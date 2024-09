Nowe Renault 5 nową gwiazdą w Polsce. Francuzi wykręcili nam niezły numer

Nowe Renault 5 połyskujące żółtym lakierem Pop i ustawione na 18-calowych kołach wita kierowcę animacją reflektorów LED przypominającą mrugnięcie oka. Na pierwszy pokaz w Polsce cenny skarb francuskiej marki dotarł prosto z Paryża. Auto powstało w ekspresowym tempie – jego opracowanie od podstaw do modelu seryjnego zajęło zaledwie 3 lata, to o rok szybciej niż zazwyczaj. Efekt?

Współczesne R5 4-metrowym nadwoziem nawiązuje do kultowego Renault 5 wprowadzonego na początku lat 70. XX wieku. Sympatyczny samochodzik w tamtych czasach tak bardzo przypadł do gustu, że niedługo po wejściu na rynek, aż 60 proc. sprzedanych aut Renault stanowił właśnie ten model. Po drodze pojawiły się również sportowe odmiany jak R5 Alpine (Gordini). W 1990 roku na drogi wjechał następca – Clio. Produkcja R5 została wygaszona w 1996 roku. Szacunki mówią o powstaniu 5,5 mln Renault 5. Teraz czas na renesans…

Nowe Renault 5 zachwyca detalami. Tak wygląda nowość Made in France

Prostokątne reflektory, pionowe tylne światła, wydęte błotniki, kolorowa uszczelka dachowa to tylko niektóre z cytatów zaczerpniętych z pierwszego Renault 5 Turbo. Do tego zamiast wlotu powietrza na podszybiu jest wskaźnik naładowania w kształcie cyfry 5. Projektanci postarali się też o drobne smaczki, które podkreślają rodowód nowego R5 – paski w barwach francuskiej flagi pod kloszami reflektorów czy symbol koguta galijskiego w lewym dolnym rogu przedniej szyby sprawiają, że nie wyprze się pochodzenia Made in France.

W kabinie dwupoziomowa deska rozdzielcza pokryta miękkim materiałem. Przyjemnym zaskoczeniem jest tłoczona podsufitka. Tworzywa w zasięgu wzroku są na najwyższym poziomie. Podwójny poziomy ekran obejmuje cyfrowy zespół zegarów o przekątnej ponad 10 cali (w wersji podstawowej 7 cali) i centralny 10-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej. Ten ostatni wyposażono w system openR link z wyszukiwarką Google. Przy projektowaniu wszystkich funkcji związanych z dźwiękiem z Renault współpracował Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor, pionier i legenda muzyki elektronicznej.

Nowe Renault 5 z uchwytem na bagietkę i dźwignią zmiany biegów w kształcie szminki

Komfortowo wyprofilowane fotele nawiązują do siedzeń z kultowego R5 Turbo z układem dwukolorowej tapicerki przypominającym literę H. Siedzisko i oparcie pokrywa dżins wykonany z przetworzonych plastikowych butelek. Szczytem wyrafinowania jest personalizowalna końcówka dźwigni zmiany biegów przy kierownicy przypominająca kształtem tubkę szminki. Do tego Renault przewiduje ponad 100 akcesoriów, które podniosą funkcjonalność auta. Stąd też Renault 5 jest pierwszym autem wyposażonym w wiklinowy koszyk do przewożenia bagietki. Pycha!

Z tyłu raczej powinny podróżować dzieci. Wymiary nadwozia i wnętrza. Jaka pojemność bagażnika?

Nowe Renault 5 E-Tech z długością 3,92 m oferuje przestronne wnętrze o wymiarach zbliżonych do obecnego Clio V. Podobieństwo widać szczególnie jeśli chodzi o szerokość kabiny - 1,38 m z przodu i 1,36 m na tylnej kanapie. W praktyce kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko odnajdzie wygodne ustawienie do jazdy – ułożenie ciała przypomina sportową pozycję. Wtedy jednak tylny pasażer o podobnej posturze może mieć problem ze zmieszczeniem nóg.

Bagażnik zapewnia 326 l pojemności. To jeden z najlepszych wyników w segmencie elektrycznych aut miejskich i lepszy od niektórych tradycyjnych modeli spalinowych o większych wymiarach zewnętrznych. Część kufra zajmuje ukryty pod składaną podłogą 27-litrowy schowek na kabel do ładowania. Poza tym różne skrytki i półki rozsiane po kabinie mają 19 litrów łącznie.

Nowe Renault 5 to dwie pojemności akumulatorów i duży zasięg

Renault 5 naszych czasów powstało na platformie AmpR Small stworzonej z myślą o niewielkich i przystępnych cenowo autach elektrycznych. Nowa architektura dzieli niektóre komponenty z platformą CMF-B modeli Clio i Captur, stąd m.in. pochodzi przednia oś. Tylne zawieszenie jest konstrukcją wielowahaczową, zarezerwowaną dotąd do aut z wyższych segmentów – taki układ ma zapewnić frajdę z jazdy po zakrętach. Wszystkie komponenty elektryczne (silnik czy akumulator) zaprojektowane na potrzeby R5 będą też wykorzystywane w przyszłych EV z segmentu B (np. w nowym Renault 4, które zadebiutuje w 2025 roku).

Producent daje do wyboru dwa akumulatory litowo-jonowe. Większy o pojemności 52 kWh zapewni do 400 km zasięgu. Mniejszy 40 kWh to zasięg do 300 km. Obydwa są akumulatorami opartymi na technologii NMC (nikiel mangan kobalt) – obecnie takie rozwiązanie zapewnia największą na rynku gęstość energii, a to z kolei pozwala konstruować bardziej kompaktowe baterie przy dużej pojemności.

