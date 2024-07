Odcinkowy pomiar prędkości groźniejszy niż fotoradar. 527 tys. kierowców zaskoczonych karą. Ty też?

Urządzenia stacjonarne działające obecnie w sieci CANARD od początku 2024 roku złapały już ponad 527 tys. kierowców. Lwią cześć tego wyniku wypracowały 442 fotoradary – ujawniły przeszło 349 tys. wykroczeń. To daje średnio ok. 790 zdjęć na jeden słup ustawiony przy drodze.

Z kolei żółte kamery wykorzystywane przez 42 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, w tym samym czasie zarejestrowały ponad 132,2 tys. naruszeń. Matematycznie oznacza to, że jeden OPP złapał 3150 kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Odcinkowy pomiar prędkości – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest cztery razy skuteczniejszy od fotoradarów.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie złapał już ponad 51 tys. kierowców

Do rekordowego wyniku najbardziej przyczynił się odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Na 8-kilometrowym odcinku tej trasy obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu jest wyższa niż ten limit.

Od początku 2024 roku odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 ujawnił przeszło 51,2 tys. wykroczeń. Dla porównania drugi pod względem skuteczności OPP zamontowany na S7 (obwodnica Białobrzegów) przyłapał "tylko" 9071 kierowców, czyli prawie sześć razy mniej.

L.p. Odcinkowy pomiar prędkości - lokalizacja Liczba naruszeń ujawnionych w 2024 roku 1 Autostrada A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie 51 213 naruszeń 2 Droga S7 - obwodnica Białobrzegów 9071 3 Droga S7, Skomielna Biała, Naprawa (tunel Zakopianki) 8290

Kamery nowej generacji bardziej wydajne - jedna kontroluje dwa pasy ruchu

Co ciekawe, kamery zamontowane nad A4 są zaliczane do najbardziej zaawansowanych urządzeń w sieci CANARD. Jedna kamera na raz monitoruje dwa pasy autostrady i bezbłędnie rozróżnia typy pojazdów oraz rejestruje ich prędkość. Łącznie na A4 pracują 4 kamery – po jednaj na początku odcinka pomiarowego i na końcu. To o połowę kamer mniej, niż gdyby stosować starsze rozwiązanie. Przykładowo w tunelu Zakopianki zamontowano po jednej kamerze na każdy pas ruchu.

Rekordzista wpadł na S8. Mandat 2500 zł i 15 karnych to jeszcze nic

Wśród 132 tys. przyłapanych w tym roku przez odcinkowy pomiar prędkości jest pirat-rekordzista. Kierowca Volkswagena na drodze ekspresowej S8 (odcinek Macierzysz-Blizne Łaszczyńskiego) przy ograniczeniu do 120 km/h jechał 222 km/h. Za przekroczenie o 102 km/h grozi mu mandat 2500 zł i 15 punktów karnych. Jeśli była to recydywa, wówczas będzie musiał zapłacić 5000 zł kary. Do tego za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

44 systemy nowej generacji już łowią kierowców. Mandat co 1,12 minuty. Gdzie uważać?

Odcinkowy pomiar prędkości wyposażony w kamery nowej generacji niedawno uruchomiono w dwóch świeżych lokalizacjach. Dzięki temu sieć CANARD obejmuje już 44 systemy OPP.

Najnowszy OPP przełączono w tryb rejestracji wykroczeń w Katowicach na 1,3-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). System składa się w sumie z ośmiu kamer (po dwie sztuki na każdej bramownicy). Zainstalowano je na wysokości CH Auchan i kładki dla pieszych między Załężem i os. Tysiąclecia. Co ważne, dla samochodów osobowych i ciężarowych obowiązuje tam ograniczenie do 80 km/h. List z GITD ze zdjęciem i karą dostanie każdy, kto pokona ten odcinek szybciej niż w 1,12 minuty.

Nowe kamery w Katowicach i w woj. łódzkim

Drugi nowy odcinkowy pomiar prędkości rejestruje już wykroczenia na drodze krajowej nr 74 w miejscowościach Biała Pierwsza - Biała Rządowa (woj. łódzkie). OPP obejmuje 3,8 km tej trasy. Obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h. Żeby uniknąć mandatu ten fragment pod nadzorem czterech kamer należy przejechać w czasie 4,48 min.

43 nowe lokalizacje. Odcinkowy pomiar prędkości za pieniądze z KPO

GITD szykuje się teraz do powiększenia sieci CANARD aż o 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. Przetarg już rozpisano, a rozbudowę sfinansują pieniądze pozyskane z KPO. Lista nowych instalacji kontrolnych obejmuje: 43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 70 fotoradarów, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Nowy sposób na karanie kierowców. Nie unikniesz mandatu od GITD

W efekcie statystyki skuteczności systemu CANARD mogą poszybować. Szczególnie, że GITD kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od mandatów (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).

Odcinkowy pomiar prędkości 2024. Co widać na zdjęciu?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Odcinkowy pomiar prędkości 2024. Nowa lista lokalizacji