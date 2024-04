Biedronka wprowadzi zmiany na parkingach przy sklepach. Będzie 600 ładowarek samochodów elektrycznych

W Polsce jeździ ponad 62 tys. samochodów elektrycznych - osobowych i dostawczych. Na tę liczbę aut EV przypada 6490 ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym 4680 AC oraz 1810 DC. Najwięcej punktów ładowania jest w dużych miastach, jak m.in.: Warszawa, Gdańsk, Szczecin czy Poznań.

Na mapie Polski ciągle są miejscowości, w których próżno szukać ładowarki, nie mówiąc o posiadaniu elektryka. I właśnie w takich lokalizacjach w całym kraju Biedronka razem z portugalską firmą Powerdot ruszyła z montażem ładowarek.

Biedronka stawia ładowarki w miejscowościach, w których nie ma jeszcze samochodów elektrycznych

Najnowsza lista inwestycji obejmuje sklepy Biedronki w takich gminach jak: Natalin, Bochotnica, Lututów czy Drawski Młyn. W tych miejscach, według instytutu Samar, nie było zarejestrowanych żadnych aut elektrycznych.

Zestawienie obejmuje też gminy, w których dopiero pojawiają się pierwsze elektryki. Nowe ładowarki przy sklepach Biedronka już stoją w miejscowości: Obrzycko, Łobez, Lubsko, Chojna, Skaryszewy, Jasień, Wschowa czy Dobrodzień. Skąd taka strategia?

– Sklepy Biedronki w małych miejscowościach pełnią rolę lokalnego centrum życia, są miejscem gdzie gromadzi się lokalna społeczność. Stawiając stacje ładowania w takich punktach, udostępniamy mieszkańcom nowoczesne usługi, a tym samym zachęcamy ich, aby spróbowali jazdy autem elektrycznym – powiedział Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Ładowarki przy sklepach Biedronka ułatwią podróżowanie po Polsce

Biedronka w całej Polsce ustawiła już przy swoich sklepach 269 stacji ładowania samochodów elektrycznych. To niemal połowa z 600 zaplanowanych na 2024 rok.

– Dzięki naszej wspólnej inwestycji Polska stopniowo i równomiernie pokrywa się siecią stacji ładowania o bardzo dużej mocy. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie podróżowanie po kraju autem elektrycznym z przerwami na ładowanie wyłącznie na parkingach Biedronki – stwierdził Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Szybkie ładowarki przy Biedronce - jaka moc ładowania i złącze?

Każda stacja przy sklepach sieci Biedronka dysponuje mocą 120 kW. Stąd jeśli samochód elektryczny skrywa baterię o pojemności 50 kWh to jej naładowanie zajmie ok. 20-30 minut. Efekt to zwiększenie zasięgu o ok. 200 km. Stacje zapewniają trzy złącza: CCS, ChaDemo oraz Type 2.

Jak zapłacić za ładowanie samochodu pod sklepem Biedronka?

Korzystanie z ładowarek przy sklepach sieci Biedronka nie wymaga zakładania konta, używania aplikacji czy opłacania abonamentu. Możliwe są różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania).

Nawet 1500 ładowarek. Śladem Biedronki idzie też Auchan, Intermarche, E. Leclerc oraz SPAR

Śladem sieci dyskontów idą też inne nowe inwestycje Powerdot. Do końca 2024 roku firma planuje uruchomić 36 kolejnych punktów ładowania aut elektrycznych przy supermarketach oraz na stacjach paliw należących do franczyzobiorców takich jak Auchan, Intermarche, E. Leclerc oraz SPAR.

Do tej pory Powerdot uruchomił w Polsce 500 punktów ładowania i jest w trakcie budowy kolejnych 1500. Na mapie inwestycji ciekawostką jest Gorzów Wielkopolski. Firma uruchomiła tam już 28 punktów ładowania, przy 70 zarejestrowanych samochodach elektrycznych.

– Budujemy nasze stacje zarówno w małych gminach, jak i w dużych miastach. W małych miejscowościach co prawda udaje nam się czasem skorzystać z tego że konkurencja o dostęp do infrastruktury energetycznej mniejsza, z reguły jednak napotykamy na deficyt mocy, co wydłuża procedury lub też musimy prowadzić okablowanie na dużych dystansach, przez co rośnie koszt inwestycji – przyznał Grigoriev. – Inwestując w tego typu lokalizacjach trzeba uzbroić się cierpliwość. Zwrot z kapitału może nastąpić dopiero po kilkunastu latach. Nie każdy inwestor jest gotowy, aby tyle poczekać, my jednak wierzymy, że elektromobilność w Polsce się rozpędza – podkreślił szef Powerdot.

Lidl buduje sieć ładowania samochodów elektrycznych

Lidl także buduje własną sieć ładowania samochodów elektrycznych. – Dążymy do tego, aby do 2025 roku wszystkie nasze sklepy były wyposażone w ładowarki – dzięki temu właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli je naładować w trakcie zakupów – powiedziała dziennik.pl Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Lidl ustawi ponad 800 ładowarek samochodów elektrycznych

Biorąc pod uwagę, że dziś w Polsce mamy ponad 850 sklepów Lidl, to oznacza przynajmniej 17-krotne powiększenie sieci stacji ładowania. A przecież równocześnie mają powstawać kolejne placówki z parkingami.

Koniec darmowego ładowania pod Lidlem. Będzie płacz?

Ładowanie "pod Lidlem" już niebawem będzie płatne. Sieć informuje, że na wybranych stacjach ładowania samochodów trwają testy systemu płatności.

– W związku z pracami montażowymi na stacjach, niektóre z nich mogą być chwilowo nieczynne. Zostaną one uruchomione z powrotem po przeprowadzeniu konfiguracji i integracji terminala ze stacją – zapowiedziała sieć sklepów.

Przez długi czas ładowanie "pod Lidlem" było darmowe. Takie ułatwienie to był ukłon w stronę osób, które przyjechały swoim elektrykiem lub hybrydą plug-in zrobić zakupy. Była też ciemna strona tego rozwiązania. Darmowy prąd przyciągał bardziej niż "tydzień włoski w Lidlu" także kierowców, którzy chcieli zaoszczędzić na ładowaniu i nawet nie zaglądali do sklepu, blokując tym samym dostęp do ładowarki faktycznym klientom marketu.