Akumulator 52 kWh składa się z 4 dużych modułów zamkniętych w jednej obudowie zamiast 12 mniejszych modułów jak w Megane E-Tech. Prostsza konstrukcja umożliwiła ścięcie z masy o 20 kg do ok. 300 kg w porównaniu z baterią ZOE. Każdy z modułów waży 55 kg i zawiera 46 ogniw. Akumulator 40 kWh stanowią 3 duże moduły zamknięte we wspólnej obudowie. W tym przypadku każdy z modułów zawiera 31 ogniw o większej grubości, a ich łączna masa to ok. 240 kg. Oba akumulatory są chłodzone cieczą, dla większego bezpieczeństwa płyn chłodzący nie krąży wewnątrz obudowy, lecz w komorowej podłodze wykonanej techniką wytłaczania. Z kolei wstępne ogrzewanie akumulatora w połączeniu z planowaniem tras w oparciu o mapy Google pozwala skrócić ładowanie.

Nowe Renault 5 w Polsce będzie dostępne w dwóch poziomach mocy

W Polsce nowe Renault 5 będzie oferowane silnikiem o mocy 150 KM (245 Nm) i 120 KM (225 Nm). Najsłabszej jednostki 95 KM (215 Nm) nie będzie w sprzedaży.

150-konny wariant jest łączony z akumulatorem o pojemności 52 kWh. Wersja 120 KM dostanie baterię 40 kWh. W najmocniejszej wersji nowe Renault 5 przyspiesza od 0 do 100 km/h mniej niż 8 sekund, a od 80 do 120 km/h w czasie poniżej 7 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h.

150-konne Renault R5 przystosowano do szybkiego ładowania prądem DC o mocy 100 kW. Wersja 120-konna jest wyposażona w gniazdo DC o mocy 80 kW. Renault zapewnia, że w obu przypadkach wystarczy 30 minut, aby przejść od 15 do 80 proc. poziomu naładowania akumulatora.

Renault 5 E-Tech jest również pierwszym modelem z w nową dwukierunkową ładowarką AC o mocy 11 kW (funkcje V2L vehicle-to-load i V2G vehicle-to-grid). Ładowanie akumulatora 52 kWh od 10 do 100 proc. z terminala AC zajmuje około 4,5 godziny. W przypadku akumulatora 40 kWh pod kablem samochód spędzi o godzinę mniej.

Dwie wersje wyposażenia na początek

Renault 5 na początku będzie dostępne w dwóch poziomach wyposażenia, każde z akumulatorem o pojemności 52 kWh: Techno i Iconic Cinq – pierwszej z przewidzianych na kolejne lata wersji Collection.

Odmiana Techno to w standardzie 18-calowe alufelgi, 10-calowy cyfrowy kokpit, kamera cofania, system multimedialny openR link z wbudowaną przeglądarką Google, indukcyjna ładowarka do smartfonów, podświetlany wskaźnik ładowania na masce i Active Driver Assist.

Poziom wyposażenia Iconic Five (na zdjęciach) dodatkowo zaoferuje dwukolorowe nadwozie, podgrzewane fotele i kierownicę (3 poziomy), parkowanie bez użycia rąk, przednie, tylne i boczne czujniki wykrywania przeszkód oraz szereg charakterystycznych elementów stylistycznych.

Ile kosztuje nowe Renault 5? W Polsce będzie tańsze niż Fiat 500e

Wróble nieśmiało ćwierkają, że nowe Renault 5 w Polsce będzie kosztować mniej niż Fiat 500e. Włoskie auto to obecnie wydatek od 130 900 zł. Samochód francuskiej marki z pewnością będzie tańszy od elektrycznego Mini (od 146 500 zł).

Nowe Renault 5 w salonach pojawi się pod koniec 2024 roku. Samochód będzie montowany w Douai, a pakiet akumulatorowy w Ruitz (do czasu uruchomienia produkcji kompletnych akumulatorów w gigafabryce w Douai we współpracy z AESC-Envision, latem 2025 r.). Natomiast silnik będzie produkowany w Normandii w zakładzie w Cleon.

Nowe Renault hitem? Opinia

Czy nowe Renault 5 zostanie hitem w Polsce? Na rynku zdominowanym przez SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Miejski model francuskiej marki zapewnia duży zasięg, wygląda świetnie, a pięciodrzwiowe nadwozie jest bardziej praktyczne od propozycji Fiata. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny Renault mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Do tego z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego, może okazać się bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Renault 5 - dane techniczne, wymiary, masa

Długość: 3,92 m

Szerokość: 1,77 m

Wysokość: 1,50 m

Rozstaw osi: 2,54 m

Przedni zwis: 749 mm

Tylny zwis: 633 mm

Prześwit: 145 mm

Masa: od 1450 kg (wersja 52 kWh) lub od 1350 kg (wersja 40 kWh)

Pojemność bagażnika: 326 litrów

Silniki i akumulatory trakcyjne w Renault 5

Silnik elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem:

95 KM / 215 Nm - w Polsce nie będzie oferowany

120 KM / 225 Nm

150 KM / 245 Nm

Litowo-jonowy akumulator trakcyjny:

Comfort range 52 kWh z zasięgiem do 400 km

Urban range 40 kWh do 300 km zasięgu

Ładowarki:

Dwukierunkowa ładowarka AC o mocy 11 kW w wersjach z silnikiem 120 i 150 KM

Ładowarka DC o mocy 80 kW w wersjach z silnikiem 120 KM

Ładowarka DC o mocy 100 kW w wersjach z silnikiem 150 KM

Osiągi (wersja z silnikiem 150 KM i akumulatorem 52 kWh):

Przyspieszenie 0–100 km/h: < 8 s

Przyspieszenie 80–120 km/h: < 7 s

Prędkość maksymalna: 150 km/h