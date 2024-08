Tankujesz gaz LPG? To szykuj się na podwyżki cen

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 19 sierpnia 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku i są dwie wiadomości. Na początek dobra informacja…

– Na rynku międzynarodowym sytuacja nie jest jednoznaczna, bo za sprawą niepokojów na Bliskim Wschodzie cena ropy odbija nieco w górę, jednak na razie nie ma to jeszcze bezpośredniego przełożenia na nasze stacje paliw. Jak dotąd ceny są w detalu niższe niż przed tygodniem – oceniają analitycy e-petrol.pl. Jednak nie wszyscy kierowcy mają powody do radości.

Gaz LPG drożeje o 5 groszy - kierowcy płacą tyle co przed rokiem

Benzyna 95 oraz diesel w minionym tygodniu potaniały odpowiednio o 3 i 4 grosze do poziomu 6,34 zł/l i 6,35 zł/l. Za to gaz LPG wyraźnie zdrożał – cena skoczyła aż o 5 groszy do 2,78 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG tyle samo płacili przed rokiem, kiedy również benzyna 95 i olej napędowy były droższe.

Nowe ceny paliw od 19 sierpnia. Masz samochód z LPG? To szykuj się podwyżkę

Od 19 sierpnia benzyna 95 ma kosztować 6,26-6,38 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to przedział 6,99-7,12 zł/l. Ceny diesla będą na poziomie 6,29-6,40 zł/l.

Od poniedziałku powodów do radości nie mają za to kierowcy samochodów z instalacją LPG. Autogaz jest obecnie jedynym paliwem, które drożeje. Za litr LPG przewidziano ceny na poziomie między 2,77 i 2,84 zł/l.