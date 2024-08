Jaki jest mandat za jazdę bez pasów bezpieczeństwa? Co mówią przepisy w 2024 roku?

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy nie tylko kierowcy i pasażera z przodu, ale też podróżujących na tylnej kanapie. Tak jest od 1991 roku, a przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mówi o tym Art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

To oznacza, że do używania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest zarówno kierowca, jak i wszystkie przewożone przez niego osoby niezależnie od miejsca zajmowanego w aucie. Szczególnie, że nietrudno wyobrazić sobie, co stanie się w razie niebezpiecznej sytuacji. Człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów może swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko utraty życia. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) podkreśla, że pasy są prostym, ale skutecznym urządzeniem dbającym o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

Dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa?

– Zapięte pasy ratują zdrowie i życie, minimalizując ryzyko obrażeń – ich rolą jest absorbowanie sił i przeciążeń działających na ciało w czasie wypadku – powiedział dziennik.pl Krupiński. – A o tym, jak ważną pełnią rolę świadczy fakt, że są skonstruowane w taki sposób, by wytrzymać obciążenie kliku ton. Tyle bowiem waży ciało dorosłego człowieka przy zderzeniu z prędkością 50 km/h – zauważył przedstawiciel ITS. Stąd ogólnopolska akcja policji, która potrwa przez pięć dni od 14 do 18 sierpnia…

Przez 5 dni mandat dostaniesz nawet jako pasażer na tylnym siedzeniu. Rośnie liczba wypadków

Wybór długiego weekendu nie jest przypadkiem – właśnie w tym okresie panuje większy ruch na drogach. Do tego z danych policji wynika, że w tegoroczne wakacje odnotowano już 3833 wypadki (o 199 więcej niż w 2023 roku), zginęły 303 osoby (mniej o 39) a 4502 osoby zostały ranne (to więcej o 279 niż w analogicznym okresie ubiegłorocznych wakacji). Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje już 279 punktów.

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że latem policja odnotowuje ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych. W szczególności dotyczy to czerwca, lipca oraz sierpnia. Słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. Rośnie także odsetek wypadków z udziałem dzieci. Nic więc dziwnego, że policjanci od 14 sierpnia nie przewidują taryfy ulgowej, a przekroczenie prędkości oraz jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa pomogą im wykryć m.in. ręczne mierniki laserowe z rejestracją obrazu, wideorejestratory zamontowane na pokładach nieoznakowanych radiowozów czy drony.

Punkty karne dla kierowcy i 600 zł kary. Gdy policjant zauważy, nie będzie litości

Kierowca, który zostanie przyłapany na prowadzeniu auta bez zapiętych pasów bezpieczeństwa musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł oraz 5 punktami. Gorzej dla niego jeśli osoby, które podróżują razem z nim również nie zapięły pasów. W przypadku jednego pasażera spotkanie z policja zakończy mandat 100 zł plus 5 punktów. Większa liczba sceptycznych do tego obowiązku to już 8 punktów karnych dla prowadzącego auto.

Policja oczywiście nie zapomni wystawić mandatów pasażerom, którzy nie zapięli pasów – po 100 zł na głowę. Co istotne, kierowca który zapnie pasy, ale nie dopilnuje pozostałych osób, również dostanie mandat 100 zł i 5 punktów. Dlatego, jeśli samochodem będzie podróżować pięciu ludzi i nikt nie zapnie pasów wówczas w najłagodniejszym przypadku taka jazda może zakończyć się karą sięgającą 600 zł.

15 punktów karnych dla kierowcy za dzieci w samochodzie

Karane jest także niezgodne z przepisami przewożenie najmłodszych. Kierowca dostanie mandat 300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko, ten sam mandat i 10 punktów karnych za dwoje dzieci oraz 15 punktów za więcej niż dwoje dzieci.

Jak prawidłowo zapiąć pasy? Kto nie musi zapinać pasów? Oto lista wyjątków

Jak powinny być zapięte pasy bezpieczeństwa? Muszą przylegać płasko do ciała i powinny być napięte. Dolna taśma powinna opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha, a część górna pasa powinna przebiegać nad środkiem barku.

Przepisy uwzględniają też wyjątki, które dopuszczają jeździć bez zapiętych pasów. Z takiego ustępstwa, bez narażania się na mandat w razie kontroli, mogą korzystać:

taksówkarze, którzy wykonują przewóz osób,

kobiety w widocznej ciąży,

osoby z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do zapinania pasów,

instruktorzy szkoły jazdy i egzaminatorzy (ale wyłącznie w czasie jazdy szkoleniowej czy egzaminu),

policjanci w trakcie przewożenia osoby zatrzymanej;

funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w trakcie wykonywania czynności służbowych,

żołnierze Żandarmerii Wojskowej,

konwojenci podczas transportu pieniędzy,

członkowie zespołu medycznego w trakcie udzielania pomocy,

chorzy transportowani na noszach lub wózku inwalidzkim.

Jazda bez zapiętych pasów. Co na to firma ubezpieczeniowa?

Przyczynienie się poszkodowanego – to formuła, pod którą firmy ubezpieczeniowe podciągają jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W efekcie wysokość odszkodowania może być obniżona, a mówi o tym Kodeks cywilny. Art. 362 brzmi:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Słona kara za pośpiech. Policjant nie będzie słuchać tłumaczeń

Poza mandatem z jazdę bez zapiętych pasów można oczywiście dostać słoną karę za przekroczenie prędkości. – Policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Taryfy ulgowej dla tych, którzy to zignorują przepisy po prostu nie będzie – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kierowcy powinni też spodziewać się kaskadowych pomiarów prędkości. Ta nowatorska policyjna metoda przewiduje co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w niewielkich odległościach – wystawione kaskadowo.

Nawet trzy mandaty w odstępie kilku minut. Na czym polega sprytna metoda policji?

Wszystko po to, by kierowcy, którzy zaraz po minięciu pierwszego patrolu wciskają gaz, wpadli w sieci drugiego. Przy tym sposobie zdarza się, że niepokorni kierowcy mogą dostać nie jeden, nie dwa, a nawet trzy mandaty w odstępie kilku minut.

Warto pamiętać, że spotkanie z drogówką za tzw. 50 plus (przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h) zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat minimum 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych.

Jakie ograniczenia prędkości obowiązują w Polsce?

– Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – wskazał Opas. – Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań – dodał policjant z KGP.

Obowiązujące w Polsce limity prędkości określa w art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niego, że kierowców obowiązuje przynajmniej sześć ograniczeń:

Obszar zabudowany – 50 km/h

Strefa zamieszkania – 20 km/h

Poza obszarem zabudowanym:

Droga jednojezdniowa – 90 km/h

Droga dwujezdniowa – 100 km/h

Drogi ekspresowe:

Droga jednojezdniowa – 100 km/h

Droga dwujezdniowa – 120 km/h

Autostrady – 140 km/h

Jaki jest mandat za przekroczenie prędkości? Taryfikator 2024

Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu o ponad 70 km/h (recydywa oznacza podwójną karę, czyli 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku:

przekroczenie do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

11 do 15 km/h – 100 zł i 2 pkt,

16 do 20 km/h – 200 zł i 3 pkt,

21 do 25 km/h – 300 zł i 5 pkt,

26 do 30 km/h – 400 zł; 7 pkt,

31 do 40 km/h – 800 (1600 zł w warunkach recydywy) i 9 pkt,

41 do 50 km/h – 1000 (2000 zł) i 11 pkt,

51 do 60 km/h – 1500 (3000 zł) i 13 pkt,

61 do 70 km/h – 2000 (4000 zł) i 14 pkt,

71 km/h i więcej – 2500 (5000 zł) i 15 pkt.

Wystarczy, że zrobisz to dwa razy i nowy egzamin na prawo jazdy

Jak widać, wystarczą dwa poważne przekroczenia prędkości i zebrana liczba punktów karnych powoduje utratę prawa jazdy. Jego odzyskanie wymaga w takiej sytuacji ponownego zdania egzaminu.