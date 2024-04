Tuż po świętach, we wtorek po godzinie 18:30 policjanci zostali wezwani na jedną z ulic gdańskiego Śródmieścia.

Wybił szybę, ukradł książkę serwisową

Pracownik ochrony jednego z muzeów zauważył na nagraniach monitoringu mężczyznę, który zbił szybę w oplu vivaro i ze środka zabrał... książkę serwisową auta. Ochroniarz zainterweniował i zatrzymał podejrzanego, czekając na przybycie policji.

Funkcjonariusze aresztowali 28-letniego mężczyznę, który okazał się być nietrzeźwy. Test na obecność alkoholu w organizmie wykazał, że miał we krwi 0,8 promila alkoholu. Po zatrzymaniu został umieszczony w areszcie policyjnym do wytrzeźwienia.

Usłyszał dwa zarzuty

Jak informują policjanci w swoim komunikacie, rabuś usłyszał dwa zarzuty: za ukrycie dokumentu w postaci książki serwisowej i za usiłowanie kradzieży z włamaniem, za które odpowie w warunkach recydywy.

Za próbę kradzieży z włamaniem może mu grozić kara do 10 lat więzienia, natomiast za posiadanie dokumentu, do którego nie ma wyłącznych praw, grozi mu kara do 2 lat więzienia.