencyjne ceny, natomiast drugi – dzięki naszej współpracy ze Stellantis – oferuje potężne globalne zasoby i niezrównaną infrastrukturę serwisową. Razem jesteśmy w stanie zaoferować klientom produkty takie jak B10, które łączą najnowocześniejszą technologię z przystępną ceną – podkreślił.

Leapmotor B10 z długością 4,5 m na rynku powalczy w najbardziej konkurencyjnej klasie kompaktowych SUV-ów. W tym segmencie już czekają na niego takie auta jak m.in. Volkswagen ID.4 i ID.5, Nissan Ariya, Renault Scenic E-Tech, Tesla Model Y czy Peugeot 3008. Nowa marka liczy jednak, że do klientów przebije się atrakcyjną ceną, elegancką stylistyką oraz zaawanasowaną technologią.

Leapmotor B10 jako samochód elektryczny i hybryda plug-in z silnikiem benzynowym

Leapmotor B10 powstał na najnowszej elektrycznej platformie LEAP 3.5, która pozwoliła wprowadzić m.in. systemy wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach). Z tej samej architektury skorzystają kolejne modele serii B, które na rynek wjadą w 2025 roku. Poza wersją z napędem elektrycznym, producent przewiduje wprowadzenie hybrydy plug-in, w której silnik benzynowy będzie pełnić rolę generatora prądu dla jednostki elektrycznej.

Leapmotor C16 to nowy SUV dla dużej rodziny

Kolejny model z europejskiej oferty to Leapmotor C16, czyli duży SUV segmentu D wyposażony w platformę wysokonapięciową 800 V na bazie węglika krzemu. Konfiguracja siedzeń 2+2+2 i możliwość ładowania w ciągu 15 minut mają sprawić, że C16 będzie chętnie wybierany przez rodziny.

Tak wygląda Leapmotor C10, czyli nowy SUV za 156 500 zł

Leapmotor C10 także jest SUV-em segmentu D – pod karoserią skrywa technologię Cell-to-Chassis (CTC) opracowaną przez chińską markę oraz funkcje bezpieczeństwa ułatwiające jazdę. Litowo-jonowa bateria 70 kWh ma zapewnić ponad 420 km zasięgu. C10 kosztuje od 36 400 euro (po przeliczeniu od 156 500 zł).

Leapmotor T03 do produkcji w Tychach. To najtańszy model nowej marki

Wreszcie najmniejszy i najtańszy z całej rodziny, czyli Leapmotor T03. Pierwsze prototypowe sztuki tego miejskiego 5-drzwiowego hatchbacka wyjechały już z fabryki Stellantis w Tychach.

– Wiemy, że Tychy spełniają wszystkie kryteria postawione przed potencjalną fabryką przez Stellantis w porozumieniu z Leapmotor, w zakresie kosztów, jakości i dostępności mocy produkcyjnych. Pozostaje nam czekać na ewentualne decyzje o uruchomieniu montażu seryjnego. Na razie powstała seria prototypowa T03 – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Brania, kierowniczka ds. komunikacji i PR w fabrykach Stellantis w Polsce.

Polska wygrała z Włochami na koszty. Nowy SUV i miejski samochód elektryczny z fabryki w Tychach

Za to analitycy firmy doradczej Jefferies powołując się na źródła w zarządzie Stellantis utrzymują, że decyzja już zapadła i fabryka w Tychach zajmie się seryjnym wytwarzaniem aut Leapmotor. Zdaniem ekspertów Stellantis wybrał tyskie zakłady na pierwszą w Europie bazę produkcyjną chińskiej marki głównie ze względu na niskie koszty. Według specjalistów wyprodukowanie auta w polskiej fabryce kosztuje koncern około 400–500 euro (1700-2100 zł) za samochód, czyli podobnie jak w Chinach. Z kolei wyprodukowanie takiego auta we Włoszech kosztowałoby ok. 1000 euro (4300 zł), czyli dwa razy drożej. Eksperci mówią też o ulokowaniu w Polsce produkcji modelu B10 pokazanego w Paryżu.

Leapmotor T03 - jaki zasięg, przyspieszenie, osiągi?

Leapmotor T03 skrywa w podłodze akumulator 36,5 kWh, który daje zasięg na poziomie 265 km. Szybkie ładowanie pozwala uzupełnić energię od 30 do 80 proc. w około 30 min. Silnik o mocy ok. 95 KM zamontowany przy przedniej osi powinien zapewniać przyspieszenie od zera do 50 km/h w 5 sekund.

– Leapmotor rozpoczyna sprzedaż w Europie od wybranych rynków, m.in.: Francji, Włoch, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Grecji, Rumunii. Informacje na temat wprowadzenia marki na rynek polski będziemy komunikować w odpowiednim czasie – powiedział dziennik.pl Wojciech Osoś, dyrektor PR Stellantis Polska.

Obecnie auta Leapmotor są sprzedawane przez ponad 200 dilerów w 13 krajach Europy Do końca 2025 roku sieć dystrybucji ma powiększyć się do 500 punktów.

Dacia na celowniku. Ile kosztuje Leapmotor T03?

Głównym rywalem dla samochodów marki Leapmotor będzie Dacia, która należy do Grupy Renault. Stellantis zakłada, że do 2030 r. jego spółka joint venture może osiągnąć sprzedaż na poziomie 500 tys. aut rocznie. Za ile? Leapmotor T03 kosztuje od 18 900 euro. Po przeliczeniu daje to cenę na poziomie 81 200 zł. Dacia Spring z ceną w Polsce od 76 900 zł pozostaje bezkonkurencyjna. Stellantis musi bardziej się postarać.