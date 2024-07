Ministerstwo Infrastruktury analizuje podwyżki dla kierowców

100,50 zł – tyle obecnie kosztuje wydanie prawa jazdy. Niebawem jednak może się to zmienić, ponieważ rząd znowu szuka pieniędzy w kieszeniach kierowców. Tym razem zdaniem Ministerstwa Infrastruktury opłata za ten blankiet powinna być wyższa. Powód?

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter wśród przyczyn rozpatrywanej w resorcie podwyżki wskazuje rosnące z roku na rok koszty wytworzenia tego dokumentu. Stąd ministerstwo analizuje podniesienie opłaty nawet o połowę.

Nawet 150 zł za blankiet prawa jazdy. Cena wyższa o 50 proc.

– Jeżeli zostanie podjęta decyzja o waloryzacji opłat za wydanie prawa jazdy, rozpatrywana jest opcja podniesienia tej opłaty o wskaźnik cen towarów i usług tj. 47-50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego – o 35 zł – wyjaśniła Rychter.

To oznacza, że za wydanie blankietu prawa jazdy kierowca miałby zapłacić ok. 150 zł. Z kolei międzynarodowe prawko zdrożałoby z 35 zł do 70 zł.

Każdy kierowca musi wymienić prawo jazdy, nawet bezterminowe. Podwyżka dotknie wszystkich

Obecnie prawo jazdy jest wydawane z terminem ważności do 15 lat. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Jeśli jednak z orzeczenia lekarskiego wynika, że np. kierowca ma wadę wzroku, wówczas jego dokument jest oznaczany odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważny przez 5 lat.

Ewentualny wzrost cen za wydanie prawa jazdy dotknie wszystkich kierowców, nie tylko tych, którzy dopiero zdali egzamin. Przepisy przewidują bowiem, że blankiet musi wymienić każdy – nawet jeśli ma bezterminowe prawo jazdy, a takich osób jest przynajmniej 15 mln.

– Od 19 stycznia 2013 r. każdy nowo wydany dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk – wyliczyła.

Kto i kiedy musi wymieć prawo jazdy? Co mówią przepisy?

Obowiązek wymiany prawa jazdy dokładnie opisuje w ustawie rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 możemy przeczytać:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Oznacza to, że pierwsi kierowcy swoje prawo jazdy ważne na 15 lat będą musieli wymienić w styczniu 2028 roku. Czyli za cztery lata.

Musisz wymienić prawo jazdy? Zobacz, co oznacza rubryka nr 11 na blankiecie

Bezterminowe prawo jazdy (oznaczone kreską w rubryce nr 11 – jak na zdjęciu niżej) podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien stawić się urzędzie:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Wyższe opłaty za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych

Szefowa DTD powiedziała również, że resort przymierza się do zwiększenia opłat za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych. Obecnie rejestracja samochodu, w większości przypadków, kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.

Aktualnie komplet tablic rejestracyjnych kosztuje 80 zł. Do tego 12,50 zł to opłata za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego). Na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego trzeba wydać 54,50 zł. Wyrobienie nowego dokumentu wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego kosztuje 73,50 zł.