Z punktu widzenia przedsiębiorcy posiadającego flotę pojazdów wybory dotyczące jej zarządzania powinny być uzasadnione ekonomicznie i zapewniać wygodę administrowania. Nie zapominajmy także o tym, że firmowe auta wcale nie muszą być nudne i mogą sprawiać nie lada przyjemność – a ponadto być atrakcyjną wizytówką przedsiębiorstwa. Na te wymagania odpowiada komplet produktów dla flot od Volkswagen Financial Services. Full Service Leasing, Rent-a-Car czy ELECTRIFY to zestaw narzędzi, które firma proponuje fleet menedżerom.

Wiodące na rynku rozwiązania od VW FS cieszą się rosnącą popularnością, a za ich sukcesem stoją konkretne argumenty. Każdy z produktów można dopasować do firmowych wymagań, dzięki czemu oferta jest przystępna i korzystna.

Innowacyjne podejście w kwestii rozwiązań dla przedsiębiorców czy niska miesięczna rata to jedno, a odpowiedni samochód, za którym warto się obejrzeć – drugie. W tej kwestii asem w rękawie koncernu jest CUPRA, czyli najmłodsza marka Grupy Volkswagen. Modele takie jak Born, Formentor i Ateca zadają kłam twierdzeniu, że służbowy samochód musi być nudny.

Zacznijmy jednak od usług, jakie VW FS proponuje właścicielom firm i zarządcom flot.

Full Service Leasing na miarę

Full Service Leasing, czyli oferta łącząca w sobie zalety wielu rozwiązań, zyskał obecnie sporą popularność. Trudno się dziwić, gwarantuje bowiem bezpieczeństwo, przewidywalność i wygodę. Zainteresowanie tą ofertą stało się fundamentem zmian. Z jednej strony firmy zaczęły coraz chętniej korzystać z optymalizacji floty i produktów usprawniających zarządzanie samochodami. Z drugiej strony u dealerów Grupy Volkswagen doradcy flotowi stali się konsultantami, którzy prowadzą przez cały proces, proponują indywidualne rozwiązania i zawsze służą poradą. Sam produkt również ciągle ewoluuje, bo oferta FSL jest szyta na miarę, a jej parametry są na bieżąco pieczołowicie dobierane pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy. Mówimy tu o rozwiązaniach pozwalających oszczędzać czas i pieniądze – wystarczy wspomnieć o braku formalności związanych z klasycznym zakupem pojazdów, braku obowiązku wykupu i dalszej odsprzedaży pojazdów czy możliwości zaksięgowania jednej faktury za cały szereg usług.

Full Service Leasing obejmuje także ubezpieczenie wieloletnie, którego koszt jest doliczany do miesięcznej raty i określony z góry, na cały czas trwania umowy. Ponadto – serwis pojazdów w zakresie przeglądów, ale i wymian części eksploatacyjnych jest pokrywany w ramach świadczenia i, podobnie jak ubezpieczenie, wliczony w niezmienny, określony czynsz miesięczny. Usług, które mogą wybrać przedsiębiorcy, jest znacznie więcej.

– Ważny jest dobór odpowiedniej oferty wynajmu, dlatego od samego początku rozmów należy dopasować kilka parametrów. Kluczowy jest okres trwania umowy i przebieg, który deklarują klienci. Do tego dobieramy zakres dodatkowych usług, przede wszystkim serwis mechaniczny, opony, assistance czy zarządzanie szkodami. Na podstawie tych wstępnych rozmów oferta jest szyta na miarę potrzeb danej firmy i parametryzowana w taki sposób, żeby optymalnie dobrać model samochodu, a także zakres usługi. Dla nas istotne jest, aby rata miesięczna spełniała oczekiwania klienta – komentuje Maciej Zwiewka, dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services.

Rent-a-Car także na próbę

W sprawnie prowadzonych przedsiębiorstwach nie ma przestrzeni na ruchy po omacku. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na Rent-a-Car, czyli kolejny produkt VW FS, który powinien zainteresować właścicieli firm. Możliwość wypożyczenia auta z portfolio Grupy Volkswagena daje możliwość przetestowania różnych modeli i rodzajów napędu. Jest to rozwiązanie, które dodatkowo zwiększa elastyczność firmowej floty, bo auta z Rent-a-Car mogą być zapewniane klientom jako auta przedkontraktowe, na czas produkcji zamówionych pojazdów, ale również wtedy, gdy firma chce zaproponować auto służbowe pracownikowi w okresie próbnym lub na czasowym kontrakcie. Wszystkie auta użyczane w ramach umowy są wyposażone w telematykę – dla monitorowania floty, ale i dla potrzeb „badawczych”. Za wyborem auta hybrydowego, elektrycznego lub tradycyjnego diesla mogą więc przemawiać nie tylko subiektywne wrażenia zza kierownicy, lecz także to, co wytrawni przedsiębiorcy przeważnie poważają, czyli rachunek ekonomiczny. A jeśli to właśnie elektryk okaże się tym najlepszym wyborem, z pomocą w elektryfikacji floty przychodzi program ELECTRIFY.

ELECTRIFY pomaga w transformacji

ELECTRIFY jest ofertą skierowaną do firm skupiającą kilka produktów i usług. To m.in. konsulting z ekspertami VW FS, którzy od lat specjalizują się w swoim fachu, dobór odpowiedniego samochodu elektrycznego w korzystnym finansowaniu, a także wsparcie w procesie tworzenia przydatnej infrastruktury (ładowarki Wallbox w domach pracowników, rozwiązania pozwalające na ładowanie w trasie czy wielostanowiskowe huby w firmie). W ramach usług, które skupiają w sobie program ELECTRIFY, są oferowane również profesjonalne szkolenia z efektywnej jazdy elektrykiem.

Indywidualne wsparcie, które przedsiębiorcy zyskują w ramach programu, ma na celu minimalizację ryzyka decyzji, które negatywnie odbiją się na finansach przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc: dzięki ELECTRIFY przesiadka na EV (electric vehicles) ma wymiar nie tylko wizerunkowy, ale i może stać się źródłem realnych oszczędności.

Służbowe auto sukcesu

Optymalizacja firmowej floty i obniżanie kosztów jej obsługi nie musi stać w sprzeczności z wyborem samochodu, który zwraca uwagę designem i charakterem. CUPRA to najmłodsza marka Grupy Volkswagen, która doskonale radzi sobie na rynkach całej Europy. Jej sukces nie dziwi – starannie wystylizowane modele marki łączą znakomite wyposażenie i szeroką paletę jednostek napędowych z designem, który bez wątpienia trafia w gusta kierowców. Szczególnie wśród kadry menedżerskiej i w segmencie user chooser (w którym to użytkownik sam wybiera samochód firmowy), pochodząca z Barcelony CUPRA odnosi spektakularne sukcesy.

Szkolenia i spotkania

Lata doświadczeń w branży i eksperckie podejście sprawiają, że Volkswagen Financial Services chętnie dzieli się know-how i edukuje menedżerów flotowych w ramach cyklu bezpłatnych wydarzeń Ekspert Flotowy. Tegoroczna, 12. już edycja odbędzie się 4 czerwca i 10 września pod hasłem „Nowe wyzwania, nowe rozwiązania”. Całej serii patronuje marka CUPRA.

Połączenie wykładów, case study i dyskusji panelowych to unikalna formuła. Szkolenia prowadzone są przez prelegentów, przedstawicieli firm automotive oraz instytucji ubezpieczeniowych. Ich wystąpienia i porady to usystematyzowana i płynąca z doświadczenia wiedza, przekazywana w sposób, który umożliwia natychmiastowe zastosowanie nowych metod w pracy. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi menedżerami to z kolei networking w najlepszym wydaniu.

Każda edycja Eksperta Flotowego pokrywa różne tematy i zagadnienia. W programie tegorocznej odsłony uczestnicy odkryją sprawdzone strategie optymalizacji kosztów floty, zanurzą się w meandry rozliczeń ładowania służbowego samochodu elektrycznego w miejscu zamieszkania pracownika i poznają zagadnienia dotyczące maksymalizacji wartości rezydualnej samochodu. Usłyszą także o najnowszych technologiach bezpieczeństwa stosowanych w samochodach Audi oraz wskazówkach o tworzeniu bezpiecznej floty, przekazanych z punktu widzenia ubezpieczyciela. Wspólne mianowniki tych zagadnień? Raz jeszcze: chodzi o optymalizację, zmniejszanie kosztów i minimalizowanie ryzyka. Wiedza przekazywana jest bezpłatnie – Ekspert Flotowy to projekt, który zakłada darmowy wstęp dla uczestników.

Twój partner w zarządzaniu flotą

Podsumowując: wielozadaniowość oraz elastyczność sprawiają, że produkty Volkswagen Financial Services pomagają kompleksowo i optymalnie zarządzać flotą. Rozwiązania z zakresu finansowania, obsługi i rozwoju mają przystępną formę, a obecność CUPRY w portfolio grupy dowodzi, że auto flotowe również może być pełne charakteru. Tak kompletny zestaw narzędzi przyda się każdej firmie.

