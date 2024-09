Wiceminister pytany był w Programie III Polskiego Radia o zmiany w przepisach dotyczących kierowców w związku ze śmiertelnym wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej spowodowanym przez mężczyznę, który był pięciokrotnie skazywany przez sąd za przestępstwa drogowe i pięciokrotnie sędziowie orzekali wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca (Łukasz Ż.) uciekł z miejsca wypadku i z Polski. W czwartek zatrzymała go policja w Niemczech.

Mroczek: Analizowaliśmy przepisy

Czesław Mroczek odpowiedział, że pomogłoby wprowadzenie przepisów, które uniemożliwiałyby łatwe odzyskiwanie - po raz trzeci, czwarty czy piąty - prawa jazdy. Przekazał, że pod jego kierunkiem w MSWiA odbyła się analiza przepisów z tym związanych.

Jest wiele wniosków, m.in. dotyczący powrotu do bardziej restrykcyjnych przepisów co do nakładania punktów karnych i odzyskiwania uprawnień. Mamy już ustalenie, co trzeba zrobić, będziemy kierowali tę zmianę do Sejmu, w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury, bo on odpowiada za prawo o ruchu drogowym – zapowiedział wiceminister